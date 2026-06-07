पेड्डी’च्या शूटिंगदरम्यान नेमकं काय घडलं? जान्हवी कपूर नाराज असल्याच्या चर्चांना उधाण, खासगी चॅट व्हायरल

राम चरणच्या ‘पेड्डी’ चित्रपटाला समीक्षकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून तो मोठी कमाई करत असला तरी, जान्हवी कपूरच्या चित्रणामुळे लोक संतप्त झाले आहेत. त्यांनी याला ‘महिलांचा अपमान’ आणि ‘अश्लील’ म्हटले आहे. जान्हवी कपूरची अनेक दृश्ये वाद निर्माण करत आहेत. चित्रपटात तिला वस्तू म्हणून दाखवल्याचा आरोप निर्मात्यांवर करण्यात आला, ज्यामुळे दिग्दर्शक बुच्ची बाबू सना यांनी ‘पेड्डी’मधील सर्व वादग्रस्त दृश्ये बदलली जातील अशी घोषणा केली. दरम्यान, जान्हवी कपूरच्या फॅन क्लबने शेअर केलेले चॅट्स सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यामध्ये जान्हवी संकोच व्यक्त करत असून ‘पेड्डी’मधील काही कॅमेरा अँगलवर तिने आक्षेप नोंदवला आहे.
फॅन क्लब्सचा दावा आहे की, हे जान्हवी आणि तिच्या चाहत्यांमधील खाजगी चॅट्स आहेत. या चॅटमध्ये जान्हवीने सांगितले आहे की, तिने ‘पेड्डी’च्या निर्मात्यांना स्पष्टपणे सांगितले होते की, चित्रपटात तिच्या कंबरेचे किंवा स्तनांचे कोणतेही शॉट्स असणार नाहीत.
व्हायरल झालेल्या लीक चॅटनुसार, जान्हवीने काही विशिष्ट कॅमेरा अँगलवर आक्षेप घेतला होता आणि राम चरणनेही अभिनेत्रीला पाठिंबा देत असे अँगल वापरण्यास मनाई केली होती. सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या स्क्रीनशॉट्समध्ये, जान्हवी तिच्या ‘अचियम्मा’ या पात्राच्या दृश्यांच्या चित्रीकरणादरम्यान वापरलेल्या काही विशिष्ट कॅमेरा अँगलवर आक्षेप घेताना दिसत आहे.
३० ऑक्टोबर, २०२५ रोजीच्या एका मेसेजमध्ये जान्हवी कपूरने कथितरित्या लिहिले आहे की, “मी त्याला छाती आणि कंबरेचे शॉट्स घेऊ नकोस असे सांगितले होते.” आणखी एका मेसेजने बरीच चर्चा निर्माण केली आहे, ज्यावरून असे दिसून येते की जान्हवीचा सहकलाकार राम चरणनेही तिला पाठिंबा दिला होता. स्क्रीनशॉटनुसार, जान्हवीने लिहिले आहे की, “आणि राम सर खूप चांगले आहेत. ते दिग्दर्शकावर ओरडले आणि म्हणाले, ‘तुम्ही तिचे असे अँगल पुन्हा कधीही क्लिक करणार नाही.’ ते रागावले होते.”
Screenshots from a conversation between #JanhviKapoor and @janhvi_kapoor_slays. According to Janhvi, she expressed discomfort over certain camera angles and had to ask for those shots to be removed multiple times. Boundaries deserve respect! pic.twitter.com/u0XiJITrXT — Rehma Khan☆ (@lifelinejanhvi) June 6, 2026
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या लीक झालेल्या चॅट्समधून असे सूचित होते की, ‘पेड्डी’च्या चित्रीकरणादरम्यान जान्हवी कपूरच्या पात्राच्या सादरीकरणाबाबत अंतर्गत चर्चा झाली असावी आणि आक्षेप नोंदवले गेले असावेत. एका वेगळ्या मेसेजमध्ये, जान्हवीने असे संकेत दिले आहेत की इंडस्ट्रीमध्ये असे अनुभव खूप सामान्य आहेत. लीक झालेल्या स्क्रीनशॉटनुसार, जान्हवीने लिहिले आहे, “दक्षिणेत हे अनेकदा घडते.” ‘गेम चेंजर्स’मधील कियारा अडवाणीला तिच्या पात्रासाठी ज्या टीकेला सामोरे जावे लागले होते, त्याच्याशी चाहत्यांनी याची तुलना केल्यावर ही चर्चा अधिकच वाढली.
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या तुलनेला उत्तर देताना जान्हवीने कथितरित्या म्हटले, “नाही, ते यात जो कॅमेरा अँगल घेत होते तो त्याहूनही वाईट होता. पण राम सरांनी स्पष्टपणे नकार दिला आणि ते थांबवायला सांगितले.” आणखी एका लीक झालेल्या चॅटनुसार, जान्हवीने आपली निराशा व्यक्त करताना लिहिले, “मी कोणत्या अडचणींमधून जात आहे याची तुम्हाला कल्पना नाही. मी त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे.” एका मेसेजमध्ये चित्रपटाच्या सेटवर पालकांच्या उपस्थितीचा उल्लेख आहे. जान्हवीने कथितरित्या अभिनेत्री श्रीलीलाचा उल्लेख केला आणि सुचवले की, जर तिचे वडील, निर्माते बोनी कपूर यांनी तिच्या वतीने हस्तक्षेप केला असता, तर परिस्थिती अधिक गंभीर झाली असती.