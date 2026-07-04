KGF Star Yash : ‘आई-वडिलांसोबत पाहू शकत नाही असा रोमँटिक सीन…’, ‘टॉक्सिक’ वादात KGF स्टार यशचा जुना व्हिडिओ व्हायरल

एक काळ असा होता जेव्हा यशने जाहीरपणे सांगितले होते की, तो अशा कोणत्याही दृश्यात काम करणार नाही, जे त्याला आपल्या आई-वडिलांसोबत पाहता येणार नाही. एक दशकानंतर, अनेक चाहत्यांना वाटते की अभिनेत्याने आपले वचन मोडले आहे. ‘KGF’ मुळे पॅन-इंडिया सुपरस्टार बनण्याच्या खूप आधी, यशने ‘गूगली’, ‘गजकेसरी’ आणि ‘मिस्टर अँड मिसेस रामचारी’ यांसारख्या हिट चित्रपटांमुळे ‘रॉकिंग स्टार’ ही उपाधी मिळवली होती. तो कन्नड चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्यांपैकी एक बनला होता.
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त्याच वेळी, यशने अभिनेता रमेश अरविंदच्या ‘वीकेंड विथ रमेश’ या टॉक शोमध्ये कबूल केले की, त्याला रोमँटिक दृश्ये करताना खूप अस्वस्थ वाटते. यश म्हणाला, “जेव्हा लोक मला सांगतात की मी रोमँटिक दृश्ये खूप छान करतो, तेव्हा मला आश्चर्य वाटते. अशी दृश्ये करताना मला खूप भीती वाटायची. फक्त राधिकाच नाही, तर जेव्हा मी एखादे रोमँटिक दृश्य करायचो तेव्हा अनेक लोक माझ्यावर हसायचे.” “जर मी एखादे विशिष्ट दृश्य माझ्या आई-वडिलांसोबत एकाच खोलीत बसून पाहू शकत नसेन, तर मी ते करणार नाही. कारण त्यामुळे अनेक प्रेक्षकांना अस्वस्थ वाटू शकते.”
यशने मग त्याच्या पहिल्या रोमँटिक सीनची गोष्ट सांगितली, जो त्याने टेलिव्हिजनवर काम करत असताना शूट केला होता. शने आठवण करून दिली, “माझ्या शोच्या अगदी पहिल्या शॉटमध्ये, मला मुख्य नायिकेची साडी ओढायला सांगितली होती. मी खूप घाबरलो होतो. नायिका येऊन मला प्रोत्साहन देत म्हणायच्या, ‘ठीक आहे, हा फक्त एक सीन आहे.’ मी म्हणायचो, ‘कृपया, मला जाऊ द्या.’
माझ्या शोच्या अगदी पहिल्या शॉटमध्ये, मला मुख्य नायिकेची साडी ओढायला सांगितली होती. मी खूप घाबरलो होतो. नायिका येऊन मला प्रोत्साहन देत म्हणायच्या, ‘ठीक आहे, हा फक्त एक सीन आहे.’ मी म्हणायचो, ‘कृपया, मला जाऊ द्या.’
यशने पुढे स्पष्ट केले, “माझी आई माझ्यावर वैतागायची.” ती म्हणायची, ‘तुला रोमँटिक सीन कसे करायचे हे माहित नाही.’ मग मी हेल्मेट घालून पार्कमध्ये तासनतास बसायचो आणि लोकांच्या रोमँटिक अदा बघायचो. मी माझ्या आईसोबत रोमँटिक सीनचा सरावसुद्धा करायचो, आणि ती मला हाकलून लावायची. अखेरीस, मी ते करायला शिकलो. हेल्मेट घालून पार्कमध्ये तासनतास बसायचो आणि लोकांच्या रोमँटिक अदा बघायचो. मी माझ्या आईसोबत रोमँटिक सीनचा सरावसुद्धा करायचो, आणि ती मला हाकलून लावायची.
आता, यशने ‘टॉक्सिक’मध्ये अनेक रोमँटिक आणि इंटिमेट सीन केले आहेत, ज्यामुळे चाहतेही चकित झाले आहेत. त्यांच्या मते, अभिनेत्याने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. ‘टॉक्सिक’चा टीझर पाहिल्यानंतर अनेक युझर्सनी चित्रपटाला ‘टॉक्सिक’ म्हटले आणि ते तो पाहणार नाहीत असेही सांगितले. ‘टॉक्सिक’मध्ये नयनतारा, कियारा अडवाणी, हुमा कुरेशी, रुक्मिणी वसंत आणि तारा सुतारिया यांच्याही भूमिका आहेत. याचे दिग्दर्शन गीतू मोहनदास यांनी केले आहे. ‘टॉक्सिक’ २६ ऑगस्टला संपूर्ण भारतात प्रदर्शित होईल.
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