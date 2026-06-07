Shilpa Shinde: ‘माझ्यासोबत जे घडलं त्याचं काय?’ सेक्शुअल हॅरेसमेंट प्रकरणावर शिल्पा शिंदेची प्रतिक्रिया; हिना खानवरही साधला निशाणा

शिल्पा शिंदेच्या धक्कादायक खुलाशाने सर्वत्र टीकेची झड उठली आहे. हिना खानसह अनेक कलाकारांनी तिला दोष दिला आहे. तिने जे केले ते चुकीचे होते, असे लोकांचे म्हणणे आहे. तेव्हापासून शिल्पा शिंदेला तीव्र ट्रोलिंगचा सामना करावा लागत आहे. निर्माता संजय कोहली यांच्या विरोधात अनेक वर्षांपूर्वी दाखल झालेल्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणाबद्दल खुलासा केल्यापासून तिला सतत टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. ऑल इंडिया सिने वर्कर्स असोसिएशनने (AICWA) देखील या प्रकरणात त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, या अभिनेत्रीने एक नवीन व्हिडिओ पोस्ट करून आपले मौन सोडले आहे.
सोशल मीडियावरील ट्रोलिंगच्या पार्श्वभूमीवर, शिल्पा शिंदेने आपली भूमिका स्पष्ट करणारा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये, शिल्पा शिंदेने तिच्या वक्तव्याबद्दल वादग्रस्त विधाने करणाऱ्यांना प्रत्युत्तर देताना तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक रील शेअर केली आहे. तिने म्हटले आहे की, कोणताही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी लोकांनी एफआयआरमधील तथ्यांचा आढावा घ्यावा. अभिनेत्री म्हणते की, आज लोक फक्त संजय कोहली आणि त्यांच्या कुटुंबाचे किती नुकसान झाले हेच दाखवत आहेत, पण तिच्यासोबत काय घडले याबद्दल कोणीही बोलत नाही.
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व्हिडिओमध्ये शिल्पाने सांगितले की, तिच्यासोबत जबरदस्तीने शारीरिक संपर्क साधण्यात आल्याचे तिने तिच्या तक्रारीत स्पष्टपणे नमूद केले होते. तिच्या म्हणण्यानुसार, तिने एफआयआरमध्ये सविस्तरपणे सांगितले आहे की, तिचा हात पकडण्यात आला आणि तिला ओढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अभिनेत्री म्हणाली की, अशा घटना हलक्यात घेऊ नयेत आणि लोक संपूर्ण माहितीशिवाय तिची प्रतिमा चुकीच्या पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आज तिच्यासोबत जे घडले, त्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही.
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तिच्या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेकांनी तिच्या वक्तव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तर काही कलाकारांनी आणि संघटनांनी निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली. ऑल इंडिया सिने वर्कर्स असोसिएशननेही हे प्रकरण गंभीर असल्याचे म्हटले आणि योग्य कारवाईची मागणी केली. दरम्यान, हिना खानने शिल्पा शिंदेची कृती अनुचित असल्याचे सांगत सोशल मीडियावर तिला ट्रोल केले.