दत्तभक्तीचा सुरेल सोहळा! १२ वर्षांनंतर पं. अजित कडकडे यांचं पुनरागमन; ‘श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा’ भक्तिगीत प्रदर्शित

Shripada Vallabha Digambara: दत्तभक्तांच्या श्रद्धेला आणि भक्तीभावाला सुरांची जोड देणारं ‘श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा’ हे नवीन भक्तिगीत नुकतंच सप्तसूर म्युझिकच्या यूट्यूब चॅनेलवर प्रदर्शित झालं आहे. विशेष म्हणजे, तब्बल १२ वर्षांनंतर ज्येष्ठ गायक पंडित अजित कडकडे यांनी अल्बम सॉंगमधून पुनरागमन केलं असून त्यांच्या भावस्पर्शी आवाजामुळे हे गीत अधिकच भक्तिमय झालं आहे.
“कृतार्थ झाला जन्म पाहुनी सगुण रूप साकार, दत्त दत्त स्मरता तरला ब्रह्मांडाचा भार” या ओळींमधून दत्तगुरूंच्या कृपेचा, त्यांच्या सगुण स्वरूपाचा आणि भक्तीच्या अनुभूतीचा प्रभावी आविष्कार या गीतात करण्यात आला आहे.
या भक्तिगीताची निर्मिती सप्तसूर म्युझिकने केली असून साईनाथ राजाध्यक्ष आणि बीना राजाध्यक्ष हे निर्माते आहेत. गीताचे बोल साई दळवी यांनी लिहिले असून संगीत मनोहर गोलांबरे यांचे आहे. संगीत संयोजन निषाद गोलांबरे यांनी केले आहे. तबल्यावर शुभम सुतार, पखवाजावर तेजस मोरे यांनी साथ दिली असून मयुरेश, गीता गोलांबरे आणि बीना राजाध्यक्ष यांच्या कोरसने गीत अधिक भक्तिरसपूर्ण बनले आहे.
दत्तगुरू हे श्रद्धा, ज्ञान, संयम आणि करुणेचे प्रतीक मानले जातात. त्यांच्या नामस्मरणाने मनःशांती आणि आत्मिक समाधान मिळते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. हीच भावना ‘श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा’ या गीतातून प्रभावीपणे व्यक्त करण्यात आली आहे.
पंडित अजित कडकडे यांच्या भारदस्त आणि भावपूर्ण गायकीमुळे या गीताला वेगळीच उंची मिळाली आहे. त्यांच्या आवाजातील भक्तिभाव प्रत्येक श्रोत्याच्या मनाला स्पर्श करत दत्तभक्तीचा दिव्य अनुभव देतो.
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यावेळी निर्माते साईनाथ राजाध्यक्ष आणि बीना राजाध्यक्ष यांनी सांगितले की, “सप्तसूर म्युझिक नेहमीच दर्जेदार आणि वैविध्यपूर्ण संगीत रसिकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भक्तिगीते, भावगीते आणि मराठी संगीताच्या विविध प्रकारांतून श्रोत्यांना दर्जेदार कलाकृती देण्याचा आमचा प्रयत्न कायम राहील.”
दत्तभक्तांसाठी तसेच संगीतप्रेमींसाठी ‘श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा’ हे गीत भक्ती, श्रद्धा आणि सुरांची सुंदर मेजवानी ठरणार आहे.
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