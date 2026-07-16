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Samarth Teaser Out: समर्थ रामदास स्वामींच्या प्रेरणादायी विचारांना आधुनिक स्पर्श; ‘समर्थ’ चित्रपटाचा बहुप्रतीक्षित टीझर प्रदर्शित

Updated On: Jul 16, 2026 | 11:32 AM IST
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सारांश

समर्थ रामदास स्वामींच्या विचारांना आधुनिक काळाशी जोडणाऱ्या 'समर्थ' मराठी चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाला आहे. भूषण प्रधान, हार्दिक जोशी, पुष्कराज चिरपुटकर यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट या तारखेला प्रदर्शित होणार आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

समर्थ रामदास स्वामींच्या प्रेरणादायी विचारांना आधुनिक काळाशी जोडणारा ‘समर्थ’ हा आगामी मराठी चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटाचा बहुप्रतीक्षित टीझर प्रदर्शित झाला असून, त्यातील भावस्पर्शी मांडणी आणि प्रभावी दृश्यांनी प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवली आहे.

टीझरमध्ये एका सामान्य कुटुंबाची कथा दाखवण्यात आली आहे. अध्यात्माचा मार्ग स्वीकारलेले वडील आणि आधुनिक विचारांनी प्रेरित झालेला मुलगा यांच्यातील मतभेद कथेला वेगळं वळण देतात. या संघर्षातून समर्थ रामदास स्वामींच्या शिकवणीची जीवनातली उपयुक्तता अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न चित्रपटात करण्यात आला आहे.

वडील आणि मुलामधील तणाव दूर होईल का? समर्थांच्या विचारांमुळे या कुटुंबाला नवी दिशा मिळेल का? या प्रश्नांची उत्तरं चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतरच मिळणार आहेत.

चित्रपटाविषयी बोलताना दिग्दर्शक योगेश फुलफगर म्हणाले, “‘समर्थ’ हा केवळ एक चित्रपट नाही, तर आजच्या पिढीसमोरील प्रश्नांची उत्तरं समर्थ रामदास स्वामींच्या विचारांतून शोधण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. परंपरा आणि आधुनिकता यांचा समतोल साधणारी ही कथा प्रत्येक कुटुंबाला जवळची वाटेल.”

निर्माते रविंद्र पाठक यांनी सांगितले, “‘समर्थ’ हा चित्रपट दोन पिढ्यांमधील हरवलेला संवाद पुन्हा जोडण्याचा प्रयत्न करतो. अध्यात्म, नाती आणि जीवनमूल्यांचा समतोल मांडणारी ही कथा प्रत्येक प्रेक्षकाला विचार करायला भाग पाडेल.”

 

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थर्मोलाइन मार्केटिंग प्रा. लि. प्रस्तुत आणि ए३ इव्हेंट्स अँड मीडिया सर्व्हिसेस निर्मित ‘समर्थ’ हा चित्रपट १४ ऑगस्ट रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.

चित्रपटात कोणते कोणते कलाकार?

या चित्रपटात भूषण प्रधान, पुष्कराज चिरपुटकर, शर्वरी जमेनिस, हार्दिक जोशी, ईशा केसकर, प्रसाद खांडेकर, राजन भिसे, यतिन कार्येकर, दिशा परदेशी आणि निखिल राऊत यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. चित्रपटाची निर्मिती रविंद्र पाठक यांनी केली असून अमोल भगत हे क्रिएटिव्ह प्रोड्यूसर आहेत.

आध्यात्मिक विचार आणि आधुनिक जीवनातील वास्तव यांची सांगड घालणारा ‘समर्थ’ हा चित्रपट प्रेक्षकांना केवळ मनोरंजनच नाही, तर आत्मपरीक्षणाची संधीही देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

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Web Title: Samarth teaser out upcoming marathi film brings samarth ramdas swamis inspirational teachings to the modern era

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Published On: Jul 16, 2026 | 11:32 AM

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