Pune Crime: पुण्यातील कोंढव्यात तणाव! मुलांच्या भांडणातून दोन गट आमने सामने; पोलीस ठाण्यावर दगडफेक

Pune Crime: पुण्यात भररस्त्यात हत्या! अनैतिक संबंधांच्या संशयातून 41 वर्षीय व्यक्तीचा खून
दंगल नव्हती, किरकोळ वाद
या घटनेनंतर दोन गटात वाद झाल्याने उलट सुलट चर्चा झाल्या होत्या. मात्र आता यावर पुणे पोलिसांनी अधिकृत माहिती दिली आहे. अप्पर पोलीस आयुक्त मनोज कुमार पाटील यांनी अधिकृत माहिती दिली. पुण्यातल्या कोंढवा परिसरात लहान मुलांच्या भांडणावरून वाद झाले होते. त्यावेळी मोठा जमाव जमा झाला होता. त्यामुळे दोन-चार दगड तिकडे फेकले गेले. पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळावर जाऊन जमावाला बाजूला केला आहे. त्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. कोणीही सोशल मीडियावर चुकीचे मेसेज टाकू नये अन्यथा पोलिसांनी कारवाई करावी लागेल. दंगलचा कुठलाही प्रकार नाही पोलीस सगळी खबरदारी घेत आहे.
पोलीस करणार कारवाई
सोशल मीडियावर कोणीही मॅसेज व्हायरल करू नका. अशा सूचना पुणे पोलिसांनी दिल्या आहेत. यामध्ये आम्ही सगळी खबरदारी घेत आहोत. आम्ही जर सोशल मीडियावर कोणी आक्षेपार्ह आढळल्यास कारवाई करणार असा थेट इशारा दिला आहे.
