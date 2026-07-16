गुरुवार, 16 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Viral Video Girl Shooting Instagram Reel Inside Temple Netizens Got Angry

मंदिरात रिलबाजी करणं भोवलं… दर्शनाच्या ओळीत ठुमके लावताच पोलिसांनी केली कारवाई; Video Viral

Updated On: Jul 16, 2026 | 12:04 PM IST
जाहिरात
सारांश

Reel At Temple : मंदिराच्या आवारात रिल बनवू पाहत होती तितक्यात पोलिसांनी घेतली सरप्राईज एंट्री. मुलीच्या वागणूकीवर नेटकरी चांगलेच भडकले असून तिच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली जात होती.

मंदिरात रिलबाजी करणं भोवलं... दर्शनाच्या ओळीत ठुमके लावताच पोलिसांनी केली कारवाई; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • धार्मिक स्थळातील एका कृतीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल.
  • उपस्थितांच्या नाराजीनंतर संबंधित प्रकाराची दखल घेत हस्तक्षेप करण्यात आला.
  • व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया; पवित्र स्थळांवरील शिस्तीवर चर्चा.
आजकाल रिलच्या मागे लोक इतके वेडे झाले आहेत की त्यांना आजूबाजूच्या परिस्थितीचेही भान राहिले नाही. अलिकडे अशाच एका घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये एक मुलगी मंदिराच्या रांगेत उभी राहून रिल शूट करताना दिसते. जिथे अन्य भाविक देवाच्या दर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत असतात तिथेच मुलगी गाणी रिल शूट करण्याची गाणी वाजवत डान्स करायला सुरुवात करते. मंदिराच्या आवारात आपण कसे वागावे यासाठी काही नियम केलेले असतात. अशात तुम्ही जर या नियमांचे उल्लंघन केले तर तुमच्यावर कारावाई होण्याची शक्यता असते. मुलीसोबतही व्हिडिओत असंह काहीसं घडताना दिसलं. चला नक्की काय प्रकरण आहे ते सविस्तर जाणून घेऊया.

हाॅटेलमध्ये प्रियकरासोबत रंगेहात पकडली गेली पत्नी, पतीने हाणामारी करतच काढलं बाहेर; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये मुलगी रांगेत उभे असलेल्या भाविकांसमोर रिल शूट करताना दिसते. तिने गुलाबी रंगाचा ड्रेस परिधान केलेला असतो आणि कपाळावर चंदन लावत ती रिल शूट करायला सुरुवात करते. डान्सचे काही स्टेप्स फाॅलो करत ती गाण्यावर ठेका धरते आणि आजूबाजूचे लोक तिला एकटक नजरेने पाहू लागतात. यादरम्यानच मागे उभ्या असलेल्या एका पोलिस अधिकाऱ्याचे मुलीच्या वागणूकीवर लक्ष जाते. मंदिराच्या आवारात भाविकांसमोर ती रिल शूट करत आहे हे पाहून त्यांना राग अनावर होतो. व्हिडिओमध्ये पोलिस रागातच मुलीला ओरडताना दिसतात. इतकंच नाही तर रांगेतून बाहेर जाऊन हा प्रकार मंदिराबाहेर करावा असेही ते तिला सांगताना दिसतात. या घटनेवर आता यूजर्सच्या संमिश्र प्रतिक्रिया मिळत असून एका पवित्र आणि आध्यात्मिक स्थळाला रिलस्पाॅट बनवू नये असा प्रतिक्रिया अनेकजण देत आहेत.

अगं बाई अरेच्चा! इवल्याश्या आगपेटीत मावली ५.५ मीटर लांबीची साडी, विणकराच्या पराक्रमाने नेटकरी थक्क; Video Viral

या घटनेचा व्हिडिओ @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘त्यांना भारतातील प्रत्येक मंदिरातून बॅन करा’. व्हिडिओला 1.3 मिलियनहून अधिकचे व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने कमेंट सेक्शनमध्ये घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “अशाच प्रकारच्या वर्तनामुळे पवित्र स्थळांची प्रतिष्ठा कमी होते. अशा वर्तनावर निर्बंध असायला हवेत”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मंदिराच्या परिसरात अत्यंत बेजबाबदार आणि मूर्खपणाचे प्रकार घडू लागले आहेत. मंदिर प्रशासन या लोकांवर कारवाई का करत नाही?”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “ही मुलगी कोण आहे… किती निर्लज्ज आणि घृणास्पद वागणूक! केवळ क्षणभराच्या प्रसिद्धीसाठी हे सर्व चाललंय. तिला इथून हाकलूनच दिलं पाहिजे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video girl shooting instagram reel inside temple netizens got angry

