Dhanush नाही तर Mrunal Thakur चा क्रश कोण? व्हायरल व्हिडिओमध्ये अभिनेत्रीने स्वतः केला खुलासा

टीव्हीवरून चित्रपटसृष्टीत आपली ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री मृणाल ठाकूर सध्या तिच्या आगामी “दो दिवाने सेहर में” या चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. या चित्रपटात सिद्धांत चतुर्वेदी देखील मुख्य भूमिकेत आहेत. निर्मात्यांनी ट्रेलर रिलीज केल्यापासून चाहत्यांना चित्रपटाबद्दल उत्सुकता आहे. दरम्यान, मृणाल ठाकूरचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये ती तिच्या सेलिब्रिटी क्रशबद्दल चर्चा करताना दिसत आहे.
मृणाल ठाकूरचे नाव सध्या साऊथ सुपरस्टार धनुषसोबत जोडले जात आहे. मनोरंजनसृष्टीतून दोघेही डेट करत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच असे वृत्त आले होते की ते लवकरच लग्न करणार आहेत. मृणाल आणि धनुष यांनी अद्याप त्यांच्या नात्याबद्दल उघडपणे चर्चा केलेली नसली तरी, अभिनेत्रीने अलीकडेच एका मुलाखतीत तिच्या क्रशबद्दल उघडपणे सांगितले.
बॉलीवूड हंगामाला दिलेल्या मुलाखतीत मृणाल ठाकूरने तिच्या पहिल्या दोन सेलिब्रिटी क्रशची नावे सांगितली.अभिनेत्री म्हणाली, “माझे एक नाही तर दोन सेलिब्रिटी क्रश आहेत. माझा पहिला क्रश हृतिक रोशन आहे आणि माझा दुसरा क्रश शाहरुख खान आहे. मला शाहरुख खान खूप आवडतो.” आता, अभिनेत्रीचा हा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे.
गेल्या वर्षी मृणाल ठाकूर आणि धनुष डेटिंग करत असल्याच्या अफवा पसरल्या होत्या. जेव्हा धनुष “सन ऑफ सरदार २” च्या स्क्रीनिंगमध्ये दिसला तेव्हा मृणालने त्याचे प्रेमाने स्वागत केले आणि त्यांच्या डेटिंगच्या अफवांना उधाण आले. जेव्हा त्यांच्या लग्नाच्या बातम्या समोर आल्या तेव्हा या अफवांना आणखी जोर आला. पण अभिनेत्रीच्या जवळच्या एका सूत्राने खुलासा केला की या अफवा खोट्या आहेत. सध्या मृणाल ठाकूर तिच्या करिअरवर लक्ष केंद्रित करत आहे. मृणालचा “दो दिवाने सेहेर में” २० फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होत आहे.
