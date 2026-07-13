Indrajaal Movie Trailer : सत्य की भ्रम? रहस्याचा पडदा उघडणार, ‘इंद्रजाल’च्या ट्रेलरने वाढवली प्रेक्षकांची उत्सुकता

रहस्य, सस्पेन्स आणि उत्कंठेचा अनोखा मिलाफ असलेला आगामी हिंदी चित्रपट ‘इंद्रजाल’ (Indrajaal) चा बहुप्रतीक्षित ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, सोशल मीडियावर त्याला प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. ट्रेलरमधील वेधक कथा, प्रभावी संवाद, दमदार पार्श्वसंगीत आणि उत्कंठावर्धक दृश्यरचना यामुळे या चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. ‘इंद्रजाल’चा ट्रेलर सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतो. प्रत्येक दृश्यामागे दडलेले रहस्य, कथानकातील अनपेक्षित वळणे आणि पात्रांभोवती निर्माण होणारे गूढ वातावरण यामुळे हा चित्रपट एक वेगळा सिनेमॅटिक अनुभव देणार असल्याचे स्पष्ट होते.
चित्रपटाची निर्मिती भव्य स्वरूपात करण्यात आली असून, तांत्रिकदृष्ट्याही ‘इंद्रजाल’ सरस ठरण्याची चिन्हे ट्रेलरमधून दिसून येतात. कलाकारांचा प्रभावी अभिनय, उत्कृष्ट छायांकन आणि पार्श्वसंगीतामुळे ट्रेलर अधिक प्रभावी बनला आहे. साधारण ३ मिनिटांचा हा ट्रेलर प्रदर्शित होताच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रेक्षकांनी त्याचे कौतुक करत चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता व्यक्त केली आहे. रहस्यप्रधान चित्रपटांच्या चाहत्यांसाठी ‘इंद्रजाल’ ही एक खास पर्वणी ठरणार असल्याची चर्चा सध्या रंगत आहे.
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‘इंद्रजाल’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि संकलन दिग्दर्शक जागेश्वर ललिता ढोबळे यांनी केले आहे. तर निर्मितीची धुरा निर्माती सुचेता अजय निकम यांनी पेलवली आहे. तर सहनिर्माते अजय शिवराम निकम आणि मंगेश शालीग्राम वैती आहेत. चित्रपटाचे लेखन लेखक नामदेव मुरकुटे यांनी केले आहे. तर संपूर्ण चित्रपट आकाश सेठी याने त्याच्या कॅमेऱ्यात कैद केला आहे. चित्रपटातील दमदार गाणी गायिका सुवर्णा तिवारी आणि गायक गौरव चाटी यांनी आपल्या प्रभावी आवाजाने स्वरबद्ध केली आहेत. गाण्याच्या संगीताची धुरा गौरव चाटी यांनी उत्तमरित्या पेलवली आहे. तसेच गाण्याची आशयघन शब्दरचना योगेश दांगट यांनी केली आहे. संगीत संयोजन, प्रोग्रामिंग आणि बैकग्राउंड स्कोरची जबाबदारी ऊदय साळवी यांनी सांभाळण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. गाण्याचे क्रिएटिव्ह प्रोड्यूसर म्हणून हरेश सुतार यांनी बाजू सांभाळली.
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चित्रपटात महेश निकम, शनाया त्रिपाठी, यशराज डिंबळे, नामदेव मुरकुटे, किरण माने, कल्पना सारंग, दर्शना रासाळ, धीरज शर्मा, सत्यम छेत्री, राहुल कुलकर्णी, जीवन वाघ, कल्पेश जगताप, योगेश दांगट, हेमंत पवार, शुभम चव्हाण, लक्ष्मी विभूते, संजना देशमुख, राहुल निकम, प्रतिक्षा सादाकाळे, दीपक देशमुख, वज्र पवार, मल्हार गुरव, अथर्व गाडे, कीर्ती बोडस, अजिम पटेल, ओंकार राऊत आणि विजय इंगळे यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत.
२४ जुलै रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या ‘इंद्रजाल’ या चित्रपटाची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत असून, त्याचा ट्रेलर प्रेक्षकांसाठी एक भव्य सिनेमॅटिक अनुभव ठरत आहे. आता ट्रेलरनंतर चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची प्रेक्षकांना उत्सुकता लागली असून, ‘इंद्रजाल’ मोठ्या पडद्यावर कोणते रहस्य उलगडणार, याची सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे.
Indrajaal Movie Trailer
Indrajaal Movie Trailer