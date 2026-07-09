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Maniesh Paul Mother Death: “आज जग शांत वाटतंय…”, मनीष पॉलच्या आयुष्यात मोठी पोकळी; आईच्या आठवणीत भावूक झाला अभिनेता

Updated On: Jul 09, 2026 | 01:02 PM IST
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सारांश

Maniesh Paul Mother Death: अभिनेता आणि होस्ट मनीष पॉलच्या आईचे निधन झाले आहे. आईच्या आठवणीत मनीष पॉलने सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट शेअर करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Maniesh Paul Mother Death: लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेता आणि होस्ट मनीष पॉल याच्या आईचे 8 जुलैला निधन झाले. उर्मिल पॉल, यांचे वयाच्या ७७ व्या वर्षी निधन झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्याची आई बऱ्याच काळापासून आजारी होत्या आणि बुधवार, ८ जुलै रोजी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. या बातमीने चित्रपटसृष्टी आणि अभिनेत्याच्या असंख्य चाहत्यांना धक्का बसला आहे. चाहते सोशल मीडियावर अभिनेत्याच्या आईला श्रद्धांजली वाहत आहेत. मनीष पॉल आपल्या आईच्या खूप जवळ होता. त्यामुळे त्याच्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. आईच्या निधनाने ते पूर्णपणे खचून गेला आहे.आईच्या निधनाने मनीष पॉलला खूप दुःख झाले आहे. त्याने सोशल मीडियावर आपल्या आईच्या आठवणीत एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे.

मनीषने नुकतेच इंस्टाग्रामवर त्याची आई उर्मिलसोबतचे काही फोटो शेअर केले आहेत. त्यासोबत त्याने एक हृदयस्पर्शी आणि भावनिक मेसेज लिहिली आहे. कॅप्शनमध्ये मनीषने लिहिले आहे, “आज जग थोडे शांत वाटत आहे. आज सकाळी मी माझ्या आईला निरोप दिला, जी माझे पहिले घर, माझा सर्वात मोठा आधार आणि माझ्या आयुष्यातली सर्वात कणखर स्त्री होती.”

त्याने पुढे लिहिले, “माझ्यासाठी तुझे महत्त्व आणि तुझ्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी शब्दांत वर्णन करता येणार नाही. पण तुझे प्रेम, तुझे धैर्य, तुझी दयाळूपणा आणि तू मला शिकवलेला प्रत्येक धडा मी माझ्यासोबत घेऊन जाईन. या गोष्टी आयुष्यभर माझ्यासोबत राहतील. मला आशा आहे की तुला आता शांती मिळेल. एक आईच करू शकते तसे माझ्यावर प्रेम केल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटू, आई. मी तुझ्यावर कायम प्रेम करेन.”

 

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चाहत्यांसोबतच अनेक सेलिब्रिटीसुद्धा मनीषच्या पोस्टवर कमेंट करून त्याला हे दु:ख सहन करण्यासाठी आधार देत आहे. आयुष्मान खुरानाने लिहिले, “भावा, तुझ्या दुःखात मी तुझ्यासोबत आहे. तुझी आई देवदूतासारखी नेहमी तुझ्यासोबत असेल.” वरुण धवन, मलायका अरोरा, ईशा गुप्ता आणि रोहित सराफ यांनी पोस्टवर लाल रंगाचे हार्ट इमोजी शेअर केले.

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श्वेता तिवारीने लिहिले, “अरे देवा, मनीष… तुला आणि तुझ्या संपूर्ण कुटुंबाला माझ्या मनःपूर्वक संवेदना. तुझ्या आईला गमावण्याचे दुःख शब्दांत व्यक्त करता येणार नाही. या कठीण काळात देव तुला आणि तुझ्या कुटुंबाला शक्ती देवो. माझ्या प्रार्थना नेहमी तुझ्यासोबत आहेत.” मौनी रॉय, किकू शारदा आणि आरती सिंग यांसारख्या सेलिब्रिटींनीही मनीषच्या पोस्टवर कमेंट केल्या.

Web Title: Maniesh pauls mother passed away actor shares emotional post on social media

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Published On: Jul 09, 2026 | 01:02 PM

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