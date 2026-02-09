अशी असेल राकेशची स्वप्नसुंदरी…, अभिनेता करणार दुसरं लग्न? पत्नीबद्दलच्या अपेक्षा सांगताना म्हणाला,.. मी लग्न करेन तर…”

बिग बॉस मराठी ६ सुरू होऊन ४ आठवडे पूर्ण झाले असून पाचव्या आठवड्याला सुरूवात झाली आहे.बिग बॉसच्या घरातील समीकरण दिवसेंदिवस बदलताना दिसत आहे. घरात पहिल्या आठवड्यापासून भांडण, मैत्री, आपुलकी, राडा हे सर्व पाहायला मिळाले आहे. दोन ग्रुप देखील पडले आहेत. घरातील काही सदस्यांचे एकमेकांशी चांगले संबंध आहेत. बिग बॉसच्या घरातील चर्चेतील चेहऱ्यांपैकी राकेश एक आहे. घरातील दिपाली सय्यद, प्राजक्ता शुक्रे यांच्याशी राकेशचे पहिल्या दिवसापासूनच चांगले संबंध आहेत. कलर्स मराठीने आज एक प्रोमो शेअर केला आहे, ज्यात तो या दोघींशी गप्पा मारताना दिसत आहेत. राकेशने यावेळी बिग बॉसच्या घरात लग्नाबद्दल भाष्य केले आहे. त्याने बायकोबद्दलच्या अपेक्षाही सांगितल्या आहेत.
या व्हिडीओत प्राजक्ता, राकेश आणि दिपाली डायनिंग एरियामध्ये बसल्याचं दिसत आहे. राकेश म्हणतो, “मी कधी लग्न करेन कर एका सिंगरशी करेन. ती रोज रियाज करेल आणि मी ऐकत राहीन. ती सकाळी उठेल साडी नेसून तानपुरा घेऊन बसेल. तिचे केस ओले असतील. आणि ती सुंदर गातेय…जणू सरस्वतीच”. राकेशचे हे बोलणे ऐकून या दोघीही त्याच्या कल्पना शक्तीला दाद देतात.
View this post on Instagram
Baby Shower ला सजली सोनम कपूर, पारंपरिक-आधुनिक फॅशनचा सुरेख संगम; Baby Bump ने वेधले लक्ष नजर हटेना
अभिनेता राकेशने बॉलिवूड अभिनेत्री रिद्धी डोग्रा हिच्यासोबत विवाह केला होता. २०११ मध्ये एका लोकप्रिय मालिकेच्या शूटिंगदरम्यान त्यांची ओळख झाली आणि त्याच ओळखीचं रूपांतर पुढे नात्यात झालं. काही वर्षे वैवाहिक आयुष्य आनंदात घालवल्यानंतर, २०१९ साली दोघांनी परस्पर संमतीने वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. आठ वर्षांच्या सहवासानंतर त्यांचा संसार संपुष्टात आला.
निवृत्तीनंतर अरिजीत सिंगचा पुन्हा Comeback ! कोलकातामध्ये लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान गायकाला पाहून चाहते भावुक