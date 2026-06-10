Welcome To The Jungle: ‘वेलकम टू द जंगल’बाबत मोठी अपडेट! अक्षय कुमारच्या चित्रपटाचा ट्रेलर ‘या’ दिवशी होणार रिलीज

अभिनेता अक्षय कुमारचे नाव त्याच्या आगामी ‘वेलकम टू द जंगल’ या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. ‘भूत बंगला’च्या यशानंतर, अक्की या फॉरेस्ट कॉमेडीमधून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करताना दिसणार आहे.
आता ‘वेलकम टू द जंगल’बद्दल एक नवीन अपडेट समोर आले आहे, ज्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता नक्कीच वाढेल. ‘वेलकम टू द जंगल’बद्दलचा ट्रेलर कधी रिलीज होणार याबद्दल माहिती समोर आली आहे.
अक्षय कुमारच्या ‘वेलकम टू द जंगल’च्या निर्मात्यांनी सर्व तयारी पूर्ण केली असून, ट्रेलर लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. अक्षयने आता सोशल मीडिवर ‘वेलकम टू द जंगल’चे नवीन पोस्टर प्रदर्शित करून चित्रपटाबद्दल एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे
अक्षय कुमारने हे देखील उघड केले की ‘वेलकम टू द जंगल’चा नवीन ट्रेलर गुरुवार, ११ जून, २०२६ रोजी प्रदर्शित होईल. ट्रेलरमध्ये मंगलने संपूर्ण कलाकार वर्गाला जंगलात अडकवलेले दाखवण्यात आले आहे. नवीन पोस्टर पाहता, हे स्पष्ट आहे की या चित्रपटात थरार आणि विनोदाचा दुहेरी डोस मिळेल.
Pray for the mission.
Pray for the jungle.
Pray for us idiots.#WelcomeToTheJungle Trailer Out Tomorrow! The chaos begins in cinemas from 26th June, 2026 🍿 pic.twitter.com/w4WP5Vksvb — Akshay Kumar (@akshaykumar) June 10, 2026
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चित्रपटात अनेक नामवंत कलाकारांची फौज
अक्षय व्यतिरिक्त या चित्रपटात जॅकलीन फर्नांडिस, अर्शद वारसी, जॅकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, दिशा पटानी, लारा दत्ता, आफताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, फरीदा जलाल, जॉनी लीव्हर, श्रेयस तळपदे, कृष्णा कपोडे, राजकुमार याकूब, कृष्णा कपाडे, कृष्णा कपूर आदी कलाकार आहेत. शारदा, दलेर मेहंदी, किरण कुमार, झाकीर हुसेन, विंदू आणि इतर अनेक नामवंत कलाकार.
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हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, अहमद खान दिग्दर्शित ‘वेलकम टू द जंगल’ या चित्रपटाची घोषणा तीन वर्षांपूर्वी झाली होती आणि त्या काळात त्याच्या प्रदर्शनाच्या तारखांमध्ये अनेक बदल झाले. मात्र, आता ‘वेलकम टू द जंगल’ चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. अक्षय कुमारचा हा मल्टी-स्टारर कॉमेडी चित्रपट २६ जून २०२६ रोजी जगभरात प्रदर्शित होईल.