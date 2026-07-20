Commonwealth Games 2026: निवा बूपा असणार ‘राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धे’ची आरोग्य विमा प्रमुख भागीदार

कंपनीने सादर केली ‘सेटबॅक से कमबॅक तक’ ही ब्रँड मोहीम
निवा बूपा हेल्थ इन्शुरन्सने केली भागीदारीची घोषणा
कठीण लढाया प्रकाशझोतापासून दूर लढल्या जातात – नेहवाल
मुंबई: निवा बूपा हेल्थ इन्शुरन्सने आज ग्लासगो 2026 राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेची अधिकृत आरोग्य विमा प्रमुख भागीदारम्हणून आपली भागीदारी जाहीर केली. या भागीदारीचे औचित्य साधून कंपनीने ‘सेटबॅक से कमबॅक तक’ ही ब्रँड मोहीम सादर केली, जी आरोग्याच्या संकटांवर मात करून अधिक सामर्थ्याने परतणाऱ्या (Sports) व्यक्तींच्या जिद्दीचा गौरव करते. ही मोहीम जिद्द, पुनर्प्राप्ती आणि सर्वांगीण आरोग्याला प्रोत्साहन देण्याच्या निवा बूपाच्या बांधीलकीला अधिक दृढ करते.
या मोहिमेत भारताच्या दोन सर्वात प्रतिष्ठित क्रीडा क्षेत्रातील दिग्गजांचा समावेश आहे—सायना नेहवाल, ऑलिम्पिक पदक विजेती, माजी जागतिक क्रमवारीत नंबर १ बॅडमिंटनपटू आणि दोन वेळा राष्ट्रकुल स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेती, आणि मीराबाई चानू, ऑलिम्पिक पदक विजेती, विश्वविजेती आणि राष्ट्रकुल स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेती. त्यांच्या अत्यंत वैयक्तिक प्रवासांतून ही मोहीम आपला मध्यवर्ती संदेश जिवंत करत आहे: संकटे चॅम्पियन्सची परीक्षा घेऊ शकतात, पण ती त्यांची व्याख्या ठरवू शकत नाहीत. हीच जिद्द निवा बूपा दररोज अनुभवते. गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत 37 लाखांहून अधिक दाव्यांद्वारे सुमारे १४,००० कोटी रुपयांची मदत करत कंपनीने लाखो भारतीयांना आरोग्य संकटांतून सावरून स्वतःच्या कमबॅकच्या कहाण्या लिहिताना साथ दिली आहे.
निवा बूपा हेल्थ इन्शुरन्सचे डायरेक्टर – डिजिटल बिझनेस युनिट आणि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर निमिष अग्रवाल म्हणाले, “ग्लासगो 2026 ची अधिकृत आरोग्य विमा प्रमुख भागीदार म्हणून आमची भागीदारी निवा बूपा ज्यासाठी उभी आहे तेच दर्शवते. आरोग्य संकटानंतर अधिक सामर्थ्याने परतण्याचा आत्मविश्वास: जिंदगी को क्लेम कर ले. ग्लासगोमध्ये स्पर्धा करणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूने संकटांवर मात केली आहे—दुखापत, पराभव किंवा आत्मशंकेचे क्षण. पदक हे केवळ शेवटचे प्रकरण आहे.
Neeraj Chopra चे दमदार कमबॅक! डायमंड लीगमध्ये चौथ्या स्थानावर; CWG 2026 चे तिकीट पक्के
खरी कहाणी संकटात, आरोग्यपुनर्प्राप्तीत आणि अधिक सामर्थ्याने परतण्याच्या निर्धारात आहे. याच जिद्दीचा आम्ही गौरव करतो. दररोज आम्ही आमच्या ग्राहकांच्या आयुष्यात हीच जिद्द पाहतो, जे मोठ्या शस्त्रक्रिया, अपघात आणि गंभीर आजारांवर मात करून त्यांच्या प्रिय व्यक्तींकडे आणि महत्त्वाच्या क्षणांकडे परततात. ‘सेटबॅक से कमबॅक तक’ या मोहिमेद्वारे आम्ही या प्रेरणादायी प्रवासांचा गौरव करतो आणि आमचा विश्वास पुन्हा व्यक्त करतो की दर्जेदार आरोग्यसेवा आणि योग्य पाठबळ देणारी आधार व्यवस्था लोकांना आत्मविश्वासाने सावरण्याचे आणि आपले आयुष्य पुन्हा मिळवण्याचे बळ देते.”
ऑलिम्पिक पदक विजेती आणि माजी जागतिक नंबर १ बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल म्हणाली, “लोकांना अनेकदा पदके आणि विजय आठवतात, पण प्रत्येक खेळाडूला माहीत असते की सर्वात कठीण लढाया प्रकाशझोतापासून दूर लढल्या जातात. दुखापती केवळ तुमच्या शरीराचीच नव्हे तर तुमच्या आत्मविश्वासाची आणि संयमाचीही परीक्षा घेतात. पुनर्प्राप्तीसाठी शिस्त, विश्वास आणि तुमच्या भोवती योग्य आधार लागतो. म्हणूनच ही मोहीम माझ्या मनाला खोलवर भिडते—ती लोकांना आठवण करून देते की प्रत्येक कमबॅकची सुरुवात कोर्टवर परतण्याच्या खूप आधी होते. खऱ्या विजेत्यांची जडणघडण आरोग्यपुनर्प्राप्तीच्या (बुनर्बलनाच्या) प्रक्रियेतच होते.”
Commonwealth Games 2030 : भारताला राष्ट्रकुल 2030 स्पर्धेच्या यजमानपदाच्या बोलीला औपचारिक मान्यतेची अपेक्षा
ही मोहीम अशा खेळाडूंच्या अनुभवांवर आधारित आहे, ज्यांची कारकीर्द दर्शवते की संकटे आणि आरोग्यपुनर्प्राप्ती हे सातत्यपूर्ण कामगिरीचे अविभाज्य भाग आहेत. त्यांच्या प्रवासांतून निवा बूपा आरोग्यसज्जता आणि पुनर्प्राप्ती यांविषयीच्या चर्चा क्रीडाविश्वापलीकडेही अधिक समर्पक आणि जवळच्या वाटतील असा प्रयत्न करत आहे.