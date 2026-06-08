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Marathi Film Corporation Election : मराठी चित्रपट महामंडळ निवडणुकीत समर्थ पॅनेलची एकहाती सत्ता; मेघराज राजेभोसले यांचा दणदणीत विजय

Updated On: Jun 08, 2026 | 04:30 PM IST
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सारांश

Marathi Film Corporation Election : अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या 2026 ते 2031 या पंचवार्षिक निवडणुकीत निर्माते मेघराज राजेभोसले यांच्या नेतृत्वाखालील समर्थ पॅनेलने दणदणीत विजय मिळवला आहे. एकूण 17 जागांपैकी 14 जागांवर थेट लढत झाली असून समर्थ पॅनेलने सर्व 14 जागा जिंकत महामंडळावरील वर्चस्व पुन्हा सिद्ध केले.

मराठी चित्रपट महामंडळ निवडणुकीत समर्थ पॅनेलची एकहाती सत्ता; मेघराज राजेभोसले यांचा दणदणीत विजय

मराठी चित्रपट महामंडळ निवडणुकीत समर्थ पॅनेलची एकहाती सत्ता; मेघराज राजेभोसले यांचा दणदणीत विजय

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विस्तार

Marathi Film Corporation Election News Marathi : अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या 2026 ते 2031 या पंचवार्षिक कार्यकाळासाठी झालेल्या निवडणुकीत निर्माते मेघराज राजेभोसले यांच्या नेतृत्वाखालील समर्थ पॅनेलने एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित करत दणदणीत विजय मिळवला आहे. २०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी झालेल्या निवडणुकीत समर्थ पॅनलने विरोधी चित्रकर्मी पॅनलचा पूर्णपणे पराभव केला. महामंडळाच्या १७ जागांपैकी तीन जागा बिनविरोध निवडून आल्या, तर १४ जागांवर थेट निवडणूक लढवली गेली. सर्व १४ जागा जिंकून मेघराज राजेभोसले यांनी महामंडळावरील आपले वर्चस्व पुन्हा एकदा प्रस्थापित केले. तथापि, काही विभागांमध्ये लढत अत्यंत अटीतटीची झाली, ज्यात विजयाचे अंतर केवळ ४० ते ५० मतांचे होते.

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विरोधी चित्रकर्मी पॅनलमधील अभिनेते आनंद काळे, लेखक पितांबर काळे, निर्माते गणेश तालेकर, दिग्दर्शक सतीश रणदिवे, कला दिग्दर्शक सतीश बिडकर, निर्माते विजय शिंदे आणि रणजीत जाधव यांच्यासह अनेक प्रमुख व्यक्तींचा पराभव झाला. चित्रकर्मी पॅनलला एकही जागा जिंकता आली नाही. मतदारांनी निवडणूक लढवणाऱ्या १६ अपक्ष उमेदवारांनाही नाकारले आणि सदस्यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने मतदान केले. समर्थ पॅनलमधून निर्माता श्रेणीत मेघराज भोसले आणि सुनील महाजन विजयी झाले. दिग्दर्शक श्रेणीत दीपक कदम आणि अजित शिरोळे, लेखक श्रेणीत राज काजी, अभिनेता श्रेणीत सुशांत शेलार, छायाचित्रण श्रेणीत धनाजी यमकर, नृत्य विभागात सुभाष नकाशा, ध्वनीमुद्रण श्रेणीत शरद चव्हाण, कला दिग्दर्शन श्रेणीत प्रवीण पाटील, रंगभूषा विभागात चैत्राली डोंगरे, निर्मिती व्यवस्थापन श्रेणीत रवींद्र गवाडे, वितरण विभागात गणेश गारगोटे आणि कामगार श्रेणीत विकास तोरणे विजयी झाले.

चित्रकर्मी पॅनलने सत्ताधारी पक्षाविरोधात आघाडी उघडली होती. या पॅनेलमध्ये निर्माता श्रेणीतून विजय शिंदे आणि गणेश तालेकर, दिग्दर्शक श्रेणीतून विजय राणे आणि सतीश रणदिवे, लेखक श्रेणीतून पीतांबर काळे, अभिनेता श्रेणीतून आनंद काळे, छायाचित्रण श्रेणीतून महेश देशपांडे, निर्मिती व्यवस्थापन श्रेणीतून मिलिंद अष्टेकर, ध्वनी अभियांत्रिकी श्रेणीतून निलेश बुट्टे, मेकअप श्रेणीतून सदानंद सूर्यवंशी, वितरण श्रेणीतून प्रकाश जाधव, नृत्यदिग्दर्शन श्रेणीतून अनिल सुतार, कला विभागातून सतीश बिडकर आणि कामगार श्रेणीतून रणजीत जाधव यांचा समावेश होता, परंतु हे सर्व पराभूत झाले.

मोठ्या संख्येने अपक्ष उमेदवारांनीही निवडणूक लढवली होती आणि तिसरे पॅनेल स्थापन करण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला, परंतु ते अयशस्वी ठरले. दरम्यान, अभिनेत्री श्रेणीतून अभिनेत्री वर्षा उसगावकर, तर संपादक श्रेणीतून विजय खोचीकर आणि गायक श्रेणीतून गायक आनंद शिंदे हे देखील बिनविरोध निवडून आले. विजय खोचीकर आणि आनंद शिंदे हे समर्थ पॅनेलमधील उमेदवार होते, तर वर्षा उसगावकर या सिनेमॅटोग्राफी पॅनेलशी संबंधित प्रमुख व्यक्तींपैकी एक होत्या.

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Web Title: Akhil bharatiya marathi chitrapat mahamandal election meghraj rajebhosale panel victory

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Published On: Jun 08, 2026 | 04:30 PM

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