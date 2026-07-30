गुरुवार, 30 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • Cab Driver Accused Of Charging Passengers 1150 Rs Instead Of 550 Rs For Trip From Pune Airport To City Rto News

लज्जास्पद! कॅब चालकांची अरेरावी! ५२२ चा प्रवास ११५० रुपयांत? Pune Airport वरील प्रकरण काय?

Updated On: Jul 30, 2026 | 08:35 PM IST
जाहिरात
सारांश

२७ जुलै रोजी संबंधित प्रवाशाने पुणे विमानतळावरून वाकडकडे जाण्यासाठी अ‍ॅपच्या माध्यमातून कॅब बुक केली होती. प्रवास सुरू होण्यापूर्वी अ‍ॅपवर ५२२ रुपये भाडे निश्चित झाले होते.

लज्जास्पद! कॅब माफियांची अरेरावी! ५२२ चा प्रवास ११५० रुपयांत? Pune Airport वरील प्रकरण काय?

पुणे विमानतळावर कॅबचालकांची मनमानी कायम (फोटो- ai gemini)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पुणे विमानतळावर कॅबचालकांची मनमानी कायम
  • सोशल मीडियावरील पोस्टमुळे प्रकार उघड
  • अ‍ॅपवर ५२२ रुपयेप्रत्यक्षात १,१५० रुपये वसूल
पुणे: पुणे विमानतळावरून शहरात जाणाऱ्या प्रवाशांकडून अ‍ॅपवर दर्शविलेल्या भाड्यापेक्षा अधिक रक्कम वसूल करण्याच्या तक्रारी पुन्हा एकदा समोर आल्या आहे. विमानतळ ते वाकड या प्रवासासाठी अ‍ॅपवर ५२२ रुपये भाडे दाखविण्यात आले असताना संबंधित कॅबचालकाने प्रवाशाकडून यूपीआयद्वारे तब्बल १,१५० रुपये घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.प्रवाशाने (RTO) अ‍ॅपवरील भाड्याचा स्क्रीनशॉट आणि यूपीआय व्यवहाराचा पुरावा सोशल मीडियावर शेअर केल्यानंतर हा प्रकार चर्चेत आला.

२७ जुलै रोजी संबंधित प्रवाशाने पुणे विमानतळावरून वाकडकडे जाण्यासाठी अ‍ॅपच्या माध्यमातून कॅब बुक केली होती. प्रवास सुरू होण्यापूर्वी अ‍ॅपवर ५२२ रुपये भाडे निश्चित झाले होते. मात्र, प्रवास संपल्यानंतर चालकाने १,१५० रुपये भाडे झाल्याचे सांगत ती रक्कम यूपीआयद्वारे स्वीकारल्याचा दावा प्रवाशाने केला आहे.याबाबत ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तातडीने कोणतीही मदत मिळाली नसल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

प्रवाशांसाठी खुशखबर! Pune Airport वरून ‘या’ मार्गांवर सुरू होणार उड्डाणे

पुणे विमानतळावर दररोज २०० हून अधिक विमानांची ये-जा होत असून सुमारे ३३ ते ३५ हजार प्रवासी प्रवास करतात.प्रवाशांच्या सुविधेसाठी एरोमॉलमार्फत कॅब सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली असली, तरी या सेवेबाबत जादा भाडे आकारणे, अ‍ॅपवरील बुकिंग रद्द करण्यास भाग पाडणे, रोख अथवा अ‍ॅपबाहेरील व्यवहारासाठी दबाव टाकणे अशा तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.

प्रवाशांनी संबंधित कॅब कंपन्यांनी अशा चालकांवर कठोर कारवाई करावी, अ‍ॅपबाहेरील व्यवहारांना आळा घालावा आणि तक्रारींचे त्वरित निवारण करणारी प्रभावी यंत्रणा उभी करावी,अशी मागणी केली आहे. वारंवार तक्रारी होत असतानाही संबंधित यंत्रणा आणि विमानतळ प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याबद्दल प्रवाशांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

‘RTO विभागातील गैरव्यवहारांची SIT मार्फत होणार चौकशी’; मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा

RTO विभागातील गैरव्यवहारांची SIT चौकशी

विधानसभेत RTO विभागातील भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर वसुली, करचुकवेगिरी आणि नोंदणी प्रक्रियेतील अनियमितता या मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा झाली. काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी RTO विभागात मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचा आरोप करत अधिकाऱ्यांची नावे घेत त्यांच्या ऑडिओ क्लिप्स सभागृहात मांडल्या. विधानसभेत प्रश्नोत्तर काळात वडेट्टीवार यांनी RTO विभागातील रॅकेट आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीचा पर्दाफाश केला. नागपूर RTO मध्ये चोरीच्या वाहनांच्या नोंदणीसह मोठ्या गैरव्यवहारांचा आरोपही त्यांनी केला.

