Aishwarya Narkar Saree Brand : Scam Alert! ऐश्वर्या नारकरांच्या Brand च्या नावाने 4 जणांचे खाते निकामी?

काय म्हणाली ऐश्वर्या नारकर?
ऐश्वर्या नारकरने शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये थ्रेड अँड ठुमका या ब्रॅण्डच्या नावाने झालेल्या Scam विषयी सांगितले आहे. तिचे म्हणणे आहे की “सोशल मीडियावर कमेंट्सच्या माध्यमातून Thread And Thumka Brand चा अधिकृत Whatsapp क्रमांक त्यांच्यापैकी कुणी शेअर करत नाही. जर कुणा ग्राहकाला ते दिसून आले, तर ते Fake Number आहे, त्यामुळे त्यावर Payment मुळीच करू नये.” ऐश्वर्या म्हणते की, “Thread And Thumka Saree Brand चा Gpay Business आहे. त्यामुळे ग्राहकाने त्याची खात्री करून घ्यावी. तसेच ब्रॅण्डचा whatsapp number हा थ्रेड अँड ठुमका या नावानेच अधिकृतरीत्या सेव्ह आहे. त्यामुळे पेमेंट करण्यापूर्वी नावाचीही खात्री करून घ्यावी.”
ऐश्वर्या नारकर म्हणते की, “Brand चा अधिकृत whatsapp number ग्राहकाला थेट DM केला जातो. कमेंट्सच्या माध्यमातून मिळणारे नंबर scam आहेत, त्यावर कोणतेही पेमेंट करू नये.” तसेच आतापर्यंत 3 ते 4 जणं या Scam ला बळी पडले आहेत. ऐश्वर्या नारकर यांनी त्यांची माफी मागितली असून त्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत मिळणार नसल्याने त्यांनी खेद व्यक्त केला आहे.