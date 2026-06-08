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Bhayander News: भाईंदरमधील वादग्रस्त अनधिकृत धार्मिक स्थळावर कारवाई; बाळासाहेब ठाकरे कलादालनाचा मार्ग मोकळा

Updated On: Jun 08, 2026 | 01:20 PM IST
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सारांश

भाईंदर पूर्वेतील आझादनगर परिसरातील महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडावरील वादग्रस्त अनधिकृत धार्मिक स्थळावर सोमवारी पहाटे मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करण्यात आली. जवळपास दोन दशकांपासून अस्तित्वात असलेल्या या अतिक्रमणामुळे रखडलेल्या बाळासाहेब ठाकरे कलादालन प्रकल्पाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

भाईदर पूर्व येथील आझादनगर परिसरातील महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडावरील अनधिकत धार्मिक स्थळावर सोमवारी पहाटे महापालिकेने अतिक्रमणविरोधी कारवार्ड केली. (छायाचित्रःदैनिक नवराष्ट्र टीम)

भाईदर पूर्व येथील आझादनगर परिसरातील महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडावरील अनधिकत धार्मिक स्थळावर सोमवारी पहाटे महापालिकेने अतिक्रमणविरोधी कारवार्ड केली. (छायाचित्रःदैनिक नवराष्ट्र टीम)

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विस्तार
  • भाईंदरमध्ये अनधिकृत धार्मिक स्थळावर पहाटे कारवाई
  • बाळासाहेब ठाकरे कलादालनाचा मार्ग मोकळा
  • आझादनगरमधील वादग्रस्त धार्मिक अतिक्रमण हटवलं
  • दोन दशकांनंतर प्रशासनाची मोठी कारवाई
विजय काते, भाईंदर : भाईंदर पूर्वेतील आझादनगर परिसरातील महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या वादग्रस्त अनधिकृत धार्मिक स्थळावर अखेर सोमवारी पहाटे मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमणविरोधी कारवाई करण्यात आली. सुमारे दोन दशकांपासून अस्तित्वात असलेल्या या धार्मिक स्थळावर कारवाई झाल्याने अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या बाळासाहेब ठाकरे कलादालन प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या कारवाईदरम्यान परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवत सकाळी साडेदहाच्या सुमारास संपूर्ण जागा अतिक्रमणमुक्त केली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, भाईंदर पूर्वेतील आझादनगर परिसरात महापालिकेचा आरक्षित क्रमांक १२२ भूखंड आहे. शहराच्या सांस्कृतिक विकासासाठी या ठिकाणी बाळासाहेब ठाकरे कलादालन उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र गेल्या अनेक वर्षांत या भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली होती. झोपड्या, गोदामे, व्यावसायिक आस्थापने तसेच अन्य बांधकामांमुळे आरक्षित जागेचा मूळ उद्देश पूर्ण होऊ शकत नव्हता.

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महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी या भूखंडाला अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली होती. या मोहिमेदरम्यान अनेक झोपड्या आणि इतर बांधकामे हटविण्यात आली होती. तरीही काही अतिक्रमणे कायम राहिल्याने कारवाई पूर्णत्वास जाऊ शकली नव्हती. विशेषतः भूखंडावरील धार्मिक स्थळ हा सर्वाधिक संवेदनशील आणि वादग्रस्त मुद्दा ठरला होता.

दरम्यान, तीन वर्षांपूर्वी आझादनगरमधील झोपडपट्टी भागात भीषण आग लागून दोन जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर प्रशासनाने सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि भूखंड मोकळा करण्याच्या उद्देशाने मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम राबवली होती. त्यावेळी बहुतेक अतिक्रमणे हटवण्यात आली होती. मात्र धार्मिक स्थळावर तातडीने कारवाई करण्यात आलेली नव्हती.

या धार्मिक स्थळाबाबत स्थानिकांमध्ये मतभेद होते. काही नागरिकांनी हे स्थळ अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असल्याने ते कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. तर दुसरीकडे आरक्षित सार्वजनिक जागेवरील कोणतेही अतिक्रमण कायम ठेवता येणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली होती. या प्रकरणात आवश्यक नोटिसा, सुनावण्या आणि इतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या. त्यानंतरच कारवाईचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सोमवारी पहाटेच महापालिका, पोलीस आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. कोणताही कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पहाटे सुरू झालेली कारवाई सकाळपर्यंत सुरू होती. काही स्थानिकांनी कारवाईबाबत नाराजी व्यक्त केली असली तरी प्रशासनाने शांततेत आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली.

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरक्षित भूखंडावरील सर्व अडथळे दूर करण्यात आले असून आता जागा पूर्णपणे मोकळी झाली आहे. त्यामुळे प्रस्तावित बाळासाहेब ठाकरे कलादालनाच्या उभारणीसाठी आवश्यक पुढील प्रक्रिया गतीने राबविणे शक्य होणार आहे. शहराच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक उपक्रमांसाठी हे कलादालन महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.

या कारवाईनंतर शहरात विविध प्रतिक्रिया उमटत असून सार्वजनिक हितासाठी आरक्षित जागा अतिक्रमणमुक्त करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे मत काही नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. तर दुसरीकडे धार्मिक स्थळ हटविण्याबाबत काहींकडून खंतही व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र प्रशासनाने ही कारवाई पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करूनच केल्याचा दावा केला आहे. एकूणच, आझादनगरमधील आरक्षित भूखंडावरील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला वाद अखेर संपुष्टात येत असून, आता या जागेवर प्रस्तावित बाळासाहेब ठाकरे कलादालन उभारण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेल्याचे मानले जात आहे.

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Web Title: Bhayander azadnagar illegal religious structure demolished balasaheb thackeray art gallery project

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Published On: Jun 08, 2026 | 01:20 PM

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