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 16, 2026 | 12:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘सासूबाईंनी आणि तिने माझी..’, जान्हवी किल्लेकरच्या जाऊबाईचा व्हिडिओ चर्चेत, नेटकऱ्यांनी पाडला कमेंट्सचा पाऊस
1

‘सासूबाईंनी आणि तिने माझी..’, जान्हवी किल्लेकरच्या जाऊबाईचा व्हिडिओ चर्चेत, नेटकऱ्यांनी पाडला कमेंट्सचा पाऊस

हाॅटेलमध्ये प्रियकरासोबत रंगेहात पकडली गेली पत्नी, पतीने हाणामारी करतच काढलं बाहेर; Video Viral
2

हाॅटेलमध्ये प्रियकरासोबत रंगेहात पकडली गेली पत्नी, पतीने हाणामारी करतच काढलं बाहेर; Video Viral

आता इन्फ्लुएन्सर्सची सुट्टी! धावत्या स्कॉर्पिओवर चढून आजीबाईंचा खतरनाक स्वॅग; VIDEO पाहून लोक म्हणाले…
3

आता इन्फ्लुएन्सर्सची सुट्टी! धावत्या स्कॉर्पिओवर चढून आजीबाईंचा खतरनाक स्वॅग; VIDEO पाहून लोक म्हणाले…

आधी बेंचवर बसवले अन् पदार्पणातच उडाली ‘दांडी’; Vaibhav Sooryavanshi चा ‘तो’ व्हिडिओ तूफान Viral
4

आधी बेंचवर बसवले अन् पदार्पणातच उडाली ‘दांडी’; Vaibhav Sooryavanshi चा ‘तो’ व्हिडिओ तूफान Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मंदिरात रिलबाजी करणं भोवलं… दर्शनाच्या ओळीत ठुमके लावताच पोलिसांनी केली कारवाई; Video Viral

मंदिरात रिलबाजी करणं भोवलं… दर्शनाच्या ओळीत ठुमके लावताच पोलिसांनी केली कारवाई; Video Viral

Jul 16, 2026 | 12:04 PM
Diploma Admission 2026: डीटीई महाराष्ट्र पॉलिटेक्निकची पहिली फेरी जाहीर; कॉलेज मिळाल्यानंतर पुढे काय करावे? वाचा सविस्तर

Diploma Admission 2026: डीटीई महाराष्ट्र पॉलिटेक्निकची पहिली फेरी जाहीर; कॉलेज मिळाल्यानंतर पुढे काय करावे? वाचा सविस्तर

Jul 16, 2026 | 12:04 PM
Mumbai Local सुरक्षित राहिली का? सीटवरून वाद, लोकलमध्ये कोयत्याने थरार! ठाकुर्लीजवळ प्रवाशावर जीवघेणा हल्ला; तिघे फरार

Mumbai Local सुरक्षित राहिली का? सीटवरून वाद, लोकलमध्ये कोयत्याने थरार! ठाकुर्लीजवळ प्रवाशावर जीवघेणा हल्ला; तिघे फरार

Jul 16, 2026 | 12:01 PM
US-Iran War : ट्रम्प यांचा इराणसाठी नवा वॉर प्लॅन; अमेरिका तेहरानच्या बेटांवर ताबा मिळवणार?

US-Iran War : ट्रम्प यांचा इराणसाठी नवा वॉर प्लॅन; अमेरिका तेहरानच्या बेटांवर ताबा मिळवणार?

Jul 16, 2026 | 12:00 PM
Kavadiya Hills: ‘हे’ गाणारे दगड भारताचं 6 कोटी वर्षे जुने नैसर्गिक संगीत; डोंगरांमध्ये लपलेलं आहे ‘असे’ जादुई रहस्य

Kavadiya Hills: ‘हे’ गाणारे दगड भारताचं 6 कोटी वर्षे जुने नैसर्गिक संगीत; डोंगरांमध्ये लपलेलं आहे ‘असे’ जादुई रहस्य

Jul 16, 2026 | 11:57 AM
RBI New Take Decision : बँकांमध्ये ग्राहकांच्या माहितीवर अधिक कडक नजर, आरबीआयने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

RBI New Take Decision : बँकांमध्ये ग्राहकांच्या माहितीवर अधिक कडक नजर, आरबीआयने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

Jul 16, 2026 | 11:55 AM
Navi Mumbai: नवी मुंबईतून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणाला सुरुवात! अबू धाबीहून पहिले विमान दाखल; वॉटर कॅनन सलामीने स्वागत

Navi Mumbai: नवी मुंबईतून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणाला सुरुवात! अबू धाबीहून पहिले विमान दाखल; वॉटर कॅनन सलामीने स्वागत

Jul 16, 2026 | 11:55 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा