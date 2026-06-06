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Shilpa Shinde: शिल्पा शिंदेच्या खोट्या लैंगिक छळ प्रकरणावर AICWA निवेदन जारी, थेट मुख्यमंत्र्यांकडे कारवाईची मागणी

Updated On: Jun 06, 2026 | 10:00 AM IST
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सारांश

'भाभीजी घर पर हैं' चे निर्माते संजय कोहली यांच्या विरोधात अभिनेत्री शिल्पा शिंदेने केलेल्या लैंगिक छळाच्या खोट्या तक्रारीसंदर्भात AICWA ने आता एक निवेदन जारी केले आहे. जाणून घेऊया

शिल्पा शिंदेच्या वक्तव्यामुळे आली संकटात (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

शिल्पा शिंदेच्या वक्तव्यामुळे आली संकटात (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • अभिनेत्री शिल्पा शिंदेने केले खोटे लैंगिक छळाचे आरोप
  •  AICWA ने आता निवेदन केले जारी
  • थेट देवेंद्र फडणवीसांना कारवाईची केली विनंती 
‘भाभीजी घर पर है’ फेम अभिनेत्री शिल्पा शिंदे सध्या चर्चेत आहे. याचे कारण तिच्याभोवती निर्माण झालेला वाद आहे. काही वर्षांपूर्वी शिल्पा शिंदेने ‘भाभीजी घर पर है’ चे निर्माते संजय कोहली यांच्या विरोधात लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, अलीकडेच या अभिनेत्रीने आपला गुन्हा खोटा असल्याचे कबूल केले. तेव्हापासून शिल्पा शिंदे वादात अडकली आहे. आता, एआयसीडब्ल्यूएने (AICWA) महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या खोट्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणासंदर्भात कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. यानंतर, हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

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शिल्पा शिंदेवर एआयसीडब्ल्यूएची टीका

अभिनेत्री शिल्पा शिंदे तिच्या खोट्या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. या प्रकरणाभोवतीचा वाद वाढतच चालला आहे. हिना खानसह अनेक टीव्ही कलाकारांनीही शिल्पा शिंदेच्या खोट्या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. दरम्यान, एआयसीडब्ल्यूएने (AICWA) इंस्टाग्रामवर एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. संघटनेने म्हटले आहे की, ‘भाभीजी घर पर हैं’ या मालिकेचे निर्माते संजय कोहली यांच्यावर लैंगिक छळाचा खोटा आरोप केल्याची शिल्पा शिंदेची कबुली संपूर्ण चित्रपट आणि टीव्ही इंडस्ट्रीसाठी चिंतेचा विषय आहे. आपल्या निवेदनात, एआयसीडब्ल्यूएने म्हटले आहे की, “एखाद्यावर लैंगिक छळाचा खोटा आरोप केल्याने त्यांच्या आयुष्यावर विनाशकारी परिणाम होऊ शकतो. याचा परिणाम त्यांच्या प्रतिष्ठेवर, कुटुंबावर, मुलांवर, करिअरवर आणि अगदी मानसिक आरोग्यावरही होऊ शकतो. अशा आरोपांमुळे एखाद्या व्यक्तीची प्रतिमा कायमची खराब होऊ शकते. याचा परिणाम केवळ त्या व्यक्तीवरच नाही, तर त्यांच्या कुटुंबावर आणि प्रियजनांवरही होतो.”

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मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

एआयसीडब्ल्यूएच्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, “अशा घटनांमुळे खऱ्या तक्रारींबद्दलही लोकांच्या मनात शंका निर्माण होऊ शकते. यामुळे ज्यांनी खरोखरच छळ सहन केला आहे आणि ज्यांना न्याय हवा आहे, त्यांच्यावर विश्वास ठेवणे कठीण होते.” आपल्या निवेदनाच्या समारोपात, एआयसीडब्ल्यूएने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आवाहन केले आहे. संस्थेने म्हटले आहे की, “जर तपासात हे आरोप हेतुपुरस्सर खोटे असल्याचे सिद्ध झाले, तर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली पाहिजे. निरपराध लोकांना खोट्या आरोपांपासून वाचवणे आणि खऱ्या पीडितांना न्याय मिळवून देणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे.”

Web Title: Aicwa urges strict action against actress shilpa shinde false sexual harassment case to maharashtra cm devendra fadnavis

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Published On: Jun 06, 2026 | 10:00 AM

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