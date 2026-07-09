Angre Marathi Movie : मराठा आरमाराचा इतिहास झळकणार मोठ्या पडद्यावर! सरखेल कान्होजीराजेंवर सिनेमा येतोय…’आंग्रे’

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‘आंग्रे’ या सिनेमाची निर्मिती विक्रम मल्होत्रा तसेच राजेश मापुस्कर मॅजिज पिक्चर्सच्या साहाय्याने करत आहेत. दिग्दर्शक राजेश मापुस्कर यांच्या दिग्दर्शनाखाली हा सिनेमा तयार होत आहे. सिनेमा प्रदर्शित होण्याची तारीख तसेच कलाकारांची नावे अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. परंतु, मापुस्करांच्या सिनेमांच्या चाहत्यांनी या सिनेमासाठी विशेष उत्सुकता दाखवण्यास सुरुवात केली आहे.
मापुस्करांनी पोस्ट करत केली घोषणा!
राजेश मापुस्कर यांनी ‘आंग्रे’ चित्रपटाचा फर्स्ट लुक प्रदर्शित केला आहे. पोस्टरमध्ये समुद्राच्या प्रचंड लाटांमधून एक मावळा हात वर करत नंगी तलवार उंचावलेली दिसते. पार्श्वभूमीत मराठा आरमाराची युद्धनौका दिसत असून, संपूर्ण पोस्टरमधून शौर्य, पराक्रम आणि सागरी सामर्थ्याची झलक पाहायला मिळते.
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पोस्टखाली कॅप्शनमध्ये नमूद केले आहे की, “मराठा आरमाराचे सरखेल कान्होजीराजे आंग्रे यांच्या अतुलनीय शौर्य आणि पराक्रमाची गाथा आता मोठ्या पडद्यावर झळकणार आहे. ‘आंग्रे’ हा भव्य ऐतिहासिक चित्रपट त्यांच्या जीवनकार्य, लढाऊ वृत्ती आणि अजरामर वारशावर आधारित आहे. परकीय आक्रमकांच्या संयुक्त शक्तीला तब्बल चार दशकांहून अधिक काळ खंबीरपणे तोंड देत भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीचे संरक्षण करणाऱ्या आणि आयुष्यभर अपराजित राहिलेल्या या महान दर्यावर्दी सेनानीचा प्रेरणादायी प्रवास या चित्रपटातून साकारण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक राजेश मापुसकर यांच्या दिग्दर्शनाखाली आणि मॅजिज पिक्चर्सच्या सहकार्याने हा चित्रपट साकारला जात आहे. भारतातील सर्वात पराक्रमी योद्ध्यांपैकी एक असलेल्या सरखेल कान्होजीराजे आंग्रे यांच्या गौरवशाली इतिहासाची ओळख देशासह जगभरातील प्रेक्षकांना करून देण्याचा या चित्रपटाचा उद्देश आहे.”