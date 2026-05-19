NALCO Recruitment 2026: १० वी पास आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! पाहा कधीपर्यंत करता येईल अर्ज?

NALCO Recruitment 2026: नॅशनल ॲल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) द्वारे ऑपरेटर, टेक्निशियन आणि ज्युनिअर फोरमनसह २६८ नॉन-एक्झिक्युटिव्ह पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. २१ मे ते १० जून २०२६ या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज करता येतील.

Updated On: May 19, 2026 | 03:41 PM
nalco

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

  • सरकारी नोकरीच्या शोधात सर्व उमेद्वारांसाठी सुवर्णसंधी
  • ‘नालको’ने 268 पदांसाठी भरती जाहीर
  • अनेक पदांसाठी 10वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक
 

NALCO Recruitment 2026: नॅशनल ॲल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड म्हणचेच ‘नालको’ने 268 पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. इच्छुक उमेद्वारांनी 21 मे ते 10 जूनपर्यंत अर्ज करावा. मात्र, अर्ज करण्यापूर्वी भरतीशी संबंधित सर्व पात्रता, अटी आणि नियमांचे काळजीपूर्वक वाचन करावे.

कोणकोणत्या पदांसाठी होणार भरती?

‘नालको’च्या अधिकृत सूचनेनुसार विविध रिक्त 268 पदांसाठी भरती केली जाईल. यामध्ये ऑपरेटर ग्रेड-3 साठी 6 पदे, टेक्निशियन ग्रेड-3 साठी 35 पदे, ज्युनिअर फोरमन माईन्ससाठी 8 पदे, मायनिंग मेट ग्रेड-3 साठी 21 पदे आणि इतर तांत्रिक पदांसाठी 147 जागांवर भरती केली जाणार आहे.

शैक्षणिक पात्रता काय आहे?

या भरतीसाठी शैक्षणिक पात्रता प्रत्येक पदानुसार वेगळी निश्चित करण्यात आली आहे. अनेक पदांसाठी 10वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे, तर काही पदांसाठी इंजिनीअरिंगमधील डिप्लोमा तर काही पदांसाठी बीएससी ऑनर्स (B.Sc. Honors in Chemistry) पदवी असणे गरजेचे आहे. या सर्व पदांवर अर्ज करण्यासाठी उमेद्वारांना संबंधित क्षेत्रातील किमान 2 वर्षांचा अनुभव असणे बंधनकारक आहे.

वयोमर्यादा

नालको भरती प्रक्रियेनुसार, अनेक एसयूपीटी पदांसाठी कमाल वयोमर्यादा 27 वर्ष ठेवण्यात आली आहे. ऑपरेटर आणि टेक्निशियन पदांसाठी कमाल वयोमर्यादा 35 वर्ष निश्चित केली असून ज्युनिअर फोरमन पदांसाठी कमाल वयोमर्यादा 40 वर्ष आहे. आरक्षित प्रवर्गातील उमेद्वारांना सरकारी नियमांनुसार वयोमर्यादेत सूट दिली जाईल.

 कशी होणार निवड प्रक्रिया?

नालकोमध्ये सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या सर्व उमेद्वाराची निवड कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट(CBT)  द्वारे केली जाईल. काही तांत्रिक पदांसाठी ट्रेड टेस्टचेही आयोजन केले जाईल. या परीक्षेत बहुपर्यायी (MCQs)  प्रश्न विचारले जातील. तरी इच्छुक उमेद्वारांनी नालकोच्या nalcoindia.com या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करू करावा.

Published On: May 19, 2026 | 03:41 PM

