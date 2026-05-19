खरंच क्रिकेटर Tilak Varmaला डेट करतेय Sreeleela? अखेर सूत्रांकडून सत्य समोर, अफवांना पूर्णविराम

सोशल मीडियावर अलीकडे व्हायरल झालेल्या क्रिकेटपटू Tilak Varmaआणि अभिनेत्री Sreeleela यांच्या नात्याच्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. या दोघांमध्ये काहीतरी सुरू असल्याच्या अफवा गेल्या काही दिवसांपासून जोरात फिरत होत्या, मात्र आता त्या पूर्णपणे निराधार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “तिलक वर्मा आणि श्रीलीला यांच्याबाबत सुरू असलेल्या अफवांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही. दोघे कधीही एकमेकांना भेटलेले नाहीत, तसेच त्यांच्यात कोणताही संवादही झालेला नाही. या केवळ सोशल मीडियावर पसरलेल्या मनगढंत चर्चा आहेत.”
या स्पष्टीकरणानंतर दोघांबाबत सुरू असलेल्या सर्व डेटिंगच्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. सोशल मीडियावर कलाकार आणि क्रीडापटूंविषयी अशा प्रकारच्या अफवा वारंवार पसरत असल्याचंही यानिमित्ताने पुन्हा समोर आलं आहे.
श्रीलीला आणि तिलक वर्मा यांच्या अफेअरच्या चर्चांनी दोन्ही क्षेत्रांतील चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली होती. मात्र सुत्रांनी दिलेल्या माहितीमुळे आता चर्चांना पुर्णविराम मिळाला आहे. तिलक वर्मा आणि श्रीलीला यांच्यात काहीतरी सुरू असल्याच्या चर्चांना अलीकडे सोशल मीडियावर जोरदार उधाण आलं होतं. या अफवांना हवा देणारी पहिली घटना डिसेंबर २०२५ मधील वैकुंठ एकादशीच्या निमित्ताने घडल्याचं सांगितलं जात आहे.
या दिवशी अभिनेत्री श्रीलीला तिच्या आईसोबत तिरुमला येथील श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरात दर्शनासाठी गेली होती. त्याच वेळी, योगायोगाने क्रिकेटपटू तिलक वर्मा देखील आपल्या कुटुंबासह तिथे उपस्थित होता.
दोन्ही सेलिब्रिटी कुटुंबांची एकाच वेळी मंदिरात उपस्थिती दिसल्यानंतर सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आलं आणि या योगायोगाचा संबंध थेट डेटिंगच्या अफवांशी जोडला गेला. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात कोणताही आधार नसल्याचं आता स्पष्ट होत आहे.