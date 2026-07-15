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आधी बेंचवर बसवले अन् पदार्पणातच उडाली ‘दांडी’; Vaibhav Sooryavanshi चा ‘तो’ व्हिडिओ तूफान Viral

Updated On: Jul 15, 2026 | 04:24 PM IST
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सारांश

इंग्लंडच्या वेगवान गोलंदाजांनी वैभव सूर्यवंशीला शॉर्ट बॉलवर तीनही सामन्यात आउट केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे झिम्बाब्वे दौऱ्याआधी वैभव सूर्यवंशीने सराव सुरू केला आहे.

आधी बेंचवर बसवले अन् पदार्पणातच उडाली 'दांडी'; Vaibhav Sooryavanshi चा 'तो' व्हिडिओ तूफान Viral

वैभव सूर्यवंशी (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी वैभवने सुरू केला सराव
  • वैभव सूर्यवंशीचा शॉर्ट बॉल खेळण्याकडे लक्ष 
  • इंग्लंड दौऱ्यात करता आली नाही मोठी खेळी 
India Vs Zimbabwe T20 Series: नुकतीच भारतीय संघाने आयर्लंड आणि त्यानंतर इंग्लंडविरुद्ध टी 20 सिरिज खेळली आहे. सध्या भारत अन् इंग्लंडमध्ये वनडे सिरिज सुरू आहे. त्यानंतर भारतीय संघ झिम्बाब्वेविरुद्ध तीन सामन्यांची टी 20 सिरिज खेळणार आहे. या सिरिजमध्ये वैभव सूर्यवंशी खेळताना दिसणार आहे. सध्या त्याचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, त्यामध्ये तो नेटसमध्ये सराव करताना दिसून येत आहे.

आयर्लंड दौऱ्यात मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार श्रेयस अय्यरने वैभव सूर्यवंशीला खेळण्याची संधी दिली नव्हती. अखेर इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी 20 सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. मात्र इंग्लंडविरुद्ध त्याला तीनही सामन्यात शॉर्टबॉलवर आपली विकेट गमवावी लागली होती. आता तो लवरकच झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळताना दिसणार आहे.

इंग्लंडच्या वेगवान गोलंदाजांनी वैभव सूर्यवंशीला शॉर्ट बॉलवर तीनही सामन्यात आउट केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे झिम्बाब्वे दौऱ्याआधी वैभव सूर्यवंशीने सराव सुरू केला आहे. शॉर्ट बॉल वर तो सराव करताना दिसून येत आहे. त्याचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे. इंग्लंडमध्ये वैभव सूर्यवंशी 15 पेक्षा जास्त रन्स करू शकला नाही.

सध्या त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. तो सराव करण्यासाठी नेटसमध्ये दाखल झाला आहे. राजस्थान रॉयल्सच्या नेटसमध्ये तो दाखल झाला आहे. त्यामुळे शॉर्ट बॉलची कमतरता भरून काढण्यासाठी त्यावर तो काम करताना दिसून येत आहे. राजस्थान रॉयल्सने एक व्हिडिओ शेयर केला आहे, त्यात बॅक टू वर्क असे देखील लिहिले आहे.

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बीसीसीआयने भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. संजू सॅमसनला डच्चू देण्यात आला आहे. आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्ध अपयशी ठरल्याचा त्याला फटका बसला आहे. मात्र भारताचे सलग दोन मालिका गमावून देखील श्रेयस अय्यरकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

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भारतीय संघ: श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, इशान किशन, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, हर्ष दुबे, प्रिन्स यादव, वरुन चक्रवर्ती, मयंक यादव, यश ठाकूर, अशोक शर्मा , प्रभसिमरन सिंग.

Web Title: Vaibhav suryavanshi video viral short ball practise in nets against zimbabwe t 20 series

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Published On: Jul 15, 2026 | 04:24 PM

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