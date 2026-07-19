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Health Tips: चवीच्या नादात जास्त मीठ खाताय? आरोग्यासाठी ठरू शकते धोकादायक; जाणून घ्या योग्य प्रमाण

Updated On: Jul 19, 2026 | 06:35 PM IST
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सारांश

Excess salt Side effects: चवीसाठी जास्त मीठ खाण्याची सवय आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. दररोजच्या आहारात जास्त मीठ खाल्ल्यास आरोग्यावर कोणता परिणाम होतो, जाणून घ्या.

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विस्तार
  • जास्त मीठ खाणे ठरू शकते धोकादायक
  • रोज किती मीठ खावे?
  • जास्त मीठ खाल्ल्याने कोणते धोके वाढतात?
अन्नाची चव वाढवण्यासाठी मीठ हा अत्यावश्यक घटक आहे. मात्र, चव वाढवण्याच्या नादात अनेकजण गरजेपेक्षा जास्त मीठ खातात. शरीराच्या योग्य कार्यासाठी सोडियम आवश्यक असले तरी त्याचे अतिसेवन केल्यास उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, किडनीचे विकार आणि इतर गंभीर आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे दररोज किती मीठ घ्यावे आणि कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

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दररोज किती मीठ खाणे योग्य?

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (WHO) प्रौढ व्यक्तीने दिवसाला 5 ग्रॅमपेक्षा कमी मीठ म्हणजेच साधारण एक चमचा मीठ सेवन करावे. यामध्ये स्वयंपाकात वापरलेले तसेच पॅकेज्ड आणि प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांमधील मीठही समाविष्ट असते.

जास्त मीठ खाल्ल्याने कोणते धोके वाढतात?

गरजेपेक्षा जास्त मीठ खाल्ल्यामुळे रक्तदाब वाढू शकतो. यामुळे हृदयविकार, स्ट्रोक आणि किडनीवर अतिरिक्त ताण येण्याचा धोका वाढतो. काही लोकांमध्ये शरीरात पाणी साचणे, सूज येणे आणि दीर्घकाळात रक्तवाहिन्यांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते.

जास्त मीठ खाल्ल्याची सुरुवातीची लक्षणे कोणती?

अति प्रमाणात मीठ खाल्ल्यानंतर काहींना सतत तहान लागणे, शरीरात सूज येणे, चेहरा किंवा पाय फुगल्यासारखे वाटणे, डोकेदुखी, थकवा आणि रक्तदाब वाढल्याची समस्या जाणवू शकते. अशी लक्षणे वारंवार दिसत असल्यास मिठाचे सेवन कमी करून डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

हिडन मीठ ओळखा

फक्त वरून मीठ घातल्यामुळेच सोडियम वाढत नाही. पॅकेज्ड स्नॅक्स, चिप्स, लोणची, पापड, इंस्टंट नूडल्स, सॉस, बिस्किटे आणि फास्ट फूडमध्येही मोठ्या प्रमाणात मीठ असते. त्यामुळे जंक फूड किंवा फास्ट फूड पदार्थांचे सेवन मर्यादित प्रमाणात केले पाहिजे.

मीठाचे सेवन कमी करण्यासाठी उपाय

  • स्वयंपाकात मीठ मोजून वापरा.
  • पॅकेज्ड पदार्थांवरील सोडियमचे प्रमाण वाचा.
  • ताज्या फळे, भाज्या आणि घरगुती अन्नाला प्राधान्य द्या.
  • चव वाढवण्यासाठी लिंबू, कोथिंबीर, आले, लसूण आणि इतर नैसर्गिक मसाल्यांचा वापर करा.
  • हळूहळू मीठ कमी केल्यास जिभेलाही त्याची सवय लागते.

कोणत्या लोकांनी विशेष काळजी घ्यावी?

उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, किडनीचे आजार किंवा मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी मिठाच्या सेवनाबाबत अधिक सतर्क राहावे. तसेच आहारात मोठे बदल करण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अधिक सुरक्षित ठरते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Health tips how much salt should you eat daily side effects of excess salt

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Published On: Jul 19, 2026 | 06:32 PM

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