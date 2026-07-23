Monsoon Car Hacks: पावसाळ्यात काचांवर पाणी न साचण्यासाठी कोणते कोटिंग उत्तम? जाणून घ्या

पावसाळ्यात मुसळधार पावसात गाडी चालवताना सर्वात मोठा धोका असतो तो म्हणजे लो व्हिजीबिलीटी. विंडस्क्रीन आणि साईड मिरर्सवर पाण्याचे थेंब साचल्यामुळे समोरचे किंवा मागचे स्पष्ट दिसत नाही. यावर उपाय म्हणून बाजारात दोन मुख्य पर्याय उपलब्ध आहेत ते म्हणजे, स्मार्ट ग्लास सिरॅमिक कोटिंग आणि हायड्रोफोबिक स्प्रे. पण या दोन्ही टेक्नोलॉजीमध्ये नेमका काय फरक आहे आणि पावसाळ्यासाठी कोणते कोटिंग सर्वात उत्तम ठरेल? जाणून घेऊया.
१. हायड्रोफोबिक स्प्रे
हा एक अतिशय सोपा आणि तात्पुरता उपाय आहे. हा स्प्रे थेट काचेवर मारून मायक्रोफायबर कपड्याने पुसला जातो.
गाडी ४०-५० किमी वेगाने धावू लागली की वाऱ्याच्या वेगाने काचेवरील पाण्याचे थेंब आपोआप वाहून जातात. हा पर्याय अतिशय स्वस्त जवळपास ₹३०० ते ₹८०० असून घरीच स्वतः सहज वापरता येतो. मात्र, हा उपाय फार काळ टिकत नाही. २ ते ४ आठवड्यांत किंवा सतत वायपर चालवल्यास याचे कोटिंग निघून जाते.
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२. सिरॅमिक कोटिंग
हे एक लॉंग टाइम टिकणारे लिक्विड पॉलिमर तंत्रज्ञान आहे. हे काचेच्या सूक्ष्म छिद्रांमध्ये जाऊन केमिकल बॉण्ड तयार करते.
काचेचा पृष्ठभाग अत्यंत गुळगुळीत आणि ‘वाटर-रिपेलंट’ बनवल्यामुळे पाणी, चिखल आणि घाण काचेवर अजिबात टिकत नाही. १ ते २ वर्षांपर्यंत टिकाऊपणा, उत्तम दृश्यमानता, वायपरचा कमी वापर आणि काचेवर स्क्रॅच पडण्याचा धोका कमी होणे हे याचे मुख्य फायदे आहेत. हा पर्याय थोडा महाग जवळपास ₹१,५०० ते ₹३,५०० असून प्रोफेशनल डिटेलिंग सेंटरमध्येच करून घ्यावा लागतो.
दोन्हीतील मुख्य फरक
शेवटी काय तर..
जर तुमचे बजेट मर्यादित असेल आणि तुम्हाला फक्त मान्सूनच्या २-३ महिन्यांपुरता तात्पुरता उपाय हवा असेल, तर हायड्रोफोबिक स्प्रे सर्वोत्तम आहे.
परंतु, जर तुम्ही दररोज हायवेवर किंवा मुसळधार पावसात लांबचा प्रवास करत असाल आणि दीर्घकालीन सुरक्षितता व झंझटमुक्त ड्रायव्हिंग हवी असेल, तर विंडस्क्रीन सिरॅमिक कोटिंग हाच सर्वात उत्तम आणि विश्वासार्ह पर्याय ठरतो.