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  • Epic Ramayana War To Unfold In Varanasi Writer Reveals Major Plot Secret Fans Excitement Reaches New Heights

‘वाराणसी’मध्ये रामायणातील भव्य युद्धाचा थरार; लेखकाने उलगडले कथानकातील मोठे रहस्य, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Updated On: Jun 07, 2026 | 10:03 AM IST
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सारांश

एस. एस. राजामौली यांच्या 'वाराणसी' चित्रपटाबाबत मोठा खुलासा समोर आला आहे. चित्रपटाच्या लेखकाने रामायणातील प्रभू राम आणि कुंभकर्ण यांच्यातील भव्य युद्ध तसेच कथानकातील महत्त्वाचे रहस्य उघड केले आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार

एस.एस. राजामौली यांचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘वाराणसी’ घोषणेपासून सतत चर्चेत आहे. चाहते चित्रपटाशी संबंधित अगदी लहानसहान गोष्टी जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. आता आणखी एक बातमी समोर आली आहे. यानुसार, चित्रपटात प्रभू राम आणि कुंभकर्ण यांच्यातील युद्धाचे दृश्य दाखवण्यात येणार आहे. यापूर्वी, चित्रपटात रामायणाशी संबंधित ३० मिनिटांचा एक प्रसंग असेल असे वृत्त होते.

फिल्मी फोकसने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात, राजामौली यांचे वडील आणि चित्रपटाचे लेखक, विजयेंद्र प्रसाद यांनी चित्रपटाबद्दल माहिती दिली. चित्रपटातील ३० मिनिटांच्या दृश्याबद्दल, ते पौराणिक आहे की राजकीय, असे विचारले असता ते म्हणाले, “हे राम आणि कुंभकर्ण यांच्यातील युद्ध आहे. तुम्ही ते ट्रेलरमध्ये पाहिले असेलच, नाही का? तुम्ही राम आणि कुंभकर्ण यांना पाहिले.”

तुम्ही भगवान हनुमानाची शेपटी आणि त्यावरचा रथ पाहिलात. मी त्याचबद्दल बोलत आहे. हे दृश्य सर्वांना मंत्रमुग्ध करेल. चित्रपट टाइम ट्रॅव्हलवर आधारित आहे का आणि ही कल्पना कोणाची होती, असे विचारल्यावर तो म्हणाला, “आपण आता त्याबद्दल अधिक बोलू नये.”

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एस.एस. राजामौली दिग्दर्शित ‘वाराणसी’ या चित्रपटात महेश बाबू रुद्र तसेच प्रभू रामाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. याबद्दल बोलताना राजामौली नुकतेच म्हणाले, “पहिल्या दिवशी, जेव्हा महेश प्रभू रामाच्या वेशात फोटोशूटसाठी आला, तेव्हा माझ्या अंगावर काटा आला. मी द्विधा मनःस्थितीत होतो.

महेशमध्ये कृष्णाचे आकर्षण आणि रामाची शांती दोन्ही आहेत. तरीही, माझा पूर्ण विश्वास होता. मी तो फोटो माझ्या वॉलपेपरवर लावला आणि नंतर काढून टाकला, जेणेकरून तो कोणाला दिसू नये.” या दृश्याबद्दल राजामौली म्हणाले, “आम्ही हे दृश्य ६० दिवस चित्रित केले.

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प्रत्येक दिवस एक आव्हान होता. प्रत्येक गोष्टीचा नव्याने विचार करून नियोजन करावे लागत होते. सर्व अडचणींवर मात करून आम्ही अखेर हे दृश्य पूर्ण केले. मला विश्वास आहे की हे माझ्या आणि महेशच्या चित्रपटांमधील सर्वात अविस्मरणीय दृश्यांपैकी एक असेल.”

महेश बाबू प्रभू रामाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत, पण पृथ्वीराज सुकुमारन कुंभकर्णाची भूमिका साकारणार की नाही हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. मात्र, त्यांच्या पात्राचे नाव कुंभ आहे. या चित्रपटात प्रियांका चोप्रा देखील असून, ती मंदाकिनीची भूमिका साकारणार आहे. ‘वाराणसी’ हा चित्रपट ७ एप्रिल २०२७ रोजी रामनवमीच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित होईल

Web Title: Epic ramayana war to unfold in varanasi writer reveals major plot secret fans excitement reaches new heights

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Published On: Jun 07, 2026 | 10:03 AM

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