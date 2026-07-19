Health Tips: चवीच्या नादात जास्त मीठ खाताय? आरोग्यासाठी ठरू शकते धोकादायक; जाणून घ्या योग्य प्रमाण

सकाळी की रात्री? दूध पिण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या आरोग्यदायी पर्याय
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (WHO) प्रौढ व्यक्तीने दिवसाला 5 ग्रॅमपेक्षा कमी मीठ म्हणजेच साधारण एक चमचा मीठ सेवन करावे. यामध्ये स्वयंपाकात वापरलेले तसेच पॅकेज्ड आणि प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांमधील मीठही समाविष्ट असते.
गरजेपेक्षा जास्त मीठ खाल्ल्यामुळे रक्तदाब वाढू शकतो. यामुळे हृदयविकार, स्ट्रोक आणि किडनीवर अतिरिक्त ताण येण्याचा धोका वाढतो. काही लोकांमध्ये शरीरात पाणी साचणे, सूज येणे आणि दीर्घकाळात रक्तवाहिन्यांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते.
अति प्रमाणात मीठ खाल्ल्यानंतर काहींना सतत तहान लागणे, शरीरात सूज येणे, चेहरा किंवा पाय फुगल्यासारखे वाटणे, डोकेदुखी, थकवा आणि रक्तदाब वाढल्याची समस्या जाणवू शकते. अशी लक्षणे वारंवार दिसत असल्यास मिठाचे सेवन कमी करून डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
फक्त वरून मीठ घातल्यामुळेच सोडियम वाढत नाही. पॅकेज्ड स्नॅक्स, चिप्स, लोणची, पापड, इंस्टंट नूडल्स, सॉस, बिस्किटे आणि फास्ट फूडमध्येही मोठ्या प्रमाणात मीठ असते. त्यामुळे जंक फूड किंवा फास्ट फूड पदार्थांचे सेवन मर्यादित प्रमाणात केले पाहिजे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
दररोज ब्रेड-बिस्किट खाताय? मैद्याचे पदार्थ आरोग्यासाठी किती घातक, जाणून घ्या