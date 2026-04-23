Aishwarya Narkar Saree Brand : Scam Alert! ऐश्वर्या नारकरांच्या Brand च्या नावाने 4 जणांचे खाते निकामी?

ऐश्वर्या नारकर यांनी ‘Thread And Thumka’ ब्रॅण्डच्या नावाने होत असलेल्या स्कॅमबाबत इशारा दिला आहे. या प्रकरणात 3 ते 4 ग्राहक फसवणुकीला बळी पडल्याची माहिती समोर आली आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 06:02 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • या Brand चे 3 ते 4 ग्राहक या Scam ला बळी पडले आहेत.
  • शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये थ्रेड अँड ठुमका या ब्रॅण्डच्या नावाने झालेल्या Scam विषयी सांगितले आहे
  • ऐश्वर्या म्हणते की, “Thread And Thumka Saree Brand चा Gpay Business आहे.
Actress Aishwarya Narkar यांनी तितिक्षा तावडे तसेच अभिनेत्री सुरुची अडारकरसह एका व्यवसायाला सुरुवात केली होती. Thread And Thumka हे साड्यांचे Brand असून तिन्ही अभिनेत्री Partnership मध्ये व्यवसाय करतात. दरम्यान, ऐश्वर्या नारकरांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमुळे त्यांच्या चाहत्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. परंतु, पोस्टमधून समस्येचे निवारणही ऐश्वर्या नारकरांनी दिले आहे. Thread And Thumka या Brand च्या नावाने बाजारात Scam होत आहे. या Brand चे 3 ते 4 ग्राहक या Scam ला बळी पडले आहेत. त्याबद्दल काही महत्वाची माहिती देण्यासाठी आणि आपल्या ग्राहकांना या Scam ला बळी पडण्यापासून वाचवण्यासाठी ऐश्वर्या नारकरने पोस्ट शेअर केली आहे.

काय म्हणाली ऐश्वर्या नारकर?

ऐश्वर्या नारकरने शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये थ्रेड अँड ठुमका या ब्रॅण्डच्या नावाने झालेल्या Scam विषयी सांगितले आहे. तिचे म्हणणे आहे की “सोशल मीडियावर कमेंट्सच्या माध्यमातून Thread And Thumka Brand चा अधिकृत Whatsapp क्रमांक त्यांच्यापैकी कुणी शेअर करत नाही. जर कुणा ग्राहकाला ते दिसून आले, तर ते Fake Number आहे, त्यामुळे त्यावर Payment मुळीच करू नये.” ऐश्वर्या म्हणते की, “Thread And Thumka Saree Brand चा Gpay Business आहे. त्यामुळे ग्राहकाने त्याची खात्री करून घ्यावी. तसेच ब्रॅण्डचा whatsapp number हा थ्रेड अँड ठुमका या नावानेच अधिकृतरीत्या सेव्ह आहे. त्यामुळे पेमेंट करण्यापूर्वी नावाचीही खात्री करून घ्यावी.”

ऐश्वर्या नारकर म्हणते की, “Brand चा अधिकृत whatsapp number ग्राहकाला थेट DM केला जातो. कमेंट्सच्या माध्यमातून मिळणारे नंबर scam आहेत, त्यावर कोणतेही पेमेंट करू नये.” तसेच आतापर्यंत 3 ते 4 जणं या Scam ला बळी पडले आहेत. ऐश्वर्या नारकर यांनी त्यांची माफी मागितली असून त्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत मिळणार नसल्याने त्यांनी खेद व्यक्त केला आहे.

Published On: Apr 23, 2026 | 06:00 PM

May 17, 2026 | 11:40 PM
