शनिवार, 4 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Pune Pmc Health Department Real Time Online Dashboard Private Hospital Bed Availability

PMC Health News: खासगी रुग्णालयांतील बेडची माहिती आता एका क्लिकवर; पीएमसीचा रिअल-टाइम डॅशबोर्ड येणार

Updated On: Jul 04, 2026 | 05:50 PM IST
जाहिरात
सारांश

PMC Health News: प्रस्तावित डॅशबोर्डमध्ये सुरुवातीला शहरातील १८० खासगी रुग्णालये आणि २० महानगरपालिका मातृत्वगृहे समाविष्ट केली जाणार आहेत. या सर्व ठिकाणांवरील बेड स्थितीची अद्ययावत माहिती प्रणालीवर उपलब्ध असेल.

Pune PMC, Pune Hospital Beds, Online Dashboard

PMC Health News ! खासगी रुग्णालयांतील बेडची माहिती आता एका क्लिकवर; पीएमसीचा रिअल-टाइम डॅशबोर्ड येणार

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Pune Health News: पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने शहरातील खासगी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या बेड्सची रिअल-टाइम माहिती देणारा ऑनलाइन डॅशबोर्ड सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील दोन महिन्यांत हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. या प्रणालीमुळे रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना तत्काळ बेड उपलब्धतेची माहिती मिळणार असून, रुग्णालयात दाखल होण्यातील विलंब कमी होण्यास मदत होईल.

अलीकडेच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी खासगी रुग्णालयांमध्ये, विशेषतः अतिदक्षता विभागात बेड उपलब्ध नसल्याचे कारण देत रुग्णांना दाखल नाकारले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर या समस्येवर तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Ratnagiri Crime: रत्नागिरी हादरलं! धावत्या मांडवी एक्सप्रेसमधून लिव्ह-इन पार्टनर आणि दीड वर्षांच्या मुलासह

प्रस्तावित डॅशबोर्डमध्ये सुरुवातीला शहरातील १८० खासगी रुग्णालये आणि २० महानगरपालिका मातृत्वगृहे समाविष्ट केली जाणार आहेत. या सर्व ठिकाणांवरील बेड स्थितीची अद्ययावत माहिती प्रणालीवर उपलब्ध असेल. रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबीयांना ही माहिती मोबाईलवर तसेच रुग्णालयांच्या प्रवेशद्वारांवरील डिजिटल डिस्प्लेवर पाहता येणार आहे.

कोविड काळात वापरण्यात आलेल्या बेड व्यवस्थापन प्रणालीच्या धर्तीवर ही यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे. आरोग्य विभागाकडे कर्मचारी संख्येची मर्यादा असल्याने प्रत्येक तक्रारीची पडताळणी करणे कठीण होत असल्यामुळे तंत्रज्ञानाधारित मॉनिटरिंग सिस्टम आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

Weather Update : ‘६ जुलैपर्यंत अतिशय मुसळधार पाऊस अन् वादळी…’, रेड अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यां

या योजनेअंतर्गत रुग्णालयांना दररोज किंवा आवश्यकतेनुसार बेड उपलब्धतेची माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक राहणार आहे. विशेषतः आयसीयू, सामान्य उपचार बेड आणि मातृत्व सेवा बेड यांची माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. दरम्यान, पुढील दोन आठवड्यांत महापालिका अधिकारी शहरातील प्रमुख रुग्णालयांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बैठक घेऊन कार्यपद्धती, तांत्रिक निकष आणि नियामक चौकट अंतिम करणार आहेत. त्यानंतर आयटी विभाग प्लॅटफॉर्म विकसित करून दोन महिन्यांत तो नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देईल.

