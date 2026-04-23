  Iran Executes Mossad Agent Amid Ceasefire Talk With Us Will War Start Again

Israel Iran Conflict : इराणचा आक्रमक पवित्रा! युद्धविरामाच्या चर्चेदरम्यान इस्रायली गुप्तहेराला फाशी, मध्यपूर्वे पुन्हा पेटणार?

Iran Israel Conflict : अमेरिकेशी युद्धविरामाच्या चर्चांदरम्यान एक खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. इराणने इस्रायलशी संबंधित एका गुप्तहेराला फाशी दिली आहे. यामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव पुन्हा भडकण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 05:56 PM
Iran Executes Mossad Agent

इराणचा आक्रमक पवित्रा! युद्धविरामाच्या चर्चेदरम्यान इस्रायली गुप्तहेराला फाशी, मध्यपूर्वे पुन्हा पेटणार? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • इराणची मोठी कारवाई
  • इस्रायलसाठी हेरगिरी करणाऱ्या तरुणाला फाशीची शिक्षा
  • ४८ तासांत दोन गुप्तहेरांवर कारवाई
Iran Executes Mossad Agent : तेहरान/वॉशिंग्टन/जेरुसेलम : मध्यपूर्वेती अमेरिका इराण तणाव (US Iran War) निवळण्याची चिन्हे दिसत असतानाच एक खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. इराणने इस्रायलशी संबंधित एका व्यक्तीला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. यामुळे युद्धविरामाच्या प्रयत्नांना धक्का बसण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणने इस्रायलची गुप्तचर संस्था मोसादशी संबंधित असल्याच्या आरोपावरुन एका व्यक्तीला फाशी दिली आहे. ही घटना अशा वेळी घडली आहे जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी अनिश्चित काळासाठी युद्धविरामाची घोषणा केली आहे.

US Iran Conflict : अमेरिका-इस्रायलशी मैत्री नाहीच! युद्धविरामावर मोजतबा खामेनेईंचा इशारा, इराण युद्धासाठी सज्ज

इराणची कठोर कारवाई

इराणच्या न्यायव्यवस्थेने सुलतान अली शिरजादी फख्र नावाच्या व्यक्तीला फाशी दिली आहे. याची अधिकृत पुष्टीही करण्यात आली आहे. या व्यक्तीवर इस्रायलच्या मोसाद गुप्तचर संस्थेसोबत मिळून इराणची हेरगिरी केल्याचा आणि दहशतवादी कायद्यांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप होता. धक्कादायक बाब म्हणजे या कारवाईच्या अवघ्या २४ तासांपूर्वीच मेहदी फरीद नावाच्या अन्य एका व्यक्तीलाही याच आरोपांखाली फाशीची शिक्षा देण्यात आली होती. इराणमधील अंतर्गत विरोध आणि युद्धजन्य परिस्थितीमुळए सध्या सरकार देशविरोधी व्यक्तींविरोधात आक्रमक भूमिका घेत आहेत.

ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय

दरम्यान याच वेळी ट्रम्प यांनी पाकिस्तानच्या विनंतीवरुन युद्धविरामाची घोषणा केली आहे. हा युद्धविराम अनिश्चित काळासाठी वाढविण्यात आला असून येत्या तीन दिवसांत इराणसोबत शांतता चर्चेचे संकेत ट्रम्प यंनी दिले आहे. मात्र इराणने त्यांच्या जहाजांची नाकेबंदी थांबत नाही तोपर्यंत कोणत्याही चर्चेस नकार दिला आहे. यामुळे युद्धविराम होणार का नाही यावर संपूर्ण जगभरात चर्चा सुरु आहे.

होर्मुझमध्ये तणाव कायम

एकीकडे शांततेच्या चर्चांणा उधाण आले असताना इराण(Iran)ने मात्र चिथावणीखोर कारवाया केल्या आहे. इराणने स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमद्ये तीन व्यापारी जहाजांवर गोळीबार केला आहे. इराणच्या या कृतीमुळे जागतिक सागरी व्यापार धोक्यात आला आहे. यामुळे शांतता चर्चांमध्ये अडथळा येत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

खामेनेईंचा इशारा

युद्धविरामाच्या चर्चांदरम्यान इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई यांनी एक ऑडिओ मेसेज जारी करत अमेरिकेला थेट इशारा दिला आहे. राजनैतिक चर्चेत इराणची कोणत्याही प्रकारे फसवणुक झाल्यास त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल असे खामेनेईंनी म्हटले आहे. वाटाघाटींशी विश्वासघात केला, तर अमेरिका आणि इस्रायलच्या राजवटींना आणि त्यांच्या लष्करी आक्रमणाच्या सूत्रधारांना असा धक्का बसेल, ज्याची ते कल्पनाही करू शकत नाहीत.

Fact Check : अफवांना बळी पडले ट्रम्प? इराणी महिलांच्या फाशीचा दावा इराणने ठरवला खोटा, ‘असा’ लगालवला टोला

Published On: Apr 23, 2026 | 05:56 PM

May 17, 2026 | 12:55 PM
May 17, 2026 | 12:54 PM
May 17, 2026 | 12:50 PM
May 17, 2026 | 12:49 PM
May 17, 2026 | 12:40 PM
May 17, 2026 | 12:19 PM
May 17, 2026 | 12:01 PM

May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM
May 16, 2026 | 07:48 PM
May 16, 2026 | 07:32 PM
May 16, 2026 | 03:10 PM