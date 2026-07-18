Priyanka Chopra Birthday: 18 व्या वर्षी झाली स्टार, बॉलीवूड ते हॉलीवूड सर्वांच्या मनावर करतेय प्रियांका चोप्रा राज्य

वयाच्या अवघ्या १८ व्या वर्षी मिस इंडियाचा किताब जिंकल्याने ती स्टार बनली. तिच्या २३ वर्षांच्या कारकिर्दीत प्रियांका चोप्राने तिच्या मेहनतीच्या जोरावर बॉलिवूडपासून हॉलिवूडपर्यंत आपले नाव कमावले आहे. प्रियंका चोप्रा आजपर्यंत ८० हून अधिक चित्रपट आणि मालिकांमध्ये दिसली आहे. २००० साली मिस इंडियाचा किताब जिंकल्यानंतर तिने ‘साजन मेरे सतरंगिया’ या लघुपटातून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. यानंतर प्रियंका चोप्राने ‘तमिझा’ या तिच्या पहिल्या चित्रपटात काम केले. यानंतर, २००३ मध्ये प्रियांकाने ‘द हीरो: लव्ह स्टोरी ऑफ अ स्पाय’ मध्ये एक महत्त्वाची भूमिका साकारली. मात्र, त्याच वर्षी प्रदर्शित झालेल्या ‘अंदाज’ या चित्रपटाने प्रियांकाला एक आघाडीची अभिनेत्री म्हणून स्थापित केले.
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बॉलिवूड ते हॉलिवूड
‘अंदाज’नंतर प्रियांका चोप्राने मागे वळून पाहिले नाही. यानंतर तिने ‘प्लान’, ‘किस्मत’ आणि ‘असंभव’ यांसारख्या अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले. २००५ मध्ये, डेव्हिड धवनच्या ‘मुझसे शादी करोगी’ या चित्रपटात प्रियांका चोप्राला चांगला प्रतिसाद मिळाला. हा चित्रपटही सुपरहिट ठरला, ज्यामुळे ती एक अव्वल अभिनेत्री म्हणून बॉलीवूडमध्ये झळकली. जवळपास दीड दशकापर्यंत प्रियांका चोप्राने अनेक बॉलिवूड सुपरहिट चित्रपटांमध्ये काम केले. यानंतर तिचे अनेक क्लासी चित्रपट आले ज्यामुळे प्रियांकाला टॉप अभिनेत्रींच्या यादीत नेऊन ठेवले.
हॉलिवूडमध्ये इतिहास घडवला
यानंतर, २०१६ मध्ये प्रियांका चोप्राने हॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले आणि हॉलिवूडमध्ये मुख्य भूमिका साकारणारी ती पहिली बॉलिवूड अभिनेत्री ठरली. २०१८ मध्ये प्रियांका चोप्राने निक जोनासशी लग्न केले. प्रियांका आता अमेरिकेत राहते. तिला मालती मेरी नावाची एक मुलगी आहे. प्रियांका चोप्रा अजूनही बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये काम करते. २०२१ साली प्रदर्शित झालेल्या ‘व्हाइट टायगर’ या चित्रपटातील तिच्या दमदार अभिनयासाठी प्रियांका चोप्राला खूप प्रशंसा मिळाली. सध्या प्रियांका आपल्या संसारात आणि हॉलीवूडमधील चित्रपटांमध्ये रमली आहे. अनेकदा आपला नवरा निक जोनाससह ती फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत असते. भारतात ती फारच कमी वेळा येताना दिसते.
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