CinemaCon 2026: ‘रामायण’चा जागतिक स्तरावर डंका, भारतीय कथेला मिळणार ग्लोबल ओळख; 2026 मधील सर्वात भव्य चित्रपट

भारतीय चित्रपटसृष्टीसाठी अभिमानाची गोष्ट ठरलेल्या ‘रामायण’ या भव्य चित्रपटाची चर्चा सध्या जगभरात रंगली आहे. २०२६ मधील सर्वात मोठा सिनेमॅटिक सोहळा म्हणून या चित्रपटाकडे पाहिले जात आहे. दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होत असलेला हा महाकाव्यात्मक चित्रपट, निर्माता नमित मल्होत्रा यांच्या प्राईम फोकस स्टुडिओच्या बॅनरखाली साकारत आहे. यामध्ये आठ वेळा ऑस्कर जिंकलेल्या डीएनईजी या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या दृश्य-प्रभाव संस्थेचा तसेच सुपरस्टार यश यांच्या मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्सचा सहभाग आहे.
या चित्रपटाची झलक नुकतीच प्रदर्शित झाली असून, भगवान राम यांच्या भूमिकेची झलक पाहून प्रेक्षक अक्षरशः थक्क झाले आहेत. अत्याधुनिक दृश्य-प्रभाव, जबरदस्त ध्वनीरचना, दमदार कलाकार आणि अफाट भव्यता यामुळे ‘रामायण’ हा एक अनोखा अनुभव ठरणार आहे.
सिनेमाकॉन हा जगातील सर्वात मोठा चित्रपट व्यापार मेळावा आहे, जो जगातील सर्वात मोठ्या स्टुडिओ, चित्रपट प्रदर्शक आणि वितरकांना एकत्र आणतो. याची आयोजक संस्था, सिनेमा युनायटेड, पूर्वी नॅशनल असोसिएशन ऑफ थिएटर ओनर्स (NATO) म्हणून ओळखली जात होती. या संस्थेचे माजी कार्यकारी अधिकारी, जॉन फिथियन, पॅट्रिक कॉरकोरन आणि जॅकी ब्रेनेमन यांनी काही वर्षांपूर्वी त्यांची स्वतःची कंपनी—द फिथियन ग्रुप—सुरू केली, जी जगभरातील चित्रपट प्रदर्शकांना सल्ला सेवा पुरवते. या कंपनीने सिनेमाकॉन २०२६ मध्ये ‘रामायण’ सादर केले होते.
CinemaCon 2026 मध्ये ‘रामायण’ने आपली जागतिक छाप उमटवली आहे. या प्रतिष्ठित कार्यक्रमात जगातील मोठमोठ्या चित्रपटांसोबत ‘रामायण’नेही आपले स्थान निर्माण केले आहे. निर्माता नमित मल्होत्रा आणि सुपरस्टार यश यांनी या कार्यक्रमात उपस्थित राहून भारतीय कथाकथनाची ताकद जगासमोर मांडली.निर्मात्यांनी सिनेमा-कॉन २०२६ मधील काही क्षण सोशल मीडियावर शेअर करत लिहिले.
आता, जॉन फिथियन यांनी रामायण सादर केल्यावर त्यांना मिळालेला प्रतिसाद उघड केला आहे. लिंक्डइनवरील एका पोस्टमध्ये जॉन यांनी सांगितले की, त्यांच्या कंपनीने रामायण बॉलरूममध्ये अमेरिका, कॅनडा, कॅरिबियन, युरोप आणि ऑस्ट्रेलिया येथील विविध चित्रपट प्रदर्शकांसोबत बैठका घेतल्या. सिनेमाकॉनमधील आपल्या अनुभवाबद्दल जॉन म्हणाले, “नमितने त्यांना रामायणातील काही पूर्वी कधीही प्रदर्शित न झालेल्या क्लिप्ससुद्धा दाखवल्या. यामध्ये अशी तंत्रे आणि विशेष प्रभाव होते जे यापूर्वी कधीही वापरले गेले नव्हते. आम्ही अनुभवी पाश्चात्य चित्रपटगृह चालकांकडून त्यांच्या प्रदेशात रामायणाचे विपणन, वितरण आणि सादरीकरण कसे सुधारावे हे शिकलो.”
हा दोन भागांमध्ये सादर होणारा भव्य चित्रपट जगभरातील मोठ्या पडद्यांवर प्रदर्शित होणार आहे. पहिला भाग दिवाळी २०२६ मध्ये, तर दुसरा भाग दिवाळी २०२७ मध्ये प्रदर्शित होईल.