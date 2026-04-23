India Terror Case : तुरुंगातूनच दहशतीचा कट? NIA ने केला पर्दाफाश; ७ जणांना तुरुंगवासाची शिक्षा

NIA Investigation : बंगळुरूतील तुरुंगात २०२३ मध्ये रचलेल्या दहशतवादी कटप्रकरणी विशेष एनआयए न्यायालयाने मोठा खुलासा केला आहे. तुरुंगातूनच दहशतवादी कट रचणाऱ्या ७ जणांना ७ वर्षांच्या सक्त कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 05:26 PM
NIA
NIA Court Verdict : नवी दिल्ली : एका विशेष राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) न्यायालयाने २०२३ मध्ये बंगलुरू तुरुंगात रचलेल्या दहशतवादी कटप्रकरणी मुख्य सूत्रधार आणि लश्कर-ए-तोयबाचा सदस्य टी. नसीर याच्यासह ७ जणांना ७ वर्षांच्या सक्त कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने नसीरसह आरोपी सय्यद सुहेल खान, मोहम्मद उमर, झाहिद तबरेज, सय्यद मुदस्सिर पाशा, मोहम्मद फैसल रब्बानी आणि सलमान खान यांना दोषी ठरवले असून ४८,००० रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

यापूर्वी, नसीरने बंगळुरूच्या परप्पण्णा आग्रहारा मध्यवर्ती तुरुंगात रचलेल्या लश्कर-ए-तैयबा (LeT) संबंधित दहशतवादी कटाच्या प्रकरणात एनआयएने दाखल केलेले आरोप आरोपींनी मान्य केले होते. एनआयएने जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, या कटात भारतात दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी तुरुंगातील तरुणांना ओळखण्याचा समावेश होता. या कटात त्यांची भरती करणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे, त्यांचे धर्मांतर करणे आणि त्यांना कट्टरपंथी बनवणे यांचा समावेश होता. बंगळुरू सेंट्रल क्राइम बॅचने

(सीसीबी) सराईत गुन्हेगारांकडून शस्त्रे, दारूगोळा आणि डिजिटल उपकरणे जप्त केल्यानंतर जुलै २०२३ मध्ये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपास यंत्रणेने महटले आहे की, बंदी घातलेल्या लश्कर-ए-तैयबा या दहशतवादी संघटनेचा हिंसक भारतविरोधी अजेंडा पुढे नेण्यासाठी बंगळुरूमध्ये दहशतवादी हल्ले करण्याचा कट गुन्हेगारांनी रचला होता.

११ आरोपींविरोधात दाखल केले होते आरोपपत्र

तपास हाती घेतलेल्या एनआयएने एका मोठ्या कटाचा पर्दाफाश केला. या कटाचा एक भाग म्हणून, अनेक दहशतवादी प्रकरणांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या नसीरला न्यायालयात जात असताना तुरुंगातून पळून जाण्यास मदत करण्यात आली, त्यावेळी नसीर २००८ च्या बंगळुरू साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात विचाराधीन आरोपी होता. एनआयएने या प्रकरणात अटक केलेल्या ११ आरोपी आणि फरार आरोपी जुनैद अहमद यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. यापैकी, एनआयए आणि रवांडाच्या संबंधित संस्थांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे आरोपी सलमान खानला रवांडा प्रजासत्ताकातून यशस्वीरित्या प्रत्यार्पित केल्यानंतर अटक करण्यात आली, असे निवेदनात म्हटले आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Apr 23, 2026 | 05:26 PM

