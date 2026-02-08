झोपडीधारकांना मध्य रेल्वेची नोटिस, लवकच राबविण्यात येणार अतिक्रमण हटाव मोहीम! जाणून घ्या सविस्तर

थंडावा की आजार? दूषित बर्फ आणि सरबतामुळे वाढत आहेत पोटाचे आजार
गैस द्रवरूप पेट्रोलियम (एलपीजी), कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादने आणि रसायनासारख्या वस्तूंची वाहतूक नियमितपणे या मार्गावरून तेल शुद्धीकरण कारखाने आणि ऊर्जा प्रकल्पासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणांवरून केली जाते. रुळांच्या जवळ असलेल्या झोपड्यांमुळे दाट लोकवस्तीच्या भागात मोठ्या आपत्तीचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. (फोटो सौजन्य – AI Created)
रेल्वेच्या आकडेवारीनुसार, कुर्ला-ट्रॉम्बे पट्टा ही मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे जाळ्यातील मोठ्या अतिक्रमण समस्येचा एक भाग आहे. मध्य रेल्वेच्या ३७.२९ हेक्टर रेल्वे जमिनीवर १३ हजार ८३९ बेकायदेशीर बांधकामे पसरलेली आहेत. कुर्ला, मानखुर्द आणि कुर्ला-ट्रॉम्बे मार्गावर सर्वाधिक अतिक्रमण आहे. पश्चिम रेल्वेवर, अनधिकृत बांधकामांची संख्या १० हजार ५७२ आहे. वांद्रे-खार पट्टचात सर्वाधिक अतिक्रमणे आहेत.
रेल्वेच्या जागेवरील अतिक्रमणांपैकी अनेक बांधकामे निश्चित धोकादायक क्षेत्रांमध्ये येतात, तर काही सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या जमिनीच्या तुकड्यांवर आहेत. भविष्यात अधिक गाड्या सुरू केल्यास यापैकी काही जमिनीची गरज कार शेड किंवा स्टेबलिंग लाइन्ससाठी भासू शकते. अतिक्रमणांमुळे रेल्वेच्या नियोजन आणि कामकाजाचा विस्तार करण्याच्या क्षमतेवर मर्यादा येतात. बाधित कुटुंबीयांसाठी पुनर्वसन योजनेची मागणी मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि खासदार वर्षा गायकवाड यांनी रेल्वेमंत्र्यांना पत्र लिहून अतिक्रमण हटाव मोहीम रद्द करण्याची आणि बाधित कुटुंबांसाठी कायमस्वरूपी पुनर्वसन योजनेची मागणी केली आहे.
