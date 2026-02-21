Bigg Boss Marathi 6 : चालू भाऊच्या धक्क्यावर तुफान राडा! ‘मी काहीतरी केलं, तुम्ही फक्त लव्हलपाटा…’ राखी उठली पेटून

बिग बॉस मराठी पर्व ६ वे नवनवीन वळणावर वळण घेत आहे. आज शनिवार म्हणजे भाऊचा धक्का! आणि आज राडातर होणारच! पण आजच्या राड्यामध्ये राखी सावंत पेटलेली दिसून आली आहे. राखी कालच्या भागात अतिशय भावुक दिसून आली होती. आपल्या परिचयांना जे आता अस्तित्वात नाहीत त्यांना जर तुम्हाला काही सांगायचे असेल तर व्यक्त होण्यासाठी बिग बॉसने काल एका टास्कचे आयोजन केले होते. या टास्कमध्ये राखीने तिच्या आईच्या आठवणीत तिला तिच्या मनातल्या भावना सांगितल्या. सगळयांना खिळखिळून हसवणारी राखी त्यादिवशी स्वतःही फार रडली आणि सगळ्यांना रडवून गेली पण आजच्या या प्रोमोमध्ये राखी पेटून उठलेली.
काय आहे प्रोमोमध्ये?
बिग बॉसने शेअर केलेल्या या प्रोमोमध्ये भाऊचा धक्का दिसत आहे. भाऊ राखीला विचारतात की तुम्ही या सगळ्यांमध्ये खूप अनुभवी आहात मग आम्हाला सांगा की तुम्ही काय खेळलात? तेव्हा रुचिता राखीला म्हणाली की ती फक्त काही ही मुद्दे तयार करत होती. तेव्हा राखी रुचिताला प्रत्युत्तर देते की मी काही तरी केलं तुम्ही तर लव्हलपाटा करत होते. याच क्षणी रितेश मंच सोडताना दिसून आला पण नंतर रुचिता येऊन राखीशी भांडायला लागली की “ए हिरोईन… लव्हलपाटा काय? तुला काय करायचंय?” तेव्हा राखी “मला जे करायचंय ते मी करणार.” तेव्हा रुचिता राखीला प्रत्युत्तर देते की “लिमिटमध्ये रहा. पर्सनल जाऊ नकोस.”
हा प्रोमोसध्या फार चर्चेत आहे. तेव्हा बिग बॉसच्या प्रेक्षकांनी या प्रोमोखाली काही कमेंट्स केले आहेत. ‘बरोबर आहे रुचिताला बाहेर काढा नाहीतर बिग बॉस बंद करा’, ‘राखीचं काय चुकलं? मुलगी २२ आणि मुलगा 44!’ तसेच ‘आता रुचिताला बाहेर काढा’ असे कमेंट्स आहेत. एकंदरीत, प्रेक्षकांचा रुचिताबाबतचा कौल काही चांगला वाटत नाही. त्यामुळे जर भविष्यात रुचिता नॉमिनेट झाली तर तिला वाचवणे नक्कीच प्रेक्षकांच्या हातात असणार आहे पण प्रेक्षकांचे तिच्याबाबतचे मत पाहता, तिच्यात त्यांचा जास्त रस नाही. पण हा खेळ आहे आणि पुढे काय घडतं? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.