Web Title: Cab driver accused of charging passengers 1150 rs instead of 550 rs for trip from pune airport to city rto news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 30, 2026 | 08:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ऋतुराज तावरेची ७८ धावांची तुफानी खेळी! ‘डीएसपी करंडक मान्सून लीग’मध्ये पुणेरी स्ट्रायकर्सची विजयी सुरुवात
1

ऋतुराज तावरेची ७८ धावांची तुफानी खेळी! ‘डीएसपी करंडक मान्सून लीग’मध्ये पुणेरी स्ट्रायकर्सची विजयी सुरुवात

केपीआयटीची पहिल्या तिमाहीत दमदार कामगिरी, महसुलात वार्षिक ८.९ टक्के वाढ; २५७ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचे नवे करार
2

केपीआयटीची पहिल्या तिमाहीत दमदार कामगिरी, महसुलात वार्षिक ८.९ टक्के वाढ; २५७ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचे नवे करार

दक्षिण कोरियात पुण्याचा डंका! जागतिक तायक्वांदो स्पर्धेत भारताची ३ सुवर्णांसह २० पदकांची कमाई
3

दक्षिण कोरियात पुण्याचा डंका! जागतिक तायक्वांदो स्पर्धेत भारताची ३ सुवर्णांसह २० पदकांची कमाई

Pune News : पुणे महापौर यांच्या बंगल्याला ‘रामदूत’ नाव द्या; नगरसेवक रविंद्र साळेगावकर यांची मागणी
4

Pune News : पुणे महापौर यांच्या बंगल्याला ‘रामदूत’ नाव द्या; नगरसेवक रविंद्र साळेगावकर यांची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गाई-म्हशींचेही असतात ‘मूड स्विंग्स’! धार काढताना किंवा चारा टाकताना ‘या’ गोष्टींची घ्या विशेष काळजी

गाई-म्हशींचेही असतात ‘मूड स्विंग्स’! धार काढताना किंवा चारा टाकताना ‘या’ गोष्टींची घ्या विशेष काळजी

Jul 30, 2026 | 09:13 PM
लज्जास्पद! कॅब चालकांची अरेरावी! ५२२ चा प्रवास ११५० रुपयांत? Pune Airport वरील प्रकरण काय?

लज्जास्पद! कॅब चालकांची अरेरावी! ५२२ चा प्रवास ११५० रुपयांत? Pune Airport वरील प्रकरण काय?

Jul 30, 2026 | 08:35 PM
प्राचीन भारतातील या ऐतिहासिक युद्धकला तुम्हाला माहित आहेत का? कलरीपयट्टू ते मर्दानी खेळ; हे आहेत मार्शल आर्ट्स सारख्या खेळांचे जनक

प्राचीन भारतातील या ऐतिहासिक युद्धकला तुम्हाला माहित आहेत का? कलरीपयट्टू ते मर्दानी खेळ; हे आहेत मार्शल आर्ट्स सारख्या खेळांचे जनक

Jul 30, 2026 | 08:34 PM
Gardening Tips : कुंडीत लिंबाचं रोप लावलंय? ही फ्री ट्रिक वापरा, लिंबांनी बहरून जाईल झाड

Gardening Tips : कुंडीत लिंबाचं रोप लावलंय? ही फ्री ट्रिक वापरा, लिंबांनी बहरून जाईल झाड

Jul 30, 2026 | 08:15 PM
Besan-Paneer Chilla: नाश्त्यासाठी झटपट बनवा हेल्दी आणि टेस्टी बेसन-पनीर स्टफ्ड चिला; रेसिपी नोट करा

Besan-Paneer Chilla: नाश्त्यासाठी झटपट बनवा हेल्दी आणि टेस्टी बेसन-पनीर स्टफ्ड चिला; रेसिपी नोट करा

Jul 30, 2026 | 08:15 PM
सैराट फेम अरबाज शेखच्या वडिलांचे निधन! तीन आठवड्यांपूर्वीच अभिनेत्याने शेअर केला होता भावूक व्हिडीओ

सैराट फेम अरबाज शेखच्या वडिलांचे निधन! तीन आठवड्यांपूर्वीच अभिनेत्याने शेअर केला होता भावूक व्हिडीओ

Jul 30, 2026 | 08:14 PM
One Nation One Election: ‘एक देश, एक निवडणूक’ लांबणीवर! मॉन्सून सत्रात बिल नाही; मोदी सरकारची नवी रणनीती काय?

One Nation One Election: ‘एक देश, एक निवडणूक’ लांबणीवर! मॉन्सून सत्रात बिल नाही; मोदी सरकारची नवी रणनीती काय?

Jul 30, 2026 | 08:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा