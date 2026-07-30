गाई-म्हशींचेही असतात ‘मूड स्विंग्स’! धार काढताना किंवा चारा टाकताना ‘या’ गोष्टींची घ्या विशेष काळजी

माणसाप्रमाणेच जनावरांमध्येही भावना, ताणतणाव आणि स्वभावबदल पाहायला मिळतात. अनेकदा दुधाळ गाई किंवा म्हशी अचानक दूध देणे कमी करतात, लाथ मारतात किंवा चारा खात नाहीत. शेतकरी किंवा पशुपालक याला केवळ प्राण्याचा आगाऊपणा समजतात, पण प्रत्यक्षात हे त्यांच्या ‘मूड स्विंग्स’ किंवा शारीरिक-मानसिक अस्वस्थतेचे लक्षण असू शकते. त्यामुळे धार काढताना आणि चारा टाकताना काही विशेष गोष्टींची काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
१. धार काढताना घ्यायची काळजी
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२. चारा टाकताना आणि दिनचर्येत घ्यायची काळजी
बऱ्याचदा, गाई-म्हशीच्या गोठ्यात मधुर आवाजाची गाणी लावणे, संगीत लावणे हे दुध उत्पादनासाठी चांगले ठरू शकते.
पशूंचे- जनावरांचे भावविश्व समजून घेऊन त्यांच्याशी संवेदनशीलतेने आणि प्रेमाने व्यवहार केल्यास, त्यांचा मूड चांगला राहतो. यामुळे केवळ प्राण्यांचे आरोग्य उत्तम राहत नाही, तर दुधाचे उत्पादन आणि गुणवत्ता वाढण्यासही मोठी मदत होते.