Chandra Gochar: चंद्राच्या राशीपरिवर्तनामुळे तयार होणार नीचभंग राजयोग, या राशींना मिळणार करिअरमध्ये यश आणि आर्थिक भरभराट

गुरुवार, २३ जुलैच्या सायंकाळी चंद्र तूळ राशीतून वृश्चिक राशीत प्रवेश करणार आहे. यावेळी वृश्चिक राशीत चंद्र दुर्बळ अवस्थेत असतो, परंतु वृश्चिक राशीत प्रवेश केल्यानंतर गुरूची पाचवी शुभ दृष्टी चंद्रावर पडेल. यामुळे चंद्राची दुर्बळता भंगेल आणि नीचभंग राजयोग तयार होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्राच्या कर्क राशीत असलेला गुरु, चंद्राची दुर्बळता भंग करेल. सध्या, कर्क राशीत असलेला गुरु उच्च राशीत आहे. त्यामुळे, नीचभंग राजयोगाची निर्मिती दोन राशींसाठी अत्यंत शुभ ठरू शकते. या राशींना त्यांच्या करिअरमध्ये सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात आणि त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीतही सुधारणा दिसून येऊ शकते. नीचभंग राजयोगामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
चंद्र तुमच्या राशीचा स्वामी आहे, त्यामुळे नीचभंग राजयोग तुमच्यासाठी अत्यंत शुभ ठरू शकतो. हा योग तुमच्या आर्थिक परिस्थितीत सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतो. तुमच्या संपत्तीत वाढ होऊ शकते. या राशीच्या लोकांना तणावातून दिलासा मिळू शकतो. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना अपेक्षित परिणाम मिळू शकतात. घरात कोणत्यातरी प्रकारचा धार्मिक किंवा शुभ प्रसंग घडू शकतो. तसेच या काळात तुम्हाला कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवण्याची संधीही मिळू शकते. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहणार आहे. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या काळात अपेक्षित यश मिळेल.
वृश्चिक राशीत चंद्र दुर्बळ आहे, परंतु गुरूचा शुभ योग वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी शुभ असणार आहे. या राशीच्या व्यक्तींना अनपेक्षित आर्थिक लाभ मिळू शकतो. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीत होणारी सुधारणा तुम्हाला जीवनाचा आनंद घेण्यास मदत करू शकते. तसेच व्यातुमच्या वैवाहिक जीवनातही सुधारणा होऊ शकते आणि तुमचा जोडीदार प्रत्येक टप्प्यावर तुम्हाला साथ देईल. तुम्हाला मानसिक तणावातून दिलासा मिळू शकतो. तुमची प्रलंबित कामेही पूर्ण होऊ शकतात.वसायिकांच्या व्यवसायातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. नोकरदार व्यक्तींना काही चांगली बातमी मिळू शकते. या काळात विद्यार्थ्यांना अपेक्षित यश मिळेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: एखादा ग्रह नीच राशीत असला तरी विशिष्ट ग्रहस्थितींमुळे त्याचा नीचत्वाचा प्रभाव कमी होऊन शुभ परिणाम देणारा योग म्हणजे नीचभंग राजयोग.
Ans: करिअर, व्यवसाय, आर्थिक प्रगती, नवीन संधी, पदोन्नती आणि मान-सन्मान मिळण्याची शक्यता वाढू शकते.
Ans: नीचभंग राजयोगाचा फायदा कर्क आणि वृश्चिक राशींच्या लोकांना होणार आहे