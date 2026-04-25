Khalnayak Returns: भयानक अवतारात दिसला संजय दत्त, लुक पाहून अंगावर येईल काटा; 1993 च्या चित्रपटाच्या सिक्वेलची घोषणा

शुक्रवारी संध्याकाळी, संजय दत्तने या घडामोडीबद्दल एक पोस्ट शेअर केली. व्हिडिओमध्ये, संजय दत्त त्याच्या जुन्या, प्रभावी शैलीत एक दमदार ॲक्शन थ्रिलर सादर करताना दिसत आहे. व्हिडिओ शेअर करताना संजय दत्तने लिहिले, “काही कथा संपत नाहीत; त्या पुन्हा सुरू होतात. खलनायक रिटर्न्स.”
फर्स्ट लुकमध्ये काय आहे?
घोषणा व्हिडिओमध्ये, संजय दत्त एका वेगळ्या आणि दमदार लूकमध्ये दिसत आहे. तो सिगारेट पेटवतो आणि जमिनीवर पडलेल्या एका माणसाला धमकी देतो. तो मूळ संवादही म्हणतो: “मी नायक नाही, मी खलनायक आहे.” ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी, ‘खलनायक’ हा संजय दत्तच्या सर्वात गाजलेल्या चित्रपटांपैकी एक आहे आणि १९९० च्या दशकातील एक महत्त्वपूर्ण बॉलीवूड चित्रपट मानला जातो. १९९३ मध्ये प्रदर्शित झालेला हा ॲक्शन क्राईम ड्रामा सुभाष घई यांनी दिग्दर्शित केला होता आणि यात संजय दत्तने मुख्य भूमिका साकारली होती. माधुरी दीक्षित, जॅकी श्रॉफ, राखी, अनुपम खेर आणि रम्या कृष्णन यांनीही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या होत्या. बल्लूच्या तुरुंगातून सुटकेभोवती आणि त्याला पकडण्याच्या मोहिमेभोवती चित्रपटाची कथा फिरते, ज्यात माधुरी दीक्षितचे गुप्तहेर पात्र मध्यवर्ती विषय ठरते. संजय दत्तच्या प्रभावी उपस्थितीने आणि खलनायकी प्रतिमेने ही भूमिका अविस्मरणीय बनवली.
हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरला
बॉक्स ऑफिसवर, ‘खलनायक’ हा १९९३ मधील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या भारतीय चित्रपटांपैकी एक म्हणून उदयास आला आणि व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी मानला गेला. त्याच्या संगीतानेही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, विशेषतः ‘चोली के पीछे क्या है’ या प्रचंड गाजलेल्या गाण्याने. चित्रपटाला प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला, त्यांनी त्यातील अभिनय, संगीत आणि मनोरंजनात्मक मूल्याची प्रशंसा केली. आजही हा एक लोकप्रिय चित्रपट आहे.