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Alpha Teaser: आलिया भट्टचा रौद्ररूप अवतार! 1 मिनिट 55 सेकंदांच्या टीझरने वेधलं सर्वांचं लक्ष

Updated On: Jun 10, 2026 | 03:08 PM IST
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सारांश

आलिया भट्टच्या बहुप्रतिक्षित ‘अल्फा’ चित्रपटाचा टीझर रिलीज होताच सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. 1 मिनिट 55 सेकंदांच्या या व्हिडिओमध्ये आलियाची दमदार अॅक्शन पाहायला मिळत आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

YRF चा पहिला स्पाय युनिव्हर्स चित्रपट, ‘अल्फा’, गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ आणि बॉबी देओल यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाबद्दलच्या ताज्या अपडेट्सची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दरम्यान, निर्मात्यांनी चित्रपटाचा एक दमदार टीझर प्रदर्शित केला आहे. मात्र, टीझर पाहिल्यानंतर असे दिसते की, चित्रपट प्रेक्षकांच्या अपेक्षा आणि उत्साहावर खरा उतरला नाही, कारण टीझरला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला आहे. चला तर मग जाणून घेऊया, ‘अल्फा’च्या टीझरवर चाहत्यांनी कशी प्रतिक्रिया दिली आहे आणि त्याची कथा काय आहे.

YRF च्या आगामी ‘अल्फा’ चित्रपटाचा १ मिनिट ५५ सेकंदांचा टीझर व्हिडिओ प्रदर्शित झाला आहे. याची सुरुवात आलिया भट्ट आणि बॉबी देओल यांच्या जेवणाच्या दृश्याने होते, ज्यात ते आलियाचा १८वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. त्यानंतर, बॉबी आलियाला सांगतो की तिला तिच्या १८व्या वाढदिवशीच तिचे पहिले मिशन पूर्ण करायचे आहे. यानंतर टीझर ॲक्शन मोडमध्ये जातो, ज्यात आलिया शत्रूंना हरवताना आणि चाहत्यांना थक्क करून सोडणारे धोकादायक स्टंट करताना दिसते.

मात्र, जबरदस्त अॅक्शन, भावना आणि गुप्त मोहिमांनी भरलेला हा १ मिनिट ५५ सेकंदांचा टीझर प्रेक्षकांना आकर्षित करण्यात अयशस्वी ठरला. त्यातील अॅक्शन दृश्ये साचेबद्ध आणि पुनरावृत्तीसारखी वाटली. टीझरची सुरुवात आकर्षक होती आणि शेवट चांगला होता, पण मधल्या भागात कथा पूर्णपणे भरकटल्यासारखी वाटली. त्यामुळे, आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ आणि बॉबी देओल यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाच्या टीझरला प्रेक्षकांनी सरासरी दर्जा दिला आहे.

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प्रेक्षकांना सर्वात जास्त आश्चर्य आणि निराशा शर्वरी वाघच्या अनुपस्थितीमुळे वाटली. ‘अल्फा’ हा चित्रपट नेहमीच आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ यांचा असल्याचे सांगितले जात होते, पण टीझरमध्ये शर्वरी कुठेही दिसत नाही, ही गोष्ट चाहते आणि प्रेक्षक दोघांसाठीही खूप निराशाजनक आहे आणि ते यावर प्रश्न विचारत आहेत.

 

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दरम्यान, आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ आणि बॉबी देओल यांच्या ‘अल्फा’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख अनेक वेळा बदलण्यात आली आहे. मूळतः गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये प्रदर्शित होणार असलेला हा चित्रपट नंतर एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला. मात्र, ही तारीखही बदलण्यात आली आणि तो १० जुलै २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार होता. आता, निर्मात्यांनी ही तारीख बदलून ३ जुलै २०२६ (अल्फा प्रदर्शनाची तारीख) केली आहे. सध्याच्या माहितीनुसार, ‘अल्फा’ ३ जुलै २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल.

Web Title: Alpha teaser alia bhatts fierce avatar steals the spotlight 1 minute 55 second teaser grabs everyones attention

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Published On: Jun 10, 2026 | 03:08 PM

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