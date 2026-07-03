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Siya Goyal Video : हातात बिअर बॉटल अन् तोंडात शिवी…, नाइटक्लबमधील सिया गोयलचा ‘तो’ वादग्रस्त VIDEO व्हायरल

Updated On: Jul 03, 2026 | 04:49 PM IST
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सारांश

केतन अग्रवाल हत्याकांडाने संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. सिया गोयल हिने आपला मंगेतरला लोहगडावून ढकलून दिले असून ती सध्या १४ दिवसांच्या न्यायलयीन कोठडीत आहे. सध्या सियाचा सोशल मीडियावर एक वादग्रस्त व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

Siya Goyal Viral Video

Siya Goyal Video : हातात बिअर बॉटल अन् तोंडात शिवी..., नाइटक्लबमधील सिया गोयलचा 'तो' वादग्रस्त VIDEO व्हायरल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • हातात बिअर बॉटल अन् तोंडात शिवी…
  • नाइटक्लबमधील सिया गोयलचा तो वादग्रस्त VIDEO व्हायरल
  • पाहा काय आहे व्हिडिओत?
Siya Goyal Viral Video : सध्या  केतन अग्रवाल हत्याकांडाने केवळ पुणेच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून टाकले आहे. सिया गोयल नावाच्या २० वर्षीय तरुणीने आपल्या मंगेतरची बॉयफ्रेंडसोबत मिळून हत्या केली आहे. तिने मंगेतर केतन अग्रवालला लोहगडावरुन ढकलून दिले होते. सध्या हे प्रकरण चांगलेच चर्चेत आहे. दरम्यान सोशल मीडियावर सिया गोयलचा एक जुना व्हिडिओ तफान व्हायरल होत आहे. हा नाइटक्लबमधील व्हिडिओ असून सियाच्या हातात बिअरची बॉटल दिसत आहे.

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सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत स्पष्टपमे दिसत आहे की, सिया एका नाइटक्लबमध्ये असून ती फोनवर बोलत आहे. तिच्या हातात एक बिअर बॉटल आहे. गाण्याच्या आवाजांमुळे ती नेमकी काय बोलतेय हे कळालेले नाही. परंतु ती संतापलेली असून अपशब्दांचा वापर करत असल्याचा म्हटले जात आहे. यापूर्वी देखील सियाचे तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी सोबतचे फोटो आणि मॅच बघतानाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

पुण्यातील २६ वर्षीय तरुण आणि रिअल इस्टेट व्यावसायिक केतन अग्रवाल आणि सिया गोयल यांचा नुकताच साखरपुडा झाला होता. या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात दोघांचे लग्न होणार होते. मात्र, १८ जून रोजी पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावर केतनचा ३०० फूट खोल दरीत कोसळून मृत्यू झाला.

सुरुवातीच्या तपासात सेल्फी घेतना त्याचा तोल गेल्याचा समोर आले होते. परंतु पोलिसांनी चौकशी केल्यानंतर सिया गोयल आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी यांनी मिळून त्याच्या हत्येचा कट रचल्याचे समोर आले. सियाने केतनला गडावरुन ढकलून दिल्याचे तपासात समजले.

सध्या या प्रकरणावर अधिक तपास सुरु असून पुरावे शोधण्याचे काम सुरु आहे. सिया गोयल आणि चेतन चौधरीला न्यायालयीन १४ दिवसांच्या कोठडी देण्यात आली आहे. पोलिस सध्या या प्रकरणात आणखी कोणचा हात आहे का याचा तपास करत आहेत.

व्हायरल व्हिडिओ

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Web Title: Ketan agarwal case siya goyal nightclub video viral

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Published On: Jul 03, 2026 | 04:49 PM

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