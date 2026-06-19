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Cocktail 2 Movie Review: शाहिद-क्रिती -रश्मिकाच्या सहजाभिनयाने सजलेला ‘Cocktail 2’, प्रगल्भ आणि भावनिक अनुभूती!

Updated On: Jun 19, 2026 | 11:05 AM IST
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सारांश

कॉकटेल २ चित्रपट आज सगळीकडे प्रदर्शित झाला आहे आणि सर्वांनाच या चित्रपटाची उत्सुकता होती. पहिल्या चित्रपटाने धुमाकूळ घातला होता. तर शाहीद, क्रिती आणि रश्मिका नक्की कसं काम करतील याबाबत चर्चा होती

Cocktail 2 चित्रपट रिव्ह्यू

Cocktail 2 चित्रपट रिव्ह्यू

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विस्तार
  • कॉकटेल २ चित्रपट नक्की कसा आहे 
  • का पहावा कॉकटेल २ 
  • शाहीद, क्रिती आणि रश्मिका जिंकणार का प्रेक्षकांचं मन? 
Review By: आकाश जायसवाल 

प्रत्येक प्रेम कथेला आपला संदेश प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मोठ्या ड्रामाची गरज नसते. ‘कॉकटेल २’ हा चित्रपट नेमका याच कारणामुळे प्रभावी ठरतो, कारण तो गोष्टी सहज आणि सोप्या ठेवतो. नात्यांकडे एका त्रयस्थ नजरेने पाहणारा हा चित्रपट आपल्या पात्रांना पडद्यावर मोकळेपणाने जगण्याची संधी देतो. नवराष्ट्रने या चित्रपटाला ३.५ स्टार्स दिले आहेत. 

पहिला ‘कॉकटेल‘ चित्रपट हा स्टाईल, ग्लॅमर आणि हाय-एनर्जीसाठी ओळखला गेला होता, मात्र हा चित्रपट एक शांत आणि प्रगल्भ वाट निवडतो. कथेच्या आणि टोनच्या बाबतीत याचा पहिल्या चित्रपटाशी कोणताही थेट संबंध नाही. त्याऐवजी, हा चित्रपट आपली एक वेगळी, अधिक खाजगी, वास्तववादी आणि आजच्या पिढीच्या नात्यांच्या जवळ जाणारी दुनिया उभी करतो.

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कशी आहे चित्रपटाची कथा? 

चित्रपटाची कथा कुणाल (शाहिद कपूर), एली (क्रिती सॅनन) आणि दिया (रश्मिका मंदाना) यांच्याभोवती फिरते. हे तिघेही भावनांच्या पातळीवर स्पष्ट असले, तरी निर्णयांच्या बाबतीत प्रचंड गोंधळलेले आहेत. इथे प्रेम आहे, पण सोबतच एक संकोचही आहे; जवळीक आहे, पण मनात संभ्रमही आहे. याच भावनिक ओढाताणीभोवती चित्रपटाचा खरा गाभा विणला गेला आहे. या चित्रपटाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यातील सर्व काही अत्यंत परिचयाचे आणि खरे वाटते. ही पात्रे कोणत्याही मोठ्या पडद्यावरील ग्लॅमरस नायकांसारखी नसून आपल्यासारखीच सामान्य माणसे आहेत, जी नेहमीच योग्य बोलू शकत नाहीत, आपल्या भावना समजून घेण्यासाठी धडपडतात आणि कधीकधी त्यांना सत्याची जाणीव खूप उशिरा होते. तरुण जैन यांची पटकथा आणि लव रंजन यांची कथा याच प्रामाणिकतेवर आधारलेली आहे. यातील संवाद अगदी नैसर्गिक वाटतात.

उत्कृष्ट अभिनय आणि दिग्दर्शन

शाहिद कपूरने आपल्या अप्रतिम अभिनयाने संपूर्ण चित्रपटाला एका सूत्रात बांधून ठेवले आहे. भावनांचे प्रदर्शन न करता, तो आपल्या शांततेतून आणि हावभावातून बरेच काही सांगून जातो. त्याचा एक भावनिक ब्रेकडाऊन सीन आणि चित्रपटाच्या शेवटी असलेला मोनोलॉग प्रदीर्घ काळ लक्षात राहतो. रश्मिका मंदानाने दियाच्या भूमिकेत एक हळवेपणा आणि संवेदनशीलता आणली आहे, जी चित्रपटाच्या वातावरणाला पूरक ठरते. तिचा अभिनय कुठेही कृत्रिम वाटत नाही.

दुसरीकडे, क्रिती सॅनन तिन्ही कलाकारांमध्ये सर्वात संतुलित दिसते. तिने अत्यंत संयम आणि आत्मविश्वासाने तिची भूमिका साकारली आहे, ज्यामुळे कथेतील भावनिक गोंधळाला एक प्रगल्भ समतोल मिळतो. दिग्दर्शक होमी अदजानिया यांनी कथेला कोणत्याही अनावश्यक नाटकीयतेशिवाय सादर केले आहे आणि हाच संयम या चित्रपटाची सर्वात मोठी ताकद ठरला आहे.

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तांत्रिक बाजू आणि संगीत कसे आहे?

दृश्यात्मक पातळीवर चित्रपट अत्यंत देखणा झाला आहे. सिसिलीची सुंदर लोकेशन्स केवळ दाखवण्यासाठी नसून ती कथेचा एक भाग बनतात. सिनेमॅटोग्राफर संथाना कृष्णन रविचंद्रन यांनी हे दृश्य कॅमेऱ्यात अप्रतिम टिपले आहे. अनाइता श्रॉफ अदजानिया यांची क्युरेट केलेली कॉस्ट्यूम स्टाईल आधुनिक आणि पात्रांच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेसी आहे. प्रीतमचे संगीत कथेच्या ओघात मिसळून जाते आणि वेगळे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत नाही. अमिताभ भट्टाचार्य यांचे गीत सोपे आणि थेट मनाला भिडणारे आहेत, तर अक्षरा प्रभाकर यांचे संकलन चित्रपटाची लय कायम राखते.

प्रेक्षकांनी चित्रपट का पहावा? 

थोडक्यात सांगायचे तर, ‘कॉकटेल २’ ही स्वतःला, आपल्या जोडीदाराला आणि दोन व्यक्तींमधील भावनिक अंतराला समजून घेण्याची गोष्ट आहे. आजची नाती असुरक्षितता, स्वातंत्र्य आणि सोशल मीडियाच्या प्रभावामुळे कशी बदलत आहेत, हे यात उत्तम रीतीने दाखवले आहे. 

काही ठिकाणी कथा अधिक सखोल असायला हवी होती असे वाटत असले, तरी चित्रपट आपली भावनिक पकड कधीच सोडत नाही. दिनेश विजान निर्मित हा चित्रपट प्रेमाची व्याख्या करत नाही, तर प्रेम किती गुंतागुंतीचे आणि अपूर्ण असू शकते हे दाखवतो. हीच साधेपणाची भावना चित्रपटाला खास बनवते.

निष्कर्षः हा चित्रपट कोणताही गाजावाजा न करता प्रेक्षकांच्या मनावर एक सुंदर आणि संथ छाप सोडून जातो. नात्यांमधील प्रगल्भता अनुभवण्यासाठी हा एक नक्कीच पाहण्यासारखा चित्रपट आहे.

Web Title: Cocktail 2 movie review shahid kapoor kriti sanon and rashmika mandana won heart with natural performance

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Published On: Jun 19, 2026 | 11:05 AM

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