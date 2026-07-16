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अमरावतीत रक्तरंजित हत्याकांड, दिवसाढवळ्या तरुणावर कोयत्याने वार; आधी पंजा तोडला अनं नंतर…

Updated On: Jul 16, 2026 | 12:09 PM IST
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सारांश

अमरावतीमधून एक थरकाप उडवणारी आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे वाभाडे काढणारी घटना समोर आली आहे. शहरात एका २४ वर्षीय तरुणाची भररस्त्यात कोयत्याने सपासप वार करून अत्यंत निघृण हत्या करण्यात आली.

अमरावतीत रक्तरंजित हत्याकांड, दिवसाढवळ्या तरुणावर कोयत्याने वार; आधी पंजा तोडला अनं नंतर...

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विस्तार

अमरावती : अमरावतीमधून एक थरकाप उडवणारी आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे वाभाडे काढणारी घटना समोर आली आहे. शहरात एका २४ वर्षीय तरुणाची भररस्त्यात कोयत्याने सपासप वार करून अत्यंत निघृण हत्या करण्यात आली. प्रेमप्रकरणाच्या वादातून अत्यंत क्रूरतेने घडवून आणलेल्या या हत्याकांडात हल्लेखोरांनी तरुणाचा हाताचा पंजाही शरीरापासून वेगळा केला. या अंगावर काटा आणणाऱ्या भीषण घटनेचा संपूर्ण थरार परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, या डिजिटल पुराव्यामुळे शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. मृताची ओळख पटली असून, शेख अफाक शेख अकिल (२४) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. पोलिस तपासात समोर आलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, मयत शेख अफाक आणि आरोपींमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून एका तरुणीवरून म्हणजेच प्रेमप्रकरणातून तीव्र वाद धुमसत होता.

 

घटना कशी घडली ?

एका तरुणीवरून सुरू असणारा हा जुना वाद आपापसात सामोपचाराने मिटवण्यासाठी आणि समझोता करण्यासाठी दोन्ही बाजूच्या लोकांना अमरावतीच्या राजेंद्र नगर परिसरात एकत्र बोलवण्यात आले होते. मात्र, चर्चा सुरू असतानाच दोन्ही बाजूंचे नियंत्रण सुटले. शाब्दिक चकमकीचे रूपांतर पाहता पाहता रक्तरंजित वादात झाले.

आधी पंजा तोडला

चर्चेदरम्यान आरोपींनी अचानक स्वतःसोबत आणलेले धारदार कोयते उपसले आणि अफाकवर हल्ला चढवला. हल्लेखोरांनी अफाकवर इतक्या अमानुषपणे आणि ताकदीने वार केले की, पहिल्या काही वारांमध्येच त्याचा हाताचा पंजा मनगटापासून कापला जाऊन थेट जमिनीवर पडला.

अतिरक्तस्त्रावामुळे जागीच तडफडून मृत्यू

या प्राणघातक हल्ल्यानंतर रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला अफाक स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी रस्त्यावरून पुढे पळू लागला. मात्र, हल्लेखोरांच्या डोक्यात जणू रक्त संचारले होते. निर्दयी हल्लेखोरांनी भररस्त्यात त्याचा पाठलाग केला. त्याला गाठून पुन्हा कोयत्याने सपासप वार केले. गंभीर जखमांमुळे आणि अतिरक्तस्त्रावामुळे अफाकचा घटनास्थळीच तडफडून जागीच मृत्यू झाला.

आरोपींच्या शोधासाठी पोलिसांची पथके रवाना

भरदिवसा आणि भररस्त्यात घडलेल्या या क्रूर हत्याकांडामुळे संपूर्ण अमरावती शहरात भीतीचे आणि तणावाचे वातावरण पसरले आहे. नागरिकांमधून या घटनेबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे मुख्य संशयितांची ओळख पटवली असून, फरार आरोपींना बेड्या ठोकण्यासाठी पोलिसांची विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत. एमआयडीसी पोलीस या प्रकरणाचा पुढील सखोल तपास करत आहेत.

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चार आरोपी निष्पन्न; तीन जण अल्पवयीन

थरारक घटनेची माहिती मिळताच अमरावती पोलिसांनी तातडीने तपासाची चक्रे फिरवली. अमरावती शहराचे पोलिस उपायुक्त यशवंत सोळंके यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत माहिती दिली. राजेंद्र नगर भागात एका २४ वर्षीय तरुणाची धारदार शस्त्राने वार करून हत्या करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासात हा वाद प्रेमप्रकरणातून झाल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांना घटनास्थळावरून सीसीटीव्ही फुटेज मिळाले असून, या डिजिटल पुराव्याच्या आधारे तपास केला असता हत्याकांडात एकूण ४ आरोपींचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे, यातील ३ आरोपी हे अल्पवयीन आहेत.

Web Title: A shocking incident involving the murder of a young man has occurred in amravati

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Published On: Jul 16, 2026 | 12:09 PM

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