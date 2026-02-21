Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Mumbai Air Quality Aqi Mumbaikars Beware The Aqi Hit A Record High For The Fifth Time In February

Mumbai Air Quality AQI: मुंबईकरांनो सावध राहा…! फेब्रुवारीत AQI ने पाचव्यांदा गाठला उच्चांक

मुंबईतील एक प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र असलेल्या वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) मध्ये हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) १७२ वर नोंदवण्यात आला.

Updated On: Feb 21, 2026 | 04:09 PM
Mumbai Air Quality AQI: Mumbaikars beware...! The AQI hit a record high for the fifth time in February

Mumbai Air Quality AQI: मुंबईकरांनो सावध राहा...! फेब्रुवारीत AQI ने पाचव्यांदा गाठला उच्चांक

Follow Us:
Follow Us:
  • १०, १८ आणि १९ फेब्रुवारी हे तीन दिवस वगळता संपूर्ण महिन्यात हवा गुणवत्ता निर्देशांक १०० च्या वर म्हणजेच तिहेरी अंकात राहिला.
  • ४ आणि १५ फेब्रुवारी रोजी देखील निर्देशांक १३४ वर पोहोचला होता, जे हवेच्या ढासळत्या दर्जाचे लक्षण आहे.
  • जानेवारी महिन्यात ८ दिवस हवेची गुणवत्ता चांगली (AQI < १००) होती, मात्र २२ आणि २६ जानेवारीला ती १३३ पर्यंत वाढली होती.
 

Mumbai Pollution News 2026: देशभरात प्रदुषणाची पातळी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. राजधानी दिल्लीनंतर आता महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईलाही प्रदुषणचा विळखा वाढत चालला आहे. नुकताच मुंबईतील हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) १३० वर नोंदवण्यात आला, जो ‘मध्यम’ श्रेणीत येतो. फेब्रुवारी महिन्यात पाचव्यांदा AQI इतका उच्चांक नोंदवण्यात आला आहे. CPCB च्या अधिकृत AQI देखरेख अर्जानुसार, शहरातील विविध देखरेख केंद्रांमधून गोळा केलेल्या डेटाच्या आधारे शुक्रवारी संध्याकाळी हा आकडा नोंदवण्यात आला. २ आणि ३ फेब्रुवारी रोजी AQI अनुक्रमे १४१ आणि १४० वर पोहोचला होता, तर ४ आणि १५ फेब्रुवारी रोजी तो १३४ वर पोहोचला होता. आकडेवारीनुसार, १०, १८ आणि १९ फेब्रुवारी वगळता संपूर्ण महिन्यात निर्देशांक तिहेरी अंकात राहिला. १०, १८ आणि १९ फेब्रुवारी रोजी AQI १०० च्या खाली राहिला. (Mumbai Air Quality AQI:)

Rahul Gandhi Bhiwandi Court:’माफी मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही’; राहुल गांधींच्या सुनावणीदरम्यान नेमकं काय घडलं?

BKC मध्ये AQI १७२ वर

मुंबईतील एक प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र असलेल्या वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) मध्ये हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) १७२ वर नोंदवण्यात आला. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बीकेसी परिसरात बसवलेल्या आणखी एका देखरेखी उपकरणात १४० ची नोंद झाली, तर जवळच्या दाट लोकवस्ती असलेल्या कुर्ला परिसरात ते १६० होते. (Mumbai Pollution News 2026)

 

जानेवारीमध्येही एक्यूआय उच्च पातळीवर

आकडेवारीनुसार असेही दिसून आले की जानेवारीमध्ये आठ दिवस असे होते जेव्हा एक्यूआय १०० च्या खाली राहिला. तथापि, २२ आणि २६ जानेवारी रोजी एक्यूआय १३३ पर्यंत वाढला, जो हिवाळ्यातील आतापर्यंतचा सर्वोच्च स्तर आहे. ()

कान्हेरी लेण्यांना भेट देणे महाग! Sanjay Gandhi National Park प्रशासनाच्या निर्णयावर टीका

एक्यूआय म्हणजे काय?

सीपीसीबी वर्गीकरणानुसार, १०० पर्यंतचा एक्यूआय “समाधानकारक” मानला जातो, जरी त्यामुळे संवेदनशील व्यक्तींना श्वास घेण्यास थोडा त्रास होऊ शकतो. १०१ ते २०० मधील एक्यूआय “मध्यम” श्रेणीत येतो, ज्यामुळे फुफ्फुसांचे आजार, दमा आणि हृदयरोग असलेल्यांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर, आरोग्य तज्ञांनी संवेदनशील व्यक्तींना खबरदारी घेण्याचा सल्ला दिला आहे.

फेब्रुवारी महिन्यातील आकडेवारी (AQI):

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) आकडेवारीनुसार, मुंबईतील हवेचा दर्जा सातत्याने खालावत असल्याचे चित्र आहे:

२ आणि ३ फेब्रुवारी: अनुक्रमे १४१ आणि १४० (महिन्यातील सर्वोच्च स्तर).

४ आणि १५ फेब्रुवारी: १३४.

शुक्रवार (२० फेब्रुवारी): १३०.

अपवाद: केवळ १०, १८ आणि १९ फेब्रुवारी रोजी निर्देशांक १०० च्या खाली होता; उर्वरित पूर्ण महिना तो तिहेरी अंकातच राहिला.

Web Title: Mumbai air quality aqi mumbaikars beware the aqi hit a record high for the fifth time in february

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 04:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Central Park: महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील ‘सेंट्रल पार्क’ वादाच्या भोवऱ्यात! १०२ वास्तुविशारदांचा भूमिगत बांधकामाला तीव्र विरोध
1

Mumbai Central Park: महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील ‘सेंट्रल पार्क’ वादाच्या भोवऱ्यात! १०२ वास्तुविशारदांचा भूमिगत बांधकामाला तीव्र विरोध

मराठमोळी अभिनेत्री Tejaswi Prakash ने मुंबईत घेतलं अलिशान घर, किंमत ऐकून तुम्हाला ही वाटेल आश्चर्य
2

मराठमोळी अभिनेत्री Tejaswi Prakash ने मुंबईत घेतलं अलिशान घर, किंमत ऐकून तुम्हाला ही वाटेल आश्चर्य

केईएममध्ये ‘एमएए आयव्हीएफ’ केंद्र स्थापन! परवडणाऱ्या वंध्यत्व उपचारांना चालना देण्याचा केंद्राचा उद्देश
3

केईएममध्ये ‘एमएए आयव्हीएफ’ केंद्र स्थापन! परवडणाऱ्या वंध्यत्व उपचारांना चालना देण्याचा केंद्राचा उद्देश

ट्रेनीपासून सुरूवात, २३ वर्षांची नोकरी आणि आता राजीनामा…मिसेस मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने केले शेअर
4

ट्रेनीपासून सुरूवात, २३ वर्षांची नोकरी आणि आता राजीनामा…मिसेस मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने केले शेअर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कोरियाचा प्रसिद्ध पॉप सिंगर बनला शिवभक्त! चेन्नईच्या मंदिरात गायले शिवतांडव स्रोत्र, VIDEO VIRAL

कोरियाचा प्रसिद्ध पॉप सिंगर बनला शिवभक्त! चेन्नईच्या मंदिरात गायले शिवतांडव स्रोत्र, VIDEO VIRAL

Feb 21, 2026 | 05:32 PM
IND vs SA, T20 World Cup: ‘मी मानसिकता बदलणार नाही..’ शून्यावर बाद होण्याची हॅट्रिक केल्यानंतर अभिषेक शर्माने सोडले मौन 

IND vs SA, T20 World Cup: ‘मी मानसिकता बदलणार नाही..’ शून्यावर बाद होण्याची हॅट्रिक केल्यानंतर अभिषेक शर्माने सोडले मौन 

Feb 21, 2026 | 05:20 PM
IT के चक्कर मैं मत पडना! नोकरीचे आमिष दिले अन् उमेदवारांकडून थेट…; पुण्यातील धक्कादायक प्रकार

IT के चक्कर मैं मत पडना! नोकरीचे आमिष दिले अन् उमेदवारांकडून थेट…; पुण्यातील धक्कादायक प्रकार

Feb 21, 2026 | 05:20 PM
Aurangabad Bench: एकल मातेच्या मुलीला मिळणार आईचे नाव आणि जात; औरंगाबाद खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णय

Aurangabad Bench: एकल मातेच्या मुलीला मिळणार आईचे नाव आणि जात; औरंगाबाद खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णय

Feb 21, 2026 | 05:17 PM
Konkan Ro-Ro Ferry: मुंबई-कोकण आता फक्त 6 तासांवर, रो-रो फेरी कुठून आणि कशी? काय आहेत तिकीट दर?

Konkan Ro-Ro Ferry: मुंबई-कोकण आता फक्त 6 तासांवर, रो-रो फेरी कुठून आणि कशी? काय आहेत तिकीट दर?

Feb 21, 2026 | 05:16 PM
राहुल गांधी भाजपच्या धमक्यांना घाबरत नाहीत, जिवाला धोका असतानाही…; हर्षवर्धन सपकाळांनी ठणकावून सागितलं

राहुल गांधी भाजपच्या धमक्यांना घाबरत नाहीत, जिवाला धोका असतानाही…; हर्षवर्धन सपकाळांनी ठणकावून सागितलं

Feb 21, 2026 | 05:15 PM
Airtel यूजर्सची मज्जाच मज्जा! कंपनी घेऊन आली धमाकेदार ऑफर, ‘या’ प्लॅन्समध्ये फ्री मिळणार Unlimited डेटा

Airtel यूजर्सची मज्जाच मज्जा! कंपनी घेऊन आली धमाकेदार ऑफर, ‘या’ प्लॅन्समध्ये फ्री मिळणार Unlimited डेटा

Feb 21, 2026 | 05:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM