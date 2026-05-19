रणवीर सिंहला पाहून भारावली होती रकुल प्रीत सिंह; अभिनेत्रीने शेअर केली पहिल्या भेटीची खास आठवण

रणवीर सिंहच्या अभिनयाची आणि वेगळ्या स्टाईलची नेहमीच चर्चा होत असते. आता रकुल प्रीत सिंहने व्यक्त केलेल्या या भावना चाहत्यांचेही लक्ष वेधून घेत आहेत.

Updated On: May 19, 2026 | 02:27 PM
सध्या चित्रपटसृष्टीत अभिनेता रणवीर सिंहचा जबरदस्त प्रभाव पाहायला मिळत आहे. ‘धुरंधर’ मालिकेच्या ऐतिहासिक यशानंतर प्रेक्षक, समीक्षक आणि चित्रपटसृष्टीकडून त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.याचदरम्यान अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंहने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत रणवीर सिंहसोबतच्या तिच्या पहिल्या भेटीची खास आठवण शेअर केली. ती म्हणाली की, रणवीरला पहिल्यांदा पाहिल्यानंतर ती पूर्णपणे स्टार-स्ट्रक झाली होती.

रकुल प्रीत सिंहने सांगितले की, “मी रणवीर सिंहची खूप मोठी चाहती आहे. त्याची ऊर्जा, व्यक्तिमत्त्व आणि पडद्यावरील उपस्थिती खरोखरच प्रभावी आहे.” तिच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावरही दोन्ही कलाकारांची चर्चा रंगू लागली आहे.

रकुल प्रीत सिंह सध्या तिच्या अलीकडील प्रदर्शित झालेल्या पति पत्नी और वो दो या चित्रपटातील नीलोफरच्या भूमिकेसाठी भरभरून कौतुक मिळवत आहे.
या प्रसंगाबद्दल बोलताना रकुलने सांगितले की, बँड बाजा बारात पाहिल्यानंतर ती रणवीर सिंहची चाहती बनली होती आणि स्वतःच्या चित्रपट पदार्पणापूर्वीच एका पुरस्कार सोहळ्यात त्याला भेटण्याचा तिने निर्धार केला होता.

रकुल म्हणाली,“मी रणवीर सिंहची खूप मोठी चाहती आहे. मी बँड बाजा बारात पाहिला होता, जो यारियांच्या काही काळ आधी आला होता. आम्ही एका पुरस्कार सोहळ्यात होतो आणि आमची संपूर्ण टीम सादरीकरण करणार होती. मंचामागे रणवीर उपस्थित होता आणि मी त्याला यापूर्वी कधीच भेटले नव्हते. त्या वेळी माझा पहिला चित्रपटही प्रदर्शित झाला नव्हता, त्यामुळे मी खूप उत्साहित होते. रणवीर तिथे आहे आणि तोच कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करत आहे, हे समजताच माझा आनंद गगनात मावेनासा झाला. सगळ्यांना माहिती होते की तो माझा आवडता अभिनेता आहे. मी सगळ्यांना सांगितले होते की आज मला रणवीरला भेटायचेच आहे आणि त्याच्यासोबत छायाचित्रही काढायचे आहे.

रकुल म्हणाली, “आम्ही मंचामागे उभे होतो, तेवढ्यात अचानक मागून एक हात आला आणि आवाज आला — ‘रकुल?’ मी पूर्णपणे गोंधळले आणि फक्त ‘हो, हो’ एवढेच बोलू शकले. त्यानंतर मी माझ्या वॅनिटी व्हॅनमध्ये गेले आणि आनंदाने उड्या मारू लागले. माझ्या मनात एकच विचार होता — ‘देवा, मी रणवीरला भेटले!’”

ती पुढे म्हणाली की, नंतर तिने रणवीरला हा किस्साही सांगितला आणि दोघेही यावर खूप हसले. “तोच माझा पहिला आणि कदाचित शेवटचा स्टार-स्ट्रक क्षण होता,” असेही तिने हसत सांगितले.

रकुलच्या या खुलाशातून पुन्हा एकदा स्पष्ट होते की रणवीर सिंहला चित्रपटसृष्टीत किती मान आणि प्रेम मिळते. त्याची ऊर्जा, करिष्मा आणि पडद्यावरील प्रभावामुळे अनेक कलाकार आणि दिग्दर्शक त्याचे खुलेपणाने कौतुक करताना दिसतात.

आता धुरंधर मालिकेच्या मोठ्या यशानंतर रणवीर सिंहचा प्रभाव आणखी वाढला आहे. प्रेक्षक त्याच्या अभिनयाचा उत्सव साजरा करत आहेत, समीक्षक त्याच्या बहुआयामी प्रतिभेचे कौतुक करत आहेत आणि चित्रपटसृष्टी त्याच्या स्टारडमला खुलेपणाने मान्यता देत आहे.

रणवीर सिंहच्या शानदार कारकिर्दीत आता आणखी एका मोठ्या यशाची भर पडली आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीत एक हजार कोटी रुपयांच्या निव्वळ कमाई करणाऱ्या गटाची सुरुवात करणारा अभिनेता म्हणून त्याने नवा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे.

या यशामुळे रणवीर सिंहचे नाव भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या आणि प्रभावशाली स्टार्समध्ये अधिक भक्कम झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत आपल्या दमदार अभिनय, वेगळ्या शैली आणि बॉक्स ऑफिसवरील सातत्यपूर्ण यशाच्या जोरावर त्याने प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण केले आहे.‘धुरंधर’ मालिकेच्या यशानंतर रणवीर सिंहवर चाहत्यांसह चित्रपटसृष्टीकडूनही कौतुकाचा वर्षाव होत असून, त्याचा वाढता प्रभाव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.

Published On: May 19, 2026 | 02:27 PM