Web Title: Pune pmc health department real time online dashboard private hospital bed availability

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 04, 2026 | 05:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पालखी सोहळ्यासाठी पोलिसांचे विशेष नियोजन; दर्शनासाठी असणार एकेरी मार्ग
1

पालखी सोहळ्यासाठी पोलिसांचे विशेष नियोजन; दर्शनासाठी असणार एकेरी मार्ग

Maharashtra Breaking News Updates Today: मुंबईतील ताज हॉटेल परिसरात झाड पडले, झाड पडल्याने हॉटेलकडे जाणारा रस्ता बंद
2

Maharashtra Breaking News Updates Today: मुंबईतील ताज हॉटेल परिसरात झाड पडले, झाड पडल्याने हॉटेलकडे जाणारा रस्ता बंद

11th Admission: अकरावी प्रवेशाची विशेष गुणवत्ता यादी जाहीर! कॉलेज मिळालंय की नाही? त्वरित तपासा ‘हा’ पर्याय
3

11th Admission: अकरावी प्रवेशाची विशेष गुणवत्ता यादी जाहीर! कॉलेज मिळालंय की नाही? त्वरित तपासा ‘हा’ पर्याय

काळ्या काचा, फॅन्सी नंबर प्लेटवर पोलिसांची करडी नजर; तीन दिवसांत तब्बल 2202 वाहनांवर कारवाई
4

काळ्या काचा, फॅन्सी नंबर प्लेटवर पोलिसांची करडी नजर; तीन दिवसांत तब्बल 2202 वाहनांवर कारवाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Fenugreek seeds water: वजन कमी ते ब्लड शुगर कंट्रोल, मेथीच्या पाण्याचे जबरदस्त फायदे; जाणून घ्या पिण्याची योग्य वेळ आणि पद्धत

Fenugreek seeds water: वजन कमी ते ब्लड शुगर कंट्रोल, मेथीच्या पाण्याचे जबरदस्त फायदे; जाणून घ्या पिण्याची योग्य वेळ आणि पद्धत

Jul 04, 2026 | 07:30 PM
PM Modi on LPG: घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत 2000 रुपये… मोदींच्या वक्तव्याने धक्का! संकटाच्या काळात नेमकं काय घडलं?

PM Modi on LPG: घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत 2000 रुपये… मोदींच्या वक्तव्याने धक्का! संकटाच्या काळात नेमकं काय घडलं?

Jul 04, 2026 | 07:25 PM
वाई पालिकेचा भोंगळ कारभार उघड! निकृष्ट दर्जाच्या ‘नो पार्किंग’ फलकांवर लाखोंचा खर्च? विरोधकांचे मौन संशयास्पद

वाई पालिकेचा भोंगळ कारभार उघड! निकृष्ट दर्जाच्या ‘नो पार्किंग’ फलकांवर लाखोंचा खर्च? विरोधकांचे मौन संशयास्पद

Jul 04, 2026 | 07:22 PM
Flipkart GOAT Sale 2026 : फ्लिपकार्टची GOAT सेल पुन्हा परतली; iPhone 17 पासून Samsung Galaxy S25 पर्यंत बंपर ऑफर्स

Flipkart GOAT Sale 2026 : फ्लिपकार्टची GOAT सेल पुन्हा परतली; iPhone 17 पासून Samsung Galaxy S25 पर्यंत बंपर ऑफर्स

Jul 04, 2026 | 07:19 PM
‘सिच्युएशनशिप’ ते ‘FWB’; ही आहे जेन झीची नवी ‘रिलेशनशिप डिक्शनरी’!

‘सिच्युएशनशिप’ ते ‘FWB’; ही आहे जेन झीची नवी ‘रिलेशनशिप डिक्शनरी’!

Jul 04, 2026 | 07:14 PM
आजपासून ‘Vaibhav’ पर्व सुरू; सूर्यवंशीने मोडला सचिनचा रेकॉर्ड, टीम इंडियाचा ‘बेबी’ बॉस मैदानात

आजपासून ‘Vaibhav’ पर्व सुरू; सूर्यवंशीने मोडला सचिनचा रेकॉर्ड, टीम इंडियाचा ‘बेबी’ बॉस मैदानात

Jul 04, 2026 | 07:13 PM
Amazon Prime Day 2026 : Amazon वरून बुक करता येणार येझ्दी स्क्रॅम्बलर; प्राईम डे सेलमध्ये खास ऑफर्सचा लाभ

Amazon Prime Day 2026 : Amazon वरून बुक करता येणार येझ्दी स्क्रॅम्बलर; प्राईम डे सेलमध्ये खास ऑफर्सचा लाभ

Jul 04, 2026 | 07:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा