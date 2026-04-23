मावळ खरेदी-विक्री संघाच्या विकासाला चालना मिळणार; सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे निधी मंजुरीचे आश्वासन

मावळ खरेदी विक्री संघाबाबत राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे करण्यात आली आहे. दरम्यान मंत्री पाटील यांनी तात्काळ निधी मंजूर करून देण्याचे आश्वासनही दिले.

Updated On: Apr 23, 2026 | 05:21 PM
Cooperation Minister Babasaheb Patil Assures Development Funds for the Maval Trading and Marketing Union

मावळ खरेदी-विक्री संघासाठी विकास निधी देण्याचा सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे आश्वासन दिले (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

Maval News : वडगाव मावळ: सतिश गाडे : मावळ तालुका सहकारी खरेदी विक्री संस्थेच्या कामशेत येथील जागेमध्ये शेतकरी भवन उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे करण्यात आली आहे. दरम्यान मंत्री पाटील यांनी तात्काळ निधी मंजूर करून देण्याचे आश्वासनही दिले असल्याची माहिती संस्थेचे सभापती किरण हुलावळे व उपसभापती सुनीता अमोल केदारी यांनी दिली.

आमदार सुनील शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली खरेदी विक्री संघाचे सभापती किरण हुलावळे, उपसभापती सुनीता केदारी यांच्यासह संचालक माणिक गाडे, शहाजी कडु, गणेश विनोदे, बाजीराव वाजे, प्रमोद दळवी, शरद नखाते, विष्णु घरदाळे, आशा मारुती खांडभोर, सचिव किरण लोहर यांनी मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची मुंबई मंत्रालय येथे भेट घेऊन निवेदन दिले व शेतकरी भवन उभारण्याच्या दृष्टीने चर्चा केली.

खरेदी विक्री संघाची कामशेत येथे प्रशस्त व मध्यवर्ती ठिकाणी जागा असून याच जागेमध्ये संस्थेच्या मालकीचे गोडाऊन, दुकाने व कार्यालय आहे. सबंधित इमारती ह्या जीर्ण व धोकादायक अवस्थेत असून याच ठिकाणाहून संस्थेच्या माध्यमातून विविध कामकाज केले जात आहे. तसेच त्याठिकाणी कुठल्याही मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, याशिवाय या इमारती अपुऱ्या पडत आहेत.

त्यामुळे याठिकाणी शेतकरी भवन उभारल्यास तालुक्यातील शेतकरी बांधवांच्या दृष्टीने ही वास्तु अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असून शेतकर्‍यांना सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देता येतील तसेच एकप्रकारे संस्थेचीही उन्नती होणार आहे. त्यासाठी निधी मंजूर करावा व शेतकरी भवन उभारावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे मावळात कामकाज ठप्प

राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी मंगळवार, दि. २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारल्यामुळे मावळ तालुक्यातील सह दुय्यम निबंध कार्यालयासह अनेक शासकीय कार्यालयांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. परिणामी, या संपाचा मोठा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. दस्त नोंदणीसह विविध शासकीय कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना निराश होऊन परत जावे लागत आहे. विशेषतः खरेदीखत नोंदणीसाठी दूरवरून येणाऱ्या नागरिकांची मोठी गैरसोय होत असून, कार्यालय बंद असल्याचे समजल्यानंतर ते संपाबाबत चौकशी करून परत जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात आहे.

मावळ तालुक्यात खळबळ; झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

