Pune Crime: पुण्यातील कोंढव्यात तणाव! मुलांच्या भांडणातून दोन गट आमने सामने; पोलीस ठाण्यावर दगडफेक

पुण्यातील कोंढवा परिसरात दोन लहान मुलांच्या भांडणातून दोन गट आमनेसामने आले आणि दगडफेक झाली. काही जणांनी कोंढवा पोलीस ठाण्यावरही दगडफेक केली. पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली असून मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 03:36 PM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
  • मुलांच्या किरकोळ भांडणातून दोन गटांमध्ये तणाव निर्माण
  • कोंढवा पोलीस ठाण्यावर दगडफेक; परिसरात मोठा गोंधळ
  • पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणत मोठा बंदोबस्त तैनात केला
पुणे: पुण्यातील कोंढवा परिसरात दोन लहान मुलांच्या किरकोळ भांडणातून मोठा वाद निर्माण झाला.मोठ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे दोन गट आमनेसामने आले आणि परिसरात दगडफेक झाली. यावेळी काही जणांकडून कोंढवा पोलीस ठाण्यावरही दगडफेक करण्यात आली. घटनेनंतर मोठ्या संख्येने नागरिक पोलीस स्टेशनबाहेर जमा झाले होते यावेळी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आल. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. या घटनेनंतर मोठा पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. मात्र कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी स्वतः पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार स्वतः घटनास्थळी दाखल झाले होते. पोलिसांनी वेळेवर हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

Pune Crime: पुण्यात भररस्त्यात हत्या! अनैतिक संबंधांच्या संशयातून 41 वर्षीय व्यक्तीचा खून

दंगल नव्हती, किरकोळ वाद

या घटनेनंतर दोन गटात वाद झाल्याने उलट सुलट चर्चा झाल्या होत्या. मात्र आता यावर पुणे पोलिसांनी अधिकृत माहिती दिली आहे. अप्पर पोलीस आयुक्त मनोज कुमार पाटील यांनी अधिकृत माहिती दिली. पुण्यातल्या कोंढवा परिसरात लहान मुलांच्या भांडणावरून वाद झाले होते. त्यावेळी मोठा जमाव जमा झाला होता. त्यामुळे दोन-चार दगड तिकडे फेकले गेले. पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळावर जाऊन जमावाला बाजूला केला आहे. त्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. कोणीही सोशल मीडियावर चुकीचे मेसेज टाकू नये अन्यथा पोलिसांनी कारवाई करावी लागेल. दंगलचा कुठलाही प्रकार नाही पोलीस सगळी खबरदारी घेत आहे.

पोलीस करणार कारवाई

सोशल मीडियावर कोणीही मॅसेज व्हायरल करू नका. अशा सूचना पुणे पोलिसांनी दिल्या आहेत. यामध्ये आम्ही सगळी खबरदारी घेत आहोत. आम्ही जर सोशल मीडियावर कोणी आक्षेपार्ह आढळल्यास कारवाई करणार असा थेट इशारा दिला आहे.

Navi Mumbai Crime : खारघर पोलिसांची मोठी कामगिरी! ९४.७४ लाखांचा मुद्देमाल मुळ मालकांना परत

Published On: May 19, 2026 | 03:36 PM

