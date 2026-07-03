Siya Goyal Video : हातात बिअर बॉटल अन् तोंडात शिवी…, नाइटक्लबमधील सिया गोयलचा ‘तो’ वादग्रस्त VIDEO व्हायरल

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सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत स्पष्टपमे दिसत आहे की, सिया एका नाइटक्लबमध्ये असून ती फोनवर बोलत आहे. तिच्या हातात एक बिअर बॉटल आहे. गाण्याच्या आवाजांमुळे ती नेमकी काय बोलतेय हे कळालेले नाही. परंतु ती संतापलेली असून अपशब्दांचा वापर करत असल्याचा म्हटले जात आहे. यापूर्वी देखील सियाचे तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी सोबतचे फोटो आणि मॅच बघतानाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते.
पुण्यातील २६ वर्षीय तरुण आणि रिअल इस्टेट व्यावसायिक केतन अग्रवाल आणि सिया गोयल यांचा नुकताच साखरपुडा झाला होता. या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात दोघांचे लग्न होणार होते. मात्र, १८ जून रोजी पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावर केतनचा ३०० फूट खोल दरीत कोसळून मृत्यू झाला.
सुरुवातीच्या तपासात सेल्फी घेतना त्याचा तोल गेल्याचा समोर आले होते. परंतु पोलिसांनी चौकशी केल्यानंतर सिया गोयल आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी यांनी मिळून त्याच्या हत्येचा कट रचल्याचे समोर आले. सियाने केतनला गडावरुन ढकलून दिल्याचे तपासात समजले.
सध्या या प्रकरणावर अधिक तपास सुरु असून पुरावे शोधण्याचे काम सुरु आहे. सिया गोयल आणि चेतन चौधरीला न्यायालयीन १४ दिवसांच्या कोठडी देण्यात आली आहे. पोलिस सध्या या प्रकरणात आणखी कोणचा हात आहे का याचा तपास करत आहेत.
Siya Goyal’s mother – Siya was so innocent. She never smoked, drank, or partied. She didn’t have a boyfriend. Meanwhile, Siya posted this on her Instagram. Her family members followed her and knew everything. Feminist girls are still defending her. pic.twitter.com/KOWVMmwN9U — ︎ ︎venom (@venom1s) July 1, 2026
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