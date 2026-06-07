Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • What Really Happened During The Shooting Of Peddi Rumors Of Janhvi Kapoors Displeasure Gain Momentum As Private Chat Goes Viral

पेड्डी’च्या शूटिंगदरम्यान नेमकं काय घडलं? जान्हवी कपूर नाराज असल्याच्या चर्चांना उधाण, खासगी चॅट व्हायरल

Updated On: Jun 07, 2026 | 09:10 AM IST
जाहिरात
सारांश

जान्हवी कपूरच्या फॅन क्लबने शेअर केलेले चॅट्स सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यामध्ये जान्हवी संकोच व्यक्त करत असून 'पेड्डी'मधील काही कॅमेरा अँगलवर तिने आक्षेप नोंदवला आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

राम चरणच्या ‘पेड्डी’ चित्रपटाला समीक्षकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून तो मोठी कमाई करत असला तरी, जान्हवी कपूरच्या चित्रणामुळे लोक संतप्त झाले आहेत. त्यांनी याला ‘महिलांचा अपमान’ आणि ‘अश्लील’ म्हटले आहे. जान्हवी कपूरची अनेक दृश्ये वाद निर्माण करत आहेत. चित्रपटात तिला वस्तू म्हणून दाखवल्याचा आरोप निर्मात्यांवर करण्यात आला, ज्यामुळे दिग्दर्शक बुच्ची बाबू सना यांनी ‘पेड्डी’मधील सर्व वादग्रस्त दृश्ये बदलली जातील अशी घोषणा केली. दरम्यान, जान्हवी कपूरच्या फॅन क्लबने शेअर केलेले चॅट्स सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यामध्ये जान्हवी संकोच व्यक्त करत असून ‘पेड्डी’मधील काही कॅमेरा अँगलवर तिने आक्षेप नोंदवला आहे.

फॅन क्लब्सचा दावा आहे की, हे जान्हवी आणि तिच्या चाहत्यांमधील खाजगी चॅट्स आहेत. या चॅटमध्ये जान्हवीने सांगितले आहे की, तिने ‘पेड्डी’च्या निर्मात्यांना स्पष्टपणे सांगितले होते की, चित्रपटात तिच्या कंबरेचे किंवा स्तनांचे कोणतेही शॉट्स असणार नाहीत.

व्हायरल झालेल्या लीक चॅटनुसार, जान्हवीने काही विशिष्ट कॅमेरा अँगलवर आक्षेप घेतला होता आणि राम चरणनेही अभिनेत्रीला पाठिंबा देत असे अँगल वापरण्यास मनाई केली होती. सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या स्क्रीनशॉट्समध्ये, जान्हवी तिच्या ‘अचियम्मा’ या पात्राच्या दृश्यांच्या चित्रीकरणादरम्यान वापरलेल्या काही विशिष्ट कॅमेरा अँगलवर आक्षेप घेताना दिसत आहे.

३० ऑक्टोबर, २०२५ रोजीच्या एका मेसेजमध्ये जान्हवी कपूरने कथितरित्या लिहिले आहे की, “मी त्याला छाती आणि कंबरेचे शॉट्स घेऊ नकोस असे सांगितले होते.” आणखी एका मेसेजने बरीच चर्चा निर्माण केली आहे, ज्यावरून असे दिसून येते की जान्हवीचा सहकलाकार राम चरणनेही तिला पाठिंबा दिला होता. स्क्रीनशॉटनुसार, जान्हवीने लिहिले आहे की, “आणि राम सर खूप चांगले आहेत. ते दिग्दर्शकावर ओरडले आणि म्हणाले, ‘तुम्ही तिचे असे अँगल पुन्हा कधीही क्लिक करणार नाही.’ ते रागावले होते.”

 

भूषण प्रधानच्या आयुष्यातील ‘स्वप्नसुंदरी’ कोण? २४ जुलैला उलगडणार रहस्य; टीझरने वाढवली उत्सुकता

या लीक झालेल्या चॅट्समधून असे सूचित होते की, ‘पेड्डी’च्या चित्रीकरणादरम्यान जान्हवी कपूरच्या पात्राच्या सादरीकरणाबाबत अंतर्गत चर्चा झाली असावी आणि आक्षेप नोंदवले गेले असावेत. एका वेगळ्या मेसेजमध्ये, जान्हवीने असे संकेत दिले आहेत की इंडस्ट्रीमध्ये असे अनुभव खूप सामान्य आहेत. लीक झालेल्या स्क्रीनशॉटनुसार, जान्हवीने लिहिले आहे, “दक्षिणेत हे अनेकदा घडते.” ‘गेम चेंजर्स’मधील कियारा अडवाणीला तिच्या पात्रासाठी ज्या टीकेला सामोरे जावे लागले होते, त्याच्याशी चाहत्यांनी याची तुलना केल्यावर ही चर्चा अधिकच वाढली.

Saleel Kulkarni : शांताबाईंनी स्वतः लिहलेली कविता आणि तो कागद… सलील कुलकर्णींच्या जुन्या पण ताज्या आठवणी!

या तुलनेला उत्तर देताना जान्हवीने कथितरित्या म्हटले, “नाही, ते यात जो कॅमेरा अँगल घेत होते तो त्याहूनही वाईट होता. पण राम सरांनी स्पष्टपणे नकार दिला आणि ते थांबवायला सांगितले.” आणखी एका लीक झालेल्या चॅटनुसार, जान्हवीने आपली निराशा व्यक्त करताना लिहिले, “मी कोणत्या अडचणींमधून जात आहे याची तुम्हाला कल्पना नाही. मी त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे.” एका मेसेजमध्ये चित्रपटाच्या सेटवर पालकांच्या उपस्थितीचा उल्लेख आहे. जान्हवीने कथितरित्या अभिनेत्री श्रीलीलाचा उल्लेख केला आणि सुचवले की, जर तिचे वडील, निर्माते बोनी कपूर यांनी तिच्या वतीने हस्तक्षेप केला असता, तर परिस्थिती अधिक गंभीर झाली असती.

Web Title: What really happened during the shooting of peddi rumors of janhvi kapoors displeasure gain momentum as private chat goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 07, 2026 | 09:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Peddi Box Office Collection : हा सिनेमा नाही, वादळ! 2 दिवसांत 200 कोटींच्या जवळ; सिनेमाघरात एकच आवाज ‘पेड्डी’
1

Peddi Box Office Collection : हा सिनेमा नाही, वादळ! 2 दिवसांत 200 कोटींच्या जवळ; सिनेमाघरात एकच आवाज ‘पेड्डी’

प्रेक्षकांच्या नाराजीमुळे सिनेमात होणार बदल? Janhvi Kapoor चे ते Bold Seen चर्चेत; दिग्दर्शकाने मागितली माफी
2

प्रेक्षकांच्या नाराजीमुळे सिनेमात होणार बदल? Janhvi Kapoor चे ते Bold Seen चर्चेत; दिग्दर्शकाने मागितली माफी

Peddi Movie Collection : ‘आया रे तुफान’! अवघ्या २४ तासांत ‘पेड्डी’ची १०० कोटींच्या क्लबमध्ये धडाकेबाज एन्ट्री
3

Peddi Movie Collection : ‘आया रे तुफान’! अवघ्या २४ तासांत ‘पेड्डी’ची १०० कोटींच्या क्लबमध्ये धडाकेबाज एन्ट्री

The India Story Teaser: टरबूजात विष, भेसळयुक्त दूध अन् तडफडणारी मुलं! श्रेयस तळपदेच्या चित्रपटाने उडवली खळबळ
4

The India Story Teaser: टरबूजात विष, भेसळयुक्त दूध अन् तडफडणारी मुलं! श्रेयस तळपदेच्या चित्रपटाने उडवली खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पेड्डी’च्या शूटिंगदरम्यान नेमकं काय घडलं? जान्हवी कपूर नाराज असल्याच्या चर्चांना उधाण, खासगी चॅट व्हायरल

पेड्डी’च्या शूटिंगदरम्यान नेमकं काय घडलं? जान्हवी कपूर नाराज असल्याच्या चर्चांना उधाण, खासगी चॅट व्हायरल

Jun 07, 2026 | 09:10 AM
Dinvishesh : सुरक्षित आणि स्वच्छ अन्नाबाबात जनजागृतीचा दिवस; जाणून घ्या ०७ जूनचा इतिहास

Dinvishesh : सुरक्षित आणि स्वच्छ अन्नाबाबात जनजागृतीचा दिवस; जाणून घ्या ०७ जूनचा इतिहास

Jun 07, 2026 | 09:07 AM
Satara Crime: कराडमध्ये अभियंत्याचा ‘अपघात’ नव्हे तर कट! पत्नी आणि मेहुण्यानेच रचला घातपात; CCTV समोर

Satara Crime: कराडमध्ये अभियंत्याचा ‘अपघात’ नव्हे तर कट! पत्नी आणि मेहुण्यानेच रचला घातपात; CCTV समोर

Jun 07, 2026 | 09:00 AM
Bhanu Saptami : द्विपुष्कर योगात भानु सप्तमीला राशीनुसार करा या मंत्रांचा जप, सूर्यदेवाच्या आशीर्वादाने करिअरमध्ये होईल प्रगती

Bhanu Saptami : द्विपुष्कर योगात भानु सप्तमीला राशीनुसार करा या मंत्रांचा जप, सूर्यदेवाच्या आशीर्वादाने करिअरमध्ये होईल प्रगती

Jun 07, 2026 | 09:00 AM
डुप्लिकेट सिम जारी करणे पडले महागात! BSNL ला द्यावी लागणार 55 लाखांहून अधिक भरपाई; नेमकं काय आहे प्रकरण?

डुप्लिकेट सिम जारी करणे पडले महागात! BSNL ला द्यावी लागणार 55 लाखांहून अधिक भरपाई; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Jun 07, 2026 | 08:46 AM
मोठी बातमी ! प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरेंनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट; भेटीदरम्यान केली ‘ही’ महत्त्वाची विनंती

मोठी बातमी ! प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरेंनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट; भेटीदरम्यान केली ‘ही’ महत्त्वाची विनंती

Jun 07, 2026 | 08:39 AM
Kantara Chapter 1 : या ठिकाणी झालिये कांतारा चित्रपटाची शुटिंग, कसं जायचं ते जाणून घ्या

Kantara Chapter 1 : या ठिकाणी झालिये कांतारा चित्रपटाची शुटिंग, कसं जायचं ते जाणून घ्या

Jun 07, 2026 | 08:33 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
ऐप में पढ़ें