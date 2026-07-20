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विश्वविजेत्या Spain वर पैशांचा पाऊस! Fifa World Cup जिंकताच तब्बल 480 कोटींचे बक्षिस अन्…

Updated On: Jul 20, 2026 | 02:17 PM IST
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सारांश

अर्जेंटिनाचा एंजो फर्नांडिस याला मैदान सोडावे लागले. त्यामुळे अर्जेंटिनाचा संघ 11 ऐवजी 10 खेळाडूंसह खेळत होता. अखेर 90 मिनिटानंतर दिलेल्या अतिरिक्त वेळेत स्पेनने विजय प्राप्त केला आहे.

विश्वविजेत्या Spain वर पैशांचा पाऊस! Fifa World Cup जिंकताच तब्बल 480 कोटींचे बक्षिस अन्…

स्पेनने जिंकला फिफा वर्ल्डकप 2026 (फोटो- ians)

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विस्तार
  • फिफा वर्ल्डकप जिंकणाऱ्या संघाला 480 कोटींचे बक्षीस
  • स्पेनने जिंकले 2026 चा फिफा वर्ल्डकप 
  • मेस्सी अजेंटीना संघ ठरला उपविजेता 
Fifa World Cup 2026 Final Results: काल फिफा वर्ल्डकप 2026 चा अंतिम सामना पार पडला. अंतिम सामन्यात मागील वर्षी जिंकलेल्या अर्जेंटिनाचा स्पेनने पराभव केला आहे. यंदाचा विजेता संघ स्पेनचा (Sports) संघ ठरला आहे. कालचा अंतिम सामना अत्यंत थरारक आणि चुरशीचा झाला. 2010 नंतर 2026 मध्ये स्पेनने वर्ल्डकप जिंकला आहे. फिफा विजेत्या संघावर बक्षीसाची उधळण केली आहे.

काल फिफाचा अंतिम सामना पार पडला. निर्धारित वेळेत दोन्ही संघांना एकही गोल करता आला नाही. त्यामुळे चुरशीचा असा सामना चाहत्यांना पाहायला मिळाला. अर्जेंटिनाचा एंजो फर्नांडिस याला मैदान सोडावे लागले. त्यामुळे अर्जेंटिनाचा संघ 11 ऐवजी 10 खेळाडूंसह खेळत होता. अखेर 90 मिनिटानंतर दिलेल्या अतिरिक्त वेळेत स्पेनने विजय प्राप्त केला आहे.

स्पेनने फिफाचा वर्ल्डकप जिंकला आहे. फिफा स्पेनच्या संघाला मोठे बक्षीस दिले आहे. स्पेनने जिंकल्यावर फिफाने 50 मिलियन डॉलरचे बक्षीस दिले आहे. याची किंमत भारतीय आकडेवारीनुसार 480 कोटी रुपये इतकी होते. 2022 मध्ये फिफाने 42 मिलियन डॉलर्स बक्षिस दिले होते. यावर्षी 8 मिलियन डॉलर्सने रक्कम वाढवण्यात आली आहे. उपविजेता राहिलेल्या अर्जेंटीनासंघाला देखील 33 मिलियन डॉलर्स म्हणजे (३१८ कोटी रुपयांचे) बक्षिस दिले आहे.

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फिफा वर्ल्डकपमध्ये फ्रांसचा पराभव करत तिसऱ्या स्थानावर राहणाऱ्या इंग्लंडच्या संघाला 29 मिलियन डॉलर्स म्हणजेच (279 कोटी रुपये) तर चौथ्या स्थानवरील फ्रांसला (260 कोटी रुपये) देण्यात आले आहेत. क्वार्टर फायनलपर्यन्त जाणाऱ्या प्रत्येक संघाला (183 कोटी रुपये) मिळणार आहेत. राऊंड ऑफ 16 मध्ये स्पर्धेबाहेर जाणाऱ्या संघांना (144 कोटी) देण्यात आले आहेत.

स्पेनने फिफा वर्ल्डकपमध्ये शानदार खेळ केला. निर्धारित 90 मिनिटांमध्ये दोन्ही संघांना एकही गोल करता आला नाही. यानंतर अतिरिक्त वेळ देण्यात आला तेव्हा स्पेनच्या फेरान टोरेसने 106 व्या मिनिटाला एकमेव गोल करत स्पेनला दुसऱ्यांदा विश्वविजेता बनवले. तब्बल 16 वर्षांनी स्पेनने दुसऱ्यांदा विजेतेपद जिंकले आहे.

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स्पेनने अर्जेंटिनाविरुद्ध अंतिम सामन्यात १-० ने विजय मिळवून फिफा विश्वचषक २०२६ जिंकला. बदली खेळाडू फेरान टोरेस स्पेनच्या विजयाचा नायक ठरला, त्याने अतिरिक्त वेळेत निर्णायक गोल करून २०१० नंतरचे दुसरे विजेतेपद निश्चित केले. या विजयात लॅमिन यामालने गोल केला नसला तरी, त्याने एक असा विक्रम प्रस्थापित केला जो यापूर्वी कधीही झाला नव्हता. वयाच्या १९ व्या वर्षी युरो कप आणि फिफा विश्वचषक या दोन्ही अंतिम सामन्यांमध्ये खेळणारा यामाल आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलच्या इतिहासातील एकमेव खेळाडू ठरला.

Web Title: Spain win fifa world cup 2026 then fifa gave 480 crore prize to winner and runnerup teams

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Published On: Jul 20, 2026 | 02:16 PM

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