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Abhijeet Sawant : बायकोसाठी काही पण! अभिजीतने पत्नीला दिली खास भेट; चाहत्यांनी केला शुभेच्छांचा वर्षाव

Updated On: Jul 04, 2026 | 03:39 PM IST
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सारांश

गायक अभिजीत सावंतने पत्नी शिल्पा सावंतच्या वाढदिवसानिमित्त तिला नवे घर भेट दिले आहे. नव्या घराची किल्ली पत्नीच्या हातात देतानाचे फोटो त्याने इन्स्टाग्रामवर शेअर केले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • अभिजीतच्या चाहत्यांनी अभिजीतला खांद्यावरच घेतलं आहे.
  • हातात नव्या घराची किल्ली आहे.
  • अभिजीतने त्याच्या इंस्टाग्राम हॅन्डलवर शेअर केली आहे.
भारताचा सुप्रसिद्ध रिएलिटी शो Indian Idol चे नाव जेव्हा जेव्हा समोर येते, तेव्हा प्रत्येक भारतीयाला एक चेहरा मात्र कायम आठवतो ‘अभिजीत सावंत’! या मराठमोळ्या पठ्ठयाने Indian Idol Season 1 चा किताब आपल्या नावे करून घेतला होता. अभिजीत सावंत नेहमीच चर्चेत असतो. बिग बॉस मराठीमुळे अभिजीत मीडियाच्या आणखीन जास्त फोकसमध्ये येऊ लागला आहे. नवनवीन गाणे तसेच शोमुळे अभिजीत आणि चर्चा मात्र कायम रंगते. अभिजीत पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे पण यंदाची चर्चा नव्याने आहे. आपल्या पत्नीला दिलेली भेट आणि दोघांचं प्रेम यामुळे अभिजीतच्या चाहत्यांनी अभिजीतला खांद्यावरच घेतलं आहे.

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पत्नी शिल्पा सावंतच्या वाढदिवसानिमित्त अभिजीतने नवीन घर घेतले आहे. या घराची चावी पत्नीला वाढदिवशी तिच्या हातावर भेट म्हणून दिली आहे. या संबंधित पोस्ट स्वतः अभिजीतने त्याच्या इंस्टाग्राम हॅन्डलवर शेअर केली आहे. इंडस्ट्रीतील अनेक कलाकारांनी अभिजीत आणि शिल्पा तसेच संपूर्ण सावंत कुटुंबियांवर अभिनंदनाचा वर्षाव केला आहे. शेअर करण्यात आलेल्या फोटोमध्ये घराच्या बाल्कनीत अभिजीतचे कुटुंब उभे आहे. नव्या घराच्या बाल्कनीत गोड सेल्फी घेत त्यांनी नव्या घराची झलक चाहत्यांशी शेअर केली आहे. त्यांच्या हातात नव्या घराची किल्ली आहे.

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यंदाच्या वर्षी अनेक मराठी कलाकारांनी नवे घर घेतले. त्या यादीमध्ये अभिजीत सावंतचीही एंट्री झाली आहे. शिल्पा सावंतने अभिजीतला त्याच्या या सुंदर भेटीसाठी आभार व्यक्त करत पोस्ट शेअर केली आहे. तिने अभिजीतचे आभार मानले आहे. सध्या अभिजीत ‘रुपेरी वाळूत’ या गाण्यामुळे चर्चेत आला होता. त्याने गायिका सोनाली सोनावणेसह अनेक अल्बम रिलीज केले आहेत.

Web Title: Abhijeet sawant gifted a new house to his wife

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Published On: Jul 04, 2026 | 03:39 PM

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