Shilpa Shinde: शिल्पा शिंदेच्या खोट्या लैंगिक छळ प्रकरणावर AICWA निवेदन जारी, थेट मुख्यमंत्र्यांकडे कारवाईची मागणी

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शिल्पा शिंदेवर एआयसीडब्ल्यूएची टीका
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अभिनेत्री शिल्पा शिंदे तिच्या खोट्या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. या प्रकरणाभोवतीचा वाद वाढतच चालला आहे. हिना खानसह अनेक टीव्ही कलाकारांनीही शिल्पा शिंदेच्या खोट्या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. दरम्यान, एआयसीडब्ल्यूएने (AICWA) इंस्टाग्रामवर एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. संघटनेने म्हटले आहे की, ‘भाभीजी घर पर हैं’ या मालिकेचे निर्माते संजय कोहली यांच्यावर लैंगिक छळाचा खोटा आरोप केल्याची शिल्पा शिंदेची कबुली संपूर्ण चित्रपट आणि टीव्ही इंडस्ट्रीसाठी चिंतेचा विषय आहे. आपल्या निवेदनात, एआयसीडब्ल्यूएने म्हटले आहे की, “एखाद्यावर लैंगिक छळाचा खोटा आरोप केल्याने त्यांच्या आयुष्यावर विनाशकारी परिणाम होऊ शकतो. याचा परिणाम त्यांच्या प्रतिष्ठेवर, कुटुंबावर, मुलांवर, करिअरवर आणि अगदी मानसिक आरोग्यावरही होऊ शकतो. अशा आरोपांमुळे एखाद्या व्यक्तीची प्रतिमा कायमची खराब होऊ शकते. याचा परिणाम केवळ त्या व्यक्तीवरच नाही, तर त्यांच्या कुटुंबावर आणि प्रियजनांवरही होतो.”
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मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
एआयसीडब्ल्यूएच्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, “अशा घटनांमुळे खऱ्या तक्रारींबद्दलही लोकांच्या मनात शंका निर्माण होऊ शकते. यामुळे ज्यांनी खरोखरच छळ सहन केला आहे आणि ज्यांना न्याय हवा आहे, त्यांच्यावर विश्वास ठेवणे कठीण होते.” आपल्या निवेदनाच्या समारोपात, एआयसीडब्ल्यूएने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आवाहन केले आहे. संस्थेने म्हटले आहे की, “जर तपासात हे आरोप हेतुपुरस्सर खोटे असल्याचे सिद्ध झाले, तर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली पाहिजे. निरपराध लोकांना खोट्या आरोपांपासून वाचवणे आणि खऱ्या पीडितांना न्याय मिळवून देणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे.”