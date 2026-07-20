‘गोल मशीन’ एम्बाप्पे! ट्रॉफी हुकली, पण सलग दुसऱ्यांदा जिंकला FIFA वर्ल्ड कपचा गोल्डन बूट

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फिफा विश्वचषक २०२६ मध्ये एम्बाप्पेने एकूण १० गोल केले आणि ४ असिस्ट दिले. सलग दुसऱ्यांदा विश्वचषकात गोल्डन बूट जिंकून एम्बाप्पेने इतिहास रचला. फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासात सर्वाधिक गोल करण्याचा विक्रमही एमबाप्पेच्या नावावर आहे. त्याने या स्पर्धेत एकूण २२ गोल केले आहेत. तर, २१ गोल्ससह अर्जेंटिनाचा कर्णधार लिओनेल मेस्सी दुसऱ्या स्थानावर आहे.
मेस्सी या स्पर्धेतील दुसरा सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू होता. मेस्सीने या विश्वचषकात आठ गोल केले, पण अंतिम सामन्यात त्याची जादू चालली नाही. विजेतेपदाच्या सामन्यात मेस्सी एम्बाप्पेला मागे टाकेल अशी आशा होती, पण तो स्पेनच्या मजबूत डिफेन्सला एकदाही भेदण्यात यशस्वी ठरला नाही.
मियामीमध्ये तिसऱ्या स्थानासाठी इंग्लंड आणि फ्रान्स यांच्यात एक अत्यंत रोमांचक सामना खेळला गेला. या अटीतटीच्या सामन्यात फ्रान्सला ४-६ असा पराभव पत्करावा लागला असला तरी, एमबाप्पेने सामन्यात दोन शानदार गोल करून या स्पर्धेतील आपल्या एकूण गोलांची संख्या १० वर नेली. या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे, २७ वर्षीय एम्बाप्पे आता फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वकालीन सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनला आहे. गेल्या काही दिवसांत, त्याने मैदानावर जबरदस्त फॉर्म दाखवत फ्रान्सला उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचवले होते, जिथे त्यांना स्पेनकडून ०-२ असा पराभव पत्करावा लागला.
स्पेन फिफा विश्वचषक २०२६ चा नवा विजेता ठरला आहे. न्यू जर्सी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या रोमांचक अंतिम सामन्यात, स्पेनने गतविजेत्या अर्जेंटिनाला १-० ने पराभूत करून दुसऱ्यांदा विश्वचषक विजेतेपद पटकावले.
स्पेनचा गोलकीपर, उनाई सिमॉन याने गोल्डन ग्लोव्ह पुरस्कार जिंकला. २९ वर्षीय सिमॉनने संपूर्ण स्पर्धेत आठ सामन्यांमध्ये फक्त एक गोल होऊ दिला आणि सात सामन्यांमध्ये क्लीन शीट नोंदवली.
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