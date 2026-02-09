Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Manipur violence : मणिपूरमध्ये पुन्हा उफाळला हिंसाचार; संतप्त जमावाची जाळपोळ, पोलिसांकडून शांतीचे प्रयत्न सुरु

मणिपूरमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचार उफाळला आहे. दोन आदिवासी समुदायांमधील किरकोळ वादाचे रूपांतर हिंसक झाले. यामध्ये सशस्त्र आंदोलकांनी अनेक घरे आणि वाहने जाळून टाकली

Updated On: Feb 09, 2026 | 05:48 PM
Manipur Violence erupted houses and vehicles fire due to a dispute between two communities

मणिपूर हिंसाचार उफाळला असून दोन समुदायातील वादातून घर आणि गाड्या जाळल्या आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

  • मणिपूरमध्ये उफाळला हिंसाचार
  • लिटन गावातून झाली सुरुवात
  • दोन समुदायातील वादाचे हिंसाचारात रुपांतर
Manipur violence : मणिपूर : मणिपूरमध्ये नुकतेच सरकार स्थापन करण्यात आले होते. मात्र आता त्यानंतर पुन्हा एकदा हिंसाचार उफाळला आहे. मणिपूरची (Manipur News) भूमी पुन्हा एकदा हिंसाचार आणि जाळपोळीने वेढली गेली आहे. यावेळी, अशांततेचे केंद्र उखरुल जिल्हा आहे. याठिकाणी दोन आदिवासी समुदायांमधील किरकोळ वादाचे रूपांतर हिंसक झाले. यामध्ये सशस्त्र आंदोलकांनी अनेक घरे आणि वाहने जाळून टाकली, ज्यामुळे संपूर्ण परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (Manipur violence)

हिंसाचाराची सुरुवात लिटन गावात झाली. तिथे लोकांच्या एका गटाने तंगखुल नागा समुदायातील एका व्यक्तीवर हल्ला केला. सुरुवातीला, हे प्रकरण मिटल्याचे दिसून आले आणि दोन्ही बाजूंनी पारंपारिक मार्गांनी तोडगा काढण्याचे मान्य केले. तथापि, रविवारी नियोजित बैठकीऐवजी हिंसाचार उफाळला. जवळच्या सिकिबुंग गावातील लोकांनी लिटन सारीखोंगच्या प्रमुखाच्या निवासस्थानी हल्ला केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर, मध्यरात्री, कुकी अतिरेक्यांनी तंगखुल नागा समुदायाच्या अनेक घरांना आग लावल्याचा आरोप आहे. प्रत्युत्तर म्हणून, दुसऱ्या बाजूने कुकी समुदायाच्या घरांनाही लक्ष्य केले.

हे देखील वाचा : भाजपची हॅट्रिक; विधानसभा, महापालिकांनंतर आता जिल्हा परिषदेतही भाजपचं नंबर १चा पक्ष

 

शस्त्रांचे प्रदर्शन आणि प्रशासकीय कडकपणा

सोशल मीडियावर या मणिपूर अत्याचाराचे अनेक व्हिडिओ समोर आले आहेत. यातील एका व्हिडिओमध्ये एक भयानक चित्र आहे. त्यात सशस्त्र पुरुष उघडपणे अत्याधुनिक शस्त्रांनी हवेत गोळीबार करताना आणि घरे आणि वाहने जाळताना दिसत आहेत. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, जिल्हा दंडाधिकारी आशिष दास यांनी उखरुलमध्ये अनिश्चित काळासाठी संचारबंदी लागू केली आहे. रविवारी संध्याकाळपासून लोकांना घराबाहेर पडण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

हे देखील वाचा : “उबाठामध्ये आणि मविआमध्ये…”; सिंधदुर्गमधील विजायवर नितेश राणेंचा टोला

कडक सुरक्षा व्यवस्था

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी महादेव, लंबुई आणि शांगकाई सारख्या संवेदनशील भागात अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहेत. दंगलखोरांना पांगवण्यासाठी सुरक्षा दलांना अश्रुधुराच्या नळकांड्याही फोडाव्या लागल्या. सध्या, अधिकारी नुकसानीचे मूल्यांकन करत आहेत आणि संशयास्पद हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. मणिपूरमधील सर्वात मोठी नागा जमात असलेल्या तंगखुल आणि कुकी समुदायातील या वाढत्या तणावामुळे पुन्हा एकदा राज्यातील शांतता प्रयत्नांना गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

