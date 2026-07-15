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Rinku Rajguru : विठ्ठल माझ्यासोबत आहे! रिंकूने आयुष्यात ‘या’ गोष्टीला समजायला केला उशीर; शेअर केला किस्सा

Updated On: Jul 15, 2026 | 04:39 PM IST
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सारांश

अभिनेत्री रिंकू राजगुरूने नवराष्ट्र वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत विठ्ठल आणि वारीशी असलेल्या तिच्या भावनिक नात्याविषयी मनमोकळेपणाने सांगितले. अकलूजमध्ये लहानपणी वारकऱ्यांसोबत घालवलेल्या आठवणी तिने शेअर केल्या. वारकरी त्यांच्या शाळेत आणि घरीही मुक्काम व जेवणासाठी येत असत, असे तिने सांगितले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • विठ्ठल आणि रिंकू या विषयवार रिंकूने मनमुराद गप्पा मारल्या आहेत.
  • अगदी वारकरी रिंकूच्या घरी जेवणासाठीही येत असत.
  • सोशल मीडियावर या गाण्याला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद!
अभिनेत्री रिंकू राजगुरूने नुकतेच नवराष्ट्र वाहिनेला मुलाखत दिली आहे. या मुलाखतीत तिने तिच्या आयुष्यातील अनेक पैलूंवर प्रकाश टाकला आहे. सध्या महाराष्ट्रात भक्तीचे वातावरण आहे. आषाढी एकादशी उंबरठ्यावर आहे. राज्यभरातील वारकऱ्यांची पाऊलं पंढरपूरनगरीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. माउलींच्या पालख्या विठ्ठलाच्या नामघोषात पाऊले चालत आहेत. अशामध्ये विठ्ठल आणि रिंकू या विषयवार रिंकूने मनमुराद गप्पा मारल्या आहेत.

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नवराष्ट्र वाहिनीशी संवाद साधताना रिंकू म्हणते की, “खूप लहानपणीची गोष्ट आहे. जेव्हा मी 3 ते 4 वर्षांची होती. मी अकलूज येथील असल्यामुळे आमच्या इथे वारकऱ्यांचं रिंगण भरायचं. माझे वडील शिक्षक आहेत. त्यावेळी वारकरी त्यांच्याच शाळेमध्ये राहण्यासाठी यायचे. मी वडिलांबरोबर शाळेत जायचे. वारकऱ्यांना जेवण वाढायचे. त्यांचे झेंडे घेऊन संपूर्ण परिसर फिरायचे. तेव्हापासून आमच्यात कनेक्शन आहे. पण म्हणतात ना काही गोष्टी समजायला वेळ लागतात. मला ही या गोष्टी उशिरा उमजल्या.”

 

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रिंकू सोलापूरची असल्यामुळे पंढरपूर अगदी जवळ! लहानपणीच्या वारकऱ्यांसोबतच्या आठवणी तिने या मुलाखतीत शेअर केल्या. अगदी वारकरी रिंकूच्या घरी जेवणासाठीही येत असत. रिंकू म्हणते की “विठ्ठल माझा मित्र आहे. परंतु, या गोष्टींची जाणीव होण्यासाठी फार उशीर लागला.”

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नुकतंच रिलीज झालं भक्तीगीत!

अभिनेत्री रिंकू राजगुरू पहिल्यांदाच ‘बाप विठुराया’ या वारी विशेष अल्बम गीतातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. विठ्ठलभक्ती आणि वारीची भावना व्यक्त करणाऱ्या या गाण्यात रिंकूचा पारंपरिक आणि भावपूर्ण अंदाज पाहायला मिळतो. या प्रोजेक्टमुळे तिचं विठ्ठल आणि भक्तीशी असलेलं नातं अधिक घट्ट झाल्याची भावना तिने व्यक्त केली. सोशल मीडियावर या गाण्याला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून रिंकूच्या नव्या रूपाचंही कौतुक होत आहे.

Web Title: Actress rinku rajguru about her relation with lord vitthala

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Published On: Jul 15, 2026 | 04:39 PM

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