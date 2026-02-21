Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
रोशन कुटुंबाकडून हिरवा कंदील मिळताच प्रदर्शित होणार चित्रपट! काबीलचा सिक्वेल ९ वर्षांनी होणार प्रदर्शित

हृतिक रोशनच्या "काबिल" चित्रपटाच्या बॉक्स ऑफिसवरील यशानंतर, निर्मात्यांनी "काबिल २" हा चित्रपटाचा सिक्वेल बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 04:17 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बॉलिवूड अभिनेता हृतिक रोशनचा २०१७ मध्ये प्रदर्शित झालेला “काबिल” हा चित्रपट प्रेक्षकांना खूप आवडला. संजय गुप्ता दिग्दर्शित या चित्रपटात हृतिक रोशन आणि यामी गौतम यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या होत्या. हृतिक रोशनने काबिलमध्ये एका अंध व्यक्तीची भूमिका केली होती, जो रोनित रॉय आणि रोहित रॉय यांच्याशी स्पर्धा करत होता. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी झाला आणि त्याने १०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली.

हृतिक रोशनच्या “काबिल” चित्रपटाच्या बॉक्स ऑफिसवरील यशानंतर, निर्मात्यांनी “काबिल २” हा चित्रपटाचा सिक्वेल बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिग्दर्शक संजय गुप्ता यांनी या विकासाला पुष्टी देत ​​सांगितले की, “काबिल २” ची कथा तयार आहे.

Riteish Deshmukh च्या ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाचा पहिला लूक प्रदर्शित; ‘छावा’ फेम Vicky Kaushal च्या कमेंटने वेधलं लक्ष

अलीकडेच, दिग्दर्शक संजय गुप्ता यांनी व्हरायटी इंडियाशी बोलताना सांगितले की, “एक दिग्दर्शक आणि लेखक म्हणून मी पूर्णपणे तयार आहे. रोशन कुटुंबाकडून संकेत मिळताच आम्ही त्यावर काम सुरू करू. माझ्याकडे काबिल २ ची स्क्रिप्ट देखील तयार आहे. योग्य वेळ आल्यावर आम्ही त्यावर काम सुरू करू.” संजय गुप्ता पुढे म्हणाले, “मी याबद्दल ट्विट देखील केले होते आणि म्हटले होते की दुसरा भाग पहिल्यापेक्षा जास्त धोकादायक असेल, जो तो असायला हवा. जर तुम्ही कोणत्याही चित्रपटाचा सिक्वेल बनवला तर तो पहिल्यापेक्षा चांगला असावा. अन्यथा, तो बनवण्याचा काय अर्थ आहे?”

Bigg Boss Marathi 6 : अभिजित बिचूकलेंची घरात एंट्री? नवीन Wild Card की आणखीन काही? Bigg Boss चा नवा प्रोमो

अभिनेता हृतिक रोशनचा “काबिल” या चित्रपटाला चाहत्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालणारा ठरला. यामी गौतमने हृतिक रोशनसोबत मुख्य भूमिका साकारली होती आणि चाहत्यांना त्यांची केमिस्ट्री खूप आवडली. कामाच्या बाबतीत, हृतिक रोशनचा “काबिल २” व्यतिरिक्त “क्रिश ४” हा चित्रपटही पाइपलाइनवर आहे. हृतिक हा चित्रपट दिग्दर्शितही करणार आहे, ज्याची निर्मिती तो आदित्य चोप्रासोबत करणार आहे.

Published On: Feb 21, 2026 | 04:17 PM

