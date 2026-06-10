Bharathiraja Passes Away: चित्रपटसृष्टीवर शोककळा! दिग्दर्शक भारतीराजा काळाच्या पडद्याआड; वयाच्या 84व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतून एक अत्यंत दुःखद बातमी आली आहे. तमिळ चित्रपटसृष्टीला आकार देणारे प्रख्यात दिग्दर्शक आणि अभिनेते भारथीराजा यांचे निधन झाले आहे. वयोमानानुसार होणारे आजार आणि आरोग्याच्या समस्यांमुळे बुधवारी वयाच्या ८४ व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. चेन्नई येथील त्यांच्या निवासस्थानी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण चित्रपटसृष्टी आणि त्यांच्या लाखो चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
भारतीराजा हे तमिळ चित्रपटांच्या इतिहासातील सर्वात क्रांतिकारी चित्रपट निर्मात्यांपैकी एक मानले जातात. अनेक दशकांच्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक ब्लॉकबस्टर आणि संस्मरणीय चित्रपट दिले. “16 वयथिनिले” (1977), “किझाक्के पोगम रेल” (1978), “सिगप्पू रोजक्कल” (1978), “निझलगल” (1980), “अलाइगल ओइवाथिल्लई” (1981), “टिक टिक टिक” (1958), “1958” (1958) या त्यांच्या गाजलेल्या चित्रपटांचा समावेश आहे. “मुधल मरियाथाई” (1985), आणि “किझाक्कू चीमायले” (1993).
आपल्या शानदार कारकिर्दीत, भरतीराजा यांनी रजनीकांत, कमल हासन आणि दिग्गज अभिनेते शिवाजी गणेशन यांच्यासह तमिळ सिनेमातील काही मोठ्या सुपरस्टार्ससोबत काम केले आणि त्यांच्या कारकिर्दीला नवीन उंचीवर नेले. दिग्दर्शक म्हणून त्यांचा शेवटचा चित्रपट ‘मींडम ओरू मरियाथाई’ होता, जो २०२० मध्ये प्रदर्शित झाला.
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त्यांनी अभिनयातही नाव कमावले.
भरतीराजा कॅमेऱ्यासमोर जितके प्रभावी होते, तितकेच ते कॅमेऱ्यामागेही होते. गेल्या काही वर्षांपासून ते एक अभिनेते म्हणून बरेच सक्रिय आहेत. त्यांनी ‘आयुथा एझुथु’, ‘पांडियानाडू’, ‘ईश्वरन’, ‘थिरुचित्रंबलम’ आणि ‘महाराजा’ यांसारख्या सुपरहिट चित्रपटांमध्ये उत्कृष्ट अभिनय केला. त्यांचा शेवटचा मोठा चित्रपट दिग्दर्शक थारुण मूर्ती यांचा ‘थुदारुम’ होता, ज्यात ते सुपरस्टार मोहनलाल आणि शोभना यांच्यासोबत दिसले होते.
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त्यांच्या कुटुंबाबद्दल बोलायचे झाल्यास, भरतीराजा यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी चंद्रलीला आणि मुलगी जननी आहेत. अलीकडचा काळ त्यांच्या कुटुंबासाठी अत्यंत कठीण होता, कारण २०२५ मध्ये त्यांचा मुलगा मनोज भरतीराजा यांचेही निधन झाले. मार्च २०२५ मध्ये वयाच्या ४८ व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने मनोजच्या अचानक झालेल्या मृत्यूने भरतीराजा यांना मोठा धक्का बसला होता. या दुःखद घटनेनंतर त्यांची प्रकृती खालावतच गेली. मुलाच्या अंत्यविधीच्या वेळी ते पूर्णपणे खचून गेले होते. अलीकडेच, त्यांचे भाऊ जयराज पेरियामयथेवर यांनीही सांगितले की, भरतीराजा यांना हे दुःख सहन होत नव्हते आणि त्यांची मानसिक स्थिती अत्यंत नाजूक होती.