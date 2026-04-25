Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • First Glimpse Of Sanjay Dutt Khalnayak Returns 1993 Superhit Film Sequel Announced Cant Keep Calm

Khalnayak Returns: भयानक अवतारात दिसला संजय दत्त, लुक पाहून अंगावर येईल काटा; 1993 च्या चित्रपटाच्या सिक्वेलची घोषणा

संजय दत्तच्या सुपरहिट चित्रपट 'खलनायक'च्या सिक्वेलची घोषणा करण्यात आली असून, यात जबरदस्त Action असणार आहे. त्याच्या प्रदर्शनाची तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल. फर्स्ट लुक पाहून अंगावर काटा

Updated On: Apr 25, 2026 | 11:19 AM
संजय दत्तचा फर्स्ट लुक (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

संजय दत्तचा फर्स्ट लुक (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • संजय दत्तचा अंगावर काटा आणणारा अवतार
  • खलनायक रिटर्न येतोय प्रेक्षकांच्या भेटीला
  • संजय दत्तने शेअर केला टीझर 
आजही लोक १९९३ सालचा ‘खलनायक’ चित्रपट विसरलेले नाहीत. या चित्रपटाने केवळ संजय दत्तला सुपरस्टार बनवले नाही, तर बॉक्स ऑफिसवरही भरपूर कमाई केली. आपल्या चित्तवेधक कथेमुळे हा चित्रपट भारतात आणि जगभरात आजही लोकप्रिय आहे. आता ‘खलनायक’चा सिक्वेल मोठ्या पडद्यावर परत येत आहे आणि याची घोषणा स्वतः संजय दत्तने केली आहे. ‘खलनायक रिटर्न्स’ असे शीर्षक असलेल्या या चित्रपटात संजय दत्त पुन्हा एकदा ॲक्शनमध्ये दिसणार आहे.

शुक्रवारी संध्याकाळी, संजय दत्तने या घडामोडीबद्दल एक पोस्ट शेअर केली. व्हिडिओमध्ये, संजय दत्त त्याच्या जुन्या, प्रभावी शैलीत एक दमदार ॲक्शन थ्रिलर सादर करताना दिसत आहे. व्हिडिओ शेअर करताना संजय दत्तने लिहिले, “काही कथा संपत नाहीत; त्या पुन्हा सुरू होतात. खलनायक रिटर्न्स.”

‘बच्चा है तू मेरा’ फेम Rakesh Bedi ला ‘Dhurandhar’ कडून स्पेशल बोनस! लाखो नाही कोटींमध्ये मिळाली वाढीव रक्कम

फर्स्ट लुकमध्ये काय आहे?

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sanjay Dutt (@duttsanjay)

घोषणा व्हिडिओमध्ये, संजय दत्त एका वेगळ्या आणि दमदार लूकमध्ये दिसत आहे. तो सिगारेट पेटवतो आणि जमिनीवर पडलेल्या एका माणसाला धमकी देतो. तो मूळ संवादही म्हणतो: “मी नायक नाही, मी खलनायक आहे.” ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी, ‘खलनायक’ हा संजय दत्तच्या सर्वात गाजलेल्या चित्रपटांपैकी एक आहे आणि १९९० च्या दशकातील एक महत्त्वपूर्ण बॉलीवूड चित्रपट मानला जातो. १९९३ मध्ये प्रदर्शित झालेला हा ॲक्शन क्राईम ड्रामा सुभाष घई यांनी दिग्दर्शित केला होता आणि यात संजय दत्तने मुख्य भूमिका साकारली होती. माधुरी दीक्षित, जॅकी श्रॉफ, राखी, अनुपम खेर आणि रम्या कृष्णन यांनीही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या होत्या. बल्लूच्या तुरुंगातून सुटकेभोवती आणि त्याला पकडण्याच्या मोहिमेभोवती चित्रपटाची कथा फिरते, ज्यात माधुरी दीक्षितचे गुप्तहेर पात्र मध्यवर्ती विषय ठरते. संजय दत्तच्या प्रभावी उपस्थितीने आणि खलनायकी प्रतिमेने ही भूमिका अविस्मरणीय बनवली.

Gayatri Datar : बस कुछ और दिन! लग्नघटिका लवकरच… अभिनेत्रीचे ग्रहमख; गायत्रीच्या घरी लगीनघाई

हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरला

बॉक्स ऑफिसवर, ‘खलनायक’ हा १९९३ मधील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या भारतीय चित्रपटांपैकी एक म्हणून उदयास आला आणि व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी मानला गेला. त्याच्या संगीतानेही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, विशेषतः ‘चोली के पीछे क्या है’ या प्रचंड गाजलेल्या गाण्याने. चित्रपटाला प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला, त्यांनी त्यातील अभिनय, संगीत आणि मनोरंजनात्मक मूल्याची प्रशंसा केली. आजही हा एक लोकप्रिय चित्रपट आहे.

Web Title: First glimpse of sanjay dutt khalnayak returns 1993 superhit film sequel announced cant keep calm

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 11:19 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!
1

बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!

झुकेगा नहीं साला’ नंतर आता ‘Raaka’चा स्वॅग! सिग्नेचर स्टेपचे हक्क स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्मात्यांचा मोठा निर्णय
2

झुकेगा नहीं साला’ नंतर आता ‘Raaka’चा स्वॅग! सिग्नेचर स्टेपचे हक्क स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्मात्यांचा मोठा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM