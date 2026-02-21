Mumbai Air Quality AQI: मुंबईकरांनो सावध राहा...! फेब्रुवारीत AQI ने पाचव्यांदा गाठला उच्चांक

Mumbai Pollution News 2026: देशभरात प्रदुषणाची पातळी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. राजधानी दिल्लीनंतर आता महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईलाही प्रदुषणचा विळखा वाढत चालला आहे. नुकताच मुंबईतील हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) १३० वर नोंदवण्यात आला, जो ‘मध्यम’ श्रेणीत येतो. फेब्रुवारी महिन्यात पाचव्यांदा AQI इतका उच्चांक नोंदवण्यात आला आहे. CPCB च्या अधिकृत AQI देखरेख अर्जानुसार, शहरातील विविध देखरेख केंद्रांमधून गोळा केलेल्या डेटाच्या आधारे शुक्रवारी संध्याकाळी हा आकडा नोंदवण्यात आला. २ आणि ३ फेब्रुवारी रोजी AQI अनुक्रमे १४१ आणि १४० वर पोहोचला होता, तर ४ आणि १५ फेब्रुवारी रोजी तो १३४ वर पोहोचला होता. आकडेवारीनुसार, १०, १८ आणि १९ फेब्रुवारी वगळता संपूर्ण महिन्यात निर्देशांक तिहेरी अंकात राहिला. १०, १८ आणि १९ फेब्रुवारी रोजी AQI १०० च्या खाली राहिला. (Mumbai Air Quality AQI:)
मुंबईतील एक प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र असलेल्या वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) मध्ये हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) १७२ वर नोंदवण्यात आला. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बीकेसी परिसरात बसवलेल्या आणखी एका देखरेखी उपकरणात १४० ची नोंद झाली, तर जवळच्या दाट लोकवस्ती असलेल्या कुर्ला परिसरात ते १६० होते. (Mumbai Pollution News 2026)
आकडेवारीनुसार असेही दिसून आले की जानेवारीमध्ये आठ दिवस असे होते जेव्हा एक्यूआय १०० च्या खाली राहिला. तथापि, २२ आणि २६ जानेवारी रोजी एक्यूआय १३३ पर्यंत वाढला, जो हिवाळ्यातील आतापर्यंतचा सर्वोच्च स्तर आहे. ()
सीपीसीबी वर्गीकरणानुसार, १०० पर्यंतचा एक्यूआय “समाधानकारक” मानला जातो, जरी त्यामुळे संवेदनशील व्यक्तींना श्वास घेण्यास थोडा त्रास होऊ शकतो. १०१ ते २०० मधील एक्यूआय “मध्यम” श्रेणीत येतो, ज्यामुळे फुफ्फुसांचे आजार, दमा आणि हृदयरोग असलेल्यांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर, आरोग्य तज्ञांनी संवेदनशील व्यक्तींना खबरदारी घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) आकडेवारीनुसार, मुंबईतील हवेचा दर्जा सातत्याने खालावत असल्याचे चित्र आहे:
२ आणि ३ फेब्रुवारी: अनुक्रमे १४१ आणि १४० (महिन्यातील सर्वोच्च स्तर).
४ आणि १५ फेब्रुवारी: १३४.
शुक्रवार (२० फेब्रुवारी): १३०.
अपवाद: केवळ १०, १८ आणि १९ फेब्रुवारी रोजी निर्देशांक १०० च्या खाली होता; उर्वरित पूर्ण महिना तो तिहेरी अंकातच राहिला.