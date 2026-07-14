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Samay Raina: ‘न्यायालयाची दिशाभूल…’, समय रैनाला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दणका, ठोठावला भारी दंड; जाणून घ्या नेमकं काय आहे प्रकरण?

Updated On: Jul 14, 2026 | 05:17 PM IST
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सारांश

Samay Raina News: इंडिया गॉट लेटेंट वादात कॉमेडियन समय रैनाला सुप्रीम कोर्टाने ३ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने रैनाच्या आचरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

समय रैनाला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दणका, ठोठावला भारी दंड (Photo Credit- X)

समय रैनाला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दणका, ठोठावला भारी दंड (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘न्यायालयाची दिशाभूल…’ समय रैनाला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दणका
  • ठोठावला भारी दंड
  • जाणून घ्या नेमकं काय आहे प्रकरण?
प्रसिद्ध स्टँड-अप कॉमेडियन समय रैनाला (Samay Raina) सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा झटका बसला आहे. ‘इंडिया गॉट लेटेंट’ (India Got Latent) या शोशी संबंधित वादात न्यायालयाने समय रैनाला न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ३ लाख रुपयांचा भारी दंड ठोठावला आहे. “रैनाने न्यायालयाची दिशाभूल केली आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे उघडपणे उल्लंघन केले असल्याचे म्हटले आहे.” अशा शब्दांत तीव्र नाराजी व्यक्त करत कोर्टाने कॉमेडियनच्या आचरणावर कडक ताशेरे ओढले.


सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल न्यायालयाने रैना आणि इतरांवर प्रत्येकी ३ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी त्यांना दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तसेच “रैना नेमका कोणत्या प्रकारचा युथ आयकॉन (Youth Icon) आहे, हे विचार करून चिंता वाटते,” अशी गंभीर टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

‘असे युथ आयकॉन असणे चिंताजनक’

या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती वी. मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर झाली. सुनावणी दरम्यान क्योर एसएमए फाउंडेशनच्या वतीने वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह यांनी बाजू मांडली. “न्यायालयाने आधी आदेश देऊनही समय रैनाने ‘एसएमए फाउंडेशन’ किंवा या आजाराने ग्रस्त असलेल्या लोकांशी कोणताही संपर्क साधलेला नाही. ते आपले शोज मात्र नियमित करत आहेत,” असे त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर तीव्र आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने म्हटले की, “ते (समय रैना) नेमके कोणत्या प्रकारचे युथ आयकॉन आहेत, हे समजण्यापलीकडे आहे आणि हे पाहून चिंता वाटते.” यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही सहमती दर्शवत, “आमच्या देशातील तरुणांकडे यांच्यापेक्षा कितीतरी पटीने सरस आयकॉन उपलब्ध आहेत,” असे म्हटले.

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सॉलिसिटर जनरल यांनी उठवला मुद्दा

न्यायालयाने सुरुवातीला समय रैनावर १० लाख रुपयांचा प्रचंड दंड ठोठावला होता. मात्र, रैनाच्या वकिलांनी केलेल्या विनंतीनंतर आणि युक्तिवादानंतर कोर्टाने हा दंड कमी करून ३ लाख रुपये निश्चित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणी दरम्यान एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला की, “समय रैना आणि इतर कॉमेडियन्सनी स्वतःच्या वर्तनात सुधारणा करण्यासाठी आतापर्यंत नेमकी काय पावले उचलली आहेत?” सुनावणीच्या वेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी समय रैनाच्या काही अलीकडच्या टिप्पण्या आणि समाज माध्यमांवरील आचरणाचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडला आणि अशा वक्तव्याकडेही न्यायालयाने गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी केली.

‘अद्यापही खरी माफी मागितलेली नाही’

क्योर एसएमए फाउंडेशनच्या वतीने वकील अपराजिता सिंह यांनी स्पष्ट केले की, जरी काही दिव्यांग व्यक्तींसाठी कार्यक्रम आयोजित केल्याचा दावा रैनाच्या बाजूने केला जात असला, तरी न्यायालयाच्या मूळ आदेशानुसार क्योर एसएमए फाउंडेशनशी कोणताही थेट संपर्क साधला गेलेला नाही. तसेच, समय रैनाच्या बाजूने अजूनही या प्रकरणावर कोणतीही वास्तविक, प्रामाणिक आणि स्पष्ट माफी (Apology) मागण्यात आलेली नाही, याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

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Web Title: Major blow to sameer raina from the supreme court slapped with a hefty fine find out the details of the case

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Published On: Jul 14, 2026 | 05:17 PM